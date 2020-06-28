Нам про воду не могли сразу сказать – и хотят, чтобы мы верили про коронавирус и АЭС?

Вопрос уже не только в том, как именно вонючая вода появилась в трубах и как быстро с проблемой справлялись, а в том, могу ли я рассчитывать на информацию от властей в случаях других ЧП.

Скажу не как журналистка, а как жительница Фрунзенского района. У меня в тот день отгул был, я проснулась к полудню, включила воду и… Получила что получила, как и еще сотни тысяч человек.

Я бросилась в интернет за информацией – чего не смогли сделать тысячи пенсионеров, например. Но несколько часов ни я, ни коллеги не могли понять, что это, откуда, и главное – ЧТО ДЕЛАТЬ.

В чем проблема - прорыв, утечка, добавка, крыса протухла, дядя Вася вентиль не тот закрутил? Можно ли ею посуду мыть? Руки с мылом или овощи в салат? Голову вымыть? Пить, в конце концов.

Первые комментарии перевести на «человеческий» было сложно даже журналистам.. Что такое «для бытовых нужд»? Это мыть посуду или смыть в туалете?

Да, что скорее всего человек не будет готовить на воде с таким запахом. Но первый комментарий "с ней все ок кроме запаха" подразумевал, что пить ее можно! А запахи, напомню, у нас сейчас чувствуют не все.

К моменту, когда Минздрав и прочие официальные лица начали выдавать что-то внятное, я (мы все!) уже увидела в непроверенных Телеграм-каналах руки в волдырях и в сыпи, в соцсетях написали про «утечку аммиака», позвонил друг из Москвы со словами «говорят, у вас химикаты в трубах!»

По комментариям было ясно только "что-то случилось, мы что-то делаем и когда-нибудь исправим". Притом хочется верить, что и специалисты были, и кто-то все знал, и даже исправлял. У меня вопрос, почему обо всем так тяжело говорить вслух, и говорить вовремя и понятно.

О том, что пить воду нельзя, написали только к вечеру. Сколько людей ее выпило? Приготовило на ней еду? У всех нас (потому что я тоже успела сделать кашу, когда вода пахла не сильно) сейчас – личная претензия к тем, кто вовремя информацию не дал.

Когда я слышу слова важного чиновника про «абсолютно рядовую ситуацию» и вскользь «сейчас уже граждане могут помыться» (через двое суток!), эмоции мои сложно описать. Хочется узнать, где у него жилье. Сильно подозреваю, не во Фрунзенском районе.

И о выводах. Моих и подслушанных

Фразу «а ведь скоро у них еще и АЭС будет» я услышала от многих. Причем именно «у них», хотя АЭС будет у всей страны. Но ведь именно «они», если что, должны сказать «нам» прятаться, или не выходить на улицу, или – «все в порядке, небольшая неисправность» или даже «слухи, все хорошо». Но, понимаете, в последнее мы просто не поверим. Увы, даже в правду.

«Мы» боимся того, что будет происходить, пока наверху будут решать, какую именно информацию, сколько и через какие официальные каналы давать людям. И как бы ее выдать так, чтобы неудобных вопросов не задали.

Мое личное мнение: если опросить людей, верят ли они официальным цифрам Минздрава о заболевших и умерших от коронавируса, результат опроса очень не понравится Минздраву. Причем я совершенно не утверждаю, что с цифрами что-то не так.

Я считаю, что что-то не так с тем, как власти общаются с людьми.

Потому что основа под доверием закладывается заранее, на таких примерах, как грязная вода или постоянные брифинги о коронавирусе, например. Их нет, если что.