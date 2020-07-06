2020-07-06T00:04:10+03:00
Общество
КП Беларусь

«У дочки начались боли. Для меня главное, чтобы она не мучилась»: у 6-летней Машеньки из Осиповичей смертельное заболевание

Открыт сбор на откашливатель и коляску Маше Королек
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Еще недавно Машенька могла ходить и разговаривать, а сейчас она не может самостоятельно сидеть.Еще недавно Машенька могла ходить и разговаривать, а сейчас она не может самостоятельно сидеть.Фото: из семейного архива
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У 6-летней Машеньки Королек из Осиповичей смертельное заболевание.

- Болезнь Машеньки проявилась в четыре года. Началось все с судорог. Нам поставили диагноз - эпилепсия. Ребенок стал постепенно терять навыки, как физические, так и умственные. Машенька перестала говорить какие-то слова, начала падать, а потом вообще перестала вставать на ноги. Сейчас Маше шесть - она не ходит, самостоятельно не сидит. Разучилась жевать и глотать - у нее стоит гастростома. Она теряет зрение. Одним словом, дочка угасает на наших глазах, - рассказывает Екатерина, мама девочки. - Знаете, я была бы самым счастливым человеком, если бы у дочки была просто эпилепсия. Но у Маши болезнь Баттена - это редкое смертельное наследственное заболевание.

Родители Машеньки делают все, чтобы облегчить состояние девочки.

- Есть ли лечение от этой болезни? Читала, что есть лекарство, которое приостанавливает болезнь. Но годовой курс лечения за границей стоит 800 тысяч долларов. Я реально смотрю на вещи - такие деньги мы не соберем, - говорит Екатерина. - Сейчас же для меня главное, чтобы Маша не мучилась. У таких деток очень сильные боли... У Маши боли уже начались.

На данный момент Машенька нуждается в откашливателе. У нее не получается откашляться, и мокрота в легких мешает ей дышать.

- Нами собрано почти вся необходимая сумма - около 7700 долларов. У нас уже есть 13 тысяч 581 рублей, 50 долларов и 230 евро. (на 29 июня). Плюс одна организация обещала перечислить 6 тысяч. Если у нас останутся деньги после покупки откашливателя, мы их потратим на инвалидную многофункциональную коляску. Мы уже одну присмотрели - она стоит примерно 3 тысячи белорусских рублей.

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 722 Беларусбанка - г. Осиповичи, ул. Сумченко, 42; БИК: АКВВВY2X; УНП: 100325912.

Белорусские рубли: благотворительный счет - BY88 AKBB 3134 0000 0024 5007 0000. Доллары: благотворительный счет - BY37 AKBB 3134 1000 0014 0007 0000

Евро: благотворительный счет - BY62 AKBB 3134 2000 0013 0007 0000

Назначение платежа: благотворительные счета открыты на Королёк Екатерину Валерьевну для лечения и реабилитации дочери Королёк Марии Сергеевны.

Можно пополнить баланс номера МТС: +375 (33) 394-26-19. Можно также перечислить деньги на карту Беларусбанка: 4255 1901 2029 1300. Срок действия: до 03/23

Контакты: Екатерина, мама Маши: 8 (044) 575-25-81

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