Коронавирус в Беларуси, последние новости на 28 июня 2020 года: почти миллион тестов в Беларуси и 10 миллионов заразившихся в мире

Ситуация в Беларуси

Пресс-служба Минздрава обнародовала актуальную статистику по коронавирусной инфекции в Беларуси.

На воскресенье, 28 июня, число новых диагностированных случаев коронавируса продолжило снижение - всего 380 новых пациентов за сутки. Однако с начала пандемии общая цифра внушительная - 61 тысяча 475 заразившихся COVID-19.

Продолжает увеличиваться и общее число переболевших «ковидом». В общей сложности за все время выздоровели и были выписаны домой 45 тысячи 27 человек. На воскресенье в Минздраве проинформировали о 901 пациенте, выписанном за прошедшие сутки.

Продолжают работать лаборатории. С начала пандемии в общей сложности проведено 979 тысяч 800 тестов на коронавирус. То есть с субботы на воскресенье сделано еще 19920 новых исследований.

В Минздраве сообщили о еще шести умерших. С начала пандемии в Беларуси скончались 383 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Индекс самоизоляции в Беларуси достиг рекордно низкой оценки

С наступлением жары люди стали чаще перемещаться. По данным Яндекса, уровень самоизоляции белорусов в будние дни упал до отметки в 0,9 балла. Такой низкий уровень был зафиксирован в нашей стране 16 марта, когда коронавирус только набирал обороты. Самый высокий уровень был зафиксирован в воскресение, 19 апреля – 4 балла. Для сравнения – в субботу, 27 июня он снизился до 2,2 баллов.

Ситуация в мире

Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в масштабах планеты превысило 10 миллионов и на данный момент составляет 10 004 643 случая. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

Всего с начала в результате заражения коронавирусом скончалось почти полмиллиона человек — 499 296.

Лидируют по числу случаев COVID-19 по-прежнему Соединенные Штаты Америки — 2,51 млн случаев, 125,5 тыс. смертей. В первой тройке также Бразилия — 1,31 млн случаев, 57,1 тыс. смертей и Россия — 633,5 тыс. случаев, 9,1 тыс. смертей.

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