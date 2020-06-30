2020-06-30T15:10:38+03:00
Общество
КП Беларусь

400 белорусских нефтяников вернулись в Беларусь из России после вахты, затянувшейся на четыре месяца из-за коронавируса

Нефтяники уже готовились сдавать вахту, когда РФ закрыла границу из-за коронавируса. Новая вахта не могла сменить коллег. А те не могли вернуться на родину - иначе бы остановилась работа
Павел МИЦКЕВИЧ
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Жены встретили вахтовиков поцелуями. Фото: БелоруснефтьЖены встретили вахтовиков поцелуями. Фото: Белоруснефть
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В «Белоруснефти» прошла долгожданная перевахтовка нефтяников в Сибири. С февраля-марта на севере России работали белорусские вахтовики, спустя месяц они должны были возвращаться домой, но в итоге вынуждены были оставаться на Севере до конца июня. Нефтяники уже готовились сдавать вахту, когда РФ закрыла границу из-за коронавируса. Поэтому новая вахта не могла сменить коллег. А те не могли вернуться на родину - иначе бы остановилась работа.

И вот, тремя рейсами из Ноябрьска в Минск, больше 400 белорусов вернулись домой. Вместо них на работу в Ямало-Ненецкий автономный округ отправились полтысячи белорусских нефтяников.

- Все чувствуют себя отлично. Вернувшихся вахтовиков ждет заслуженный отдых, - рассказали «КП» в «Белоруснефти».

400 белорусских нефтяников вернулись в Беларусь из России. Фото: Белоруснефть

400 белорусских нефтяников вернулись в Беларусь из России. Фото: Белоруснефть

Напомним, вопрос с перехватовками в Сибири решали на законодательном уровне. Руководство компании выступило с обращением в госорганы Беларуси. Предприятие просило проработать на межправительственном уровне возможность снять ограничения въезда на территорию РФ белорусов, работающих в дочерних предприятиях и участвующих в беспрерывном процессе на промобъектах России в сфере добычи нефти и газа.

Результатом стало распоряжение правительства РФ, снимающее несколько ограничений на въезд иностранцев в Россию. Это дало возможность «Белоруснефти» сменить персонал, работающий вахтовым методом в Западной Сибири. Затем предстояла работа по легализации въезда белорусского персонала.

Чтобы сменить коллег на Севере, вахтовики провели 14 дней в обсерваторе в санаториях Беларуси, получили отрицательный тест на коронавирус в два этапа и - разрешение на работу в России. Обратные рейсы доставили нефтяников, вахта которых затянулась на четыре месяца.

- Трудновато было, особенно первые два месяца, когда не было видно света в конце тоннеля, - цитирует предприятие одного из вернувшихся вахтовиков. - Для нас создали чат в «Вайбере», там нас оперативно информировали обо всем происходящем. Психологически от этого становилось легче. Ведь неизвестность - самое сложное. И конечно, дня возвращения мы ждали так, что не описать словами.

- Знаете, такое чувство, что у нас снова дембель. Сложно было, конечно, - добавил коллега.

Еще один нефтяник признался, что волновался за родных, которые остались дома: - Когда стало понятно, что вот-вот сможем вернуться, было очень волнительно. Постоянно следили за новостями в чате. Поддерживали друг друга: мы тех, кто остался на свободной вахте в Беларуси, а они - нас. Почувствовали, что мы все - одна семья.

В компании отметили, что «Белоруснефть» - первое в стране предприятие, которое официально и легально провело перевахтовку в России.

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