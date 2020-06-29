2020-06-29T12:52:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Целебной воды набрать не удалось, пошли на поклон к камням

В конце поездки по родникам Гродненщины нас ожидал сюрприз [фото]
Раиса ЮДИНА
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Поклонные камни, датируемые XII-XIII вв.Поклонные камни, датируемые XII-XIII вв.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Во втором этапе проекта «Родники Беларуси» «Комсомолка» проехала по трем районам Гродненской области. Каждый из родников, которые мы увидели, уникален, а вода настолько вкусная и чистая, что хотелось забирать ее с собой бочками. Так было с родниками в Ивье, в Новогрудском районе. А в Дятловском нас ожидал сюрприз. Одно из чудес этого района - родник в деревне Горка. Люди из всей Беларуси едут сюда набрать целебной воды. От нее, как говорят местные, слепые становятся зрячими, хромые – ходячими. Увы, уникальный родник высох. Нам предстоит еще выяснить, почему это случилось. Скорее всего, это временное явление, ведь несколько раз такое случалось. Но воды выпить из него не удалось.

Вода в этом роднике считается целебной, но по неизвестным причинам источник высох. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вода в этом роднике считается целебной, но по неизвестным причинам источник высох.Фото: Павел МАРТИНЧИК

И все же в это место мы приехали не зря – неподалеку есть еще одна достопримечательность, которая даже считается историко-культурной ценностью. Это так называемые поклонные камни, датируемые XII-XIII вв. С ними тоже связано много преданий о чудесных исцелениях, людей к ним приезжает множество. Все участники нашей экспедиции, включая представителей генерального партнера – ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ» - и певицу Анну Шаркунову поклонились камням.

Все участники экспедиции захотели испытать на себе силу Поклонных камней. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все участники экспедиции захотели испытать на себе силу Поклонных камней.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Артистка Анна Шаркунова признала, что в этой поездке она заново открывала для себя Беларусь. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Артистка Анна Шаркунова признала, что в этой поездке она заново открывала для себя Беларусь.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Когда мы обменивались впечатлениями о поездке, каждый отметил кроме всего прочего и свою личную пользу. Так, Анна Шаркунова призналась, что впервые в жизни окунулась в ледяную купель. А Екатерина Шибко, главный специалист отдела маркетинга ЗАО «Платежная система «БЕЛКАРТ» порадовалась, что в самых отдаленных уголках Беларуси люди рассчитываются карточками «БЕЛКАРТ»:

- Мы внутренняя платежная система, практически 5 млн карточек находится в обращении, и это не только Минск, но и все областные города, райцентры. Сегодня в каждой деревне уже есть возможность рассчитаться карточкой платежной системы Белкарт.

В самых удаленных уголках Беларуси можно рассчитаться карточками «БЕЛКАРТ». Фото: Рита Бабкина.

В самых удаленных уголках Беларуси можно рассчитаться карточками «БЕЛКАРТ». Фото: Рита Бабкина.

Если бы с нами были представители компании МТС, партнера проекта, они бы точно порадовались качеству связи, которое обеспечивает этот оператор. В дороге это очень ценно!

Экспедиция по Гродненщине была самой масштабной за все время проекта. Быстрый и комфортный автомобиль Ford отлично подошел для такого путешествия. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Экспедиция по Гродненщине была самой масштабной за все время проекта. Быстрый и комфортный автомобиль Ford отлично подошел для такого путешествия.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все самое интересное о родниках Гродненщины читайте в ближайшее время в «Комсомольской правде» в Белоруссии» и на сайте kp.by!

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