Коронавирус в Беларуси, последние новости на 28 июня 2020 года: стабильные 300+ пациентов в день в Беларуси и уже больше 10 млн случаев в мире

Ситуация в Беларуси

По последним опубликованным данным Минздрава, в Беларуси на 27 июня появилось 382 новых пациента за сутки. напомним, 26 июня добавился 331 инфицированный. Таким образом, уже два дня цифра держится в 300+случаев.

С начала пандемии общая цифра диагностированных случаев коронавируса - 61 тысяча 95 человек. В общей сложности за все время выздоровели и были выписаны домой 44 126 человек. На субботу в Минздраве расказали о 1437 пациентах, выписанных за сутки.

Всего в стране проведено 959 тысяч 880 тестов на коронавирус, с пятницы на субботу было проведено еще 20 тысяч 356 исследований. Увы, в ведомстве сообщили о еще 4 умерших. Всего с начала пандемии в Беларуси скончались 377 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Ситуация в мире

По данным сайта worldometers.info, в мире перейдена граница в 10 миллионов случаев заражения COVID-19. За все время пандемии выздоровели около 5,5 миллиона человек, умерли – 499 тысяч человек.

Самая сложная обстановка по-прежнему в США. Там уже почти 2,6 млн заражений. На втором месте находится Бразилия – более 1,2 миллионов случаев. Затем с большим отрывом идет Россия, где свыше 620 тысяч инфицирований. За ними - Индия (530 тысяч) и Великобритания (310 тысяч).

Лукашенко рассказал, где в Беларуси спад заболеваемости, кроме Витебска и Минска

Александр Лукашенко рассказал, в каком регионе снижение заболеваемости COVID-19, сообщила пресс-служба президента.

- Минская область по заболеваемости коронавирусом пошла вниз, следом за Витебском и Минском, - пояснил глава республики.

О ситуации в других областях президент не сказал, но уточнил, что в последнее время медики меньше доверяют тестированию:

- Мы меньше смотрим на тестирование людей, потому что тесты абсолютно не информативны, а смотрим на пневмонии, - заявил Лукашенко. - Любой вирус, и этот тоже, воздействует на легкие, поэтому смотрим на пневмонии. Там сразу видим, есть вирус или нет, и лечим этих людей.

Кроме того, президент высказался и о последствиях для экономики: "Люди с кастрюлями ходят, барабанят по всей планете: "Дайте работу, есть нечего!" А помните, я говорил: пандемия пройдет, жрать что будем? Грубо сказал, чтобы вы запомнили. Вот оно все, как говорят в народе, справдилось".

Шотландские ученые: при легких формах COVID может помочь полоскание горла водой с солью

В Шотландии набирают добровольцев для участия в исследовании, чтобы проверить, может ли полоскание горла соленой водой повысить возможность организма противостоять коронавирусу.

Тем более, некоторые исследования уже есть. В прошлом году ученые из Эдинбургского университета выяснили, что люди, полоскавшие горло соляным раствором, меньше кашляли и выздоравливали от простуды в среднем на 2 дня раньше, чем те, кто этого не делал. А еще эта простая процедура снижала риск заразить простудой родных.

Ученые решили, что если полоскание горла соляным раствором помогает облегчить симптоматику простуды и кашля, то почему бы не посмотреть, что происходит при новой коронавирусной инфекции. В конце концов она – тоже из ряда острых респираторных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач-иммунолог: «При коронавирусе тяжелые последствия связаны с нарушениями свертывающей системы крови, поражением сосудов». В Институте биофизики и клеточной инженерии будут испытывать свой метод лечения ковида - с помощью стволовых клеток (читать далее)

Минский врач-инфекционист: «У нас полная загрузка, если 20 человек выписываем - 20 кладем. Но тяжелых случаев стало меньше»

Спросили у медиков, действительно ли пандемия коронавируса в Беларуси идет на спад, от чего зависит степень тяжести заболевания и к чему готовиться в ближайшее время (читать далее)