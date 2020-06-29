Коронавирус в Беларуси, последние новости на 29 июня 2020 года: почти миллион тестов в Беларуси и угроза нового закрытия границ в мире

Ситуация в Беларуси

Пресс-служба Минздрава продолжает давать актуальную статистику по коронавирусной инфекции в Беларуси. На воскресенье, 28 июня, число новых диагностированных случаев коронавируса продолжило снижение - всего 380 новых пациентов за сутки. Однако с начала пандемии общая цифра внушительная - 61 тысяча 475 заразившихся COVID-19.

Продолжает увеличиваться и общее число переболевших «ковидом». В общей сложности за все время выздоровели и были выписаны домой 45 тысячи 27 человек. На воскресенье, 28 июня, в Минздраве сообщили о 901 пациенте, выписанном за прошедшие сутки.

Продолжают работать лаборатории. С начала пандемии в общей сложности проведено 979 тысяч 800 тестов на коронавирус. То есть с субботы на воскресенье сделано еще 19920 новых исследований. Завтра-послезавтра общее число проведенных тестов перевалит за миллион. Но это не значит, что тесты сделали уже каждому десятому жителю Беларуси. Учитывая, что тесты делают повторно, количество людей, которым сделали тесты, ниже в 2-3 раза. И может примерно составлять 300-400 тысяч человек.

В Минздраве сообщили о еще шести умерших. С начала пандемии в Беларуси скончались 383 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

А что с самоизоляцией в Беларуси?

Судя по всему, минчане «забили» на самоизоляцию. По данным Яндекса, уровень самоизоляции в Минске в будние дни упал до отметки в 0,9 балла. Такой низкий уровень был зафиксирован в нашей стране 16 марта, когда коронавирус только набирал обороты. Самый высокий уровень был зафиксирован в воскресение, 19 апреля – 4 балла. Для сравнения – в субботу, 27 июня он снизился до 2,2 баллов.

Ситуация в мире

Число случаев COVID-19 в мире уже превысило 10 миллионов – на 29 июня точная цифра составляет 10 004 643 случая. А всего с начала в результате заражения коронавирусом скончалось почти полмиллиона человек — 499 296.

Лидируют по числу случаев COVID-19 по-прежнему США - 2,51 млн случаев, 125,5 тыс. смертей. В первой тройке также Бразилия — 1,31 млн случаев, 57,1 тыс. смертей и Россия — 633,5 тыс. случаев, 9,1 тыс. смертей.

Продолжаются исследования на тему коронавируса. Исследователями Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета Фрайбурга в Германии сделано интересное открытие. Инфицированные COVID-19 нового типа клетки «обрастают» продолговатыми отростками, которые способствуют быстрому распространению коронавируса в организме.

Из-за второй волны пандемии коронавируса может произойти повторное закрытие границ

Этого сейчас опасаются практически во всех странах. Если начнется вторая волна коронавируса, границы снова могут закрыться. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью агентству DPA. Напомним, с середины марта странами Европы запрещены туристические поездки. Маас сообщает, что если вторая волна COVID-19 всё-таки случится, принятие этого решения будет в Евросоюзе коллегиальное.

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