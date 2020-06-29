2020-06-29T14:18:00+03:00
Общество
КП Беларусь

«Ксёндз Уладзіслаў усё вытрымае! Вернецца - яшчэ і з парашутам скокне». Прихожане проводили настоятеля Красного Костела в пилигримку на моноколесе

70-летний ксендз Владислав Завальнюк поехал в Будслав на моноколесе один, потому что из-за коронавируса отменили паломничества [фото]
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Владислав Завальнюк отправился в пилигримку на моноколесе. На фотографии с инструктором Игорем СущенкоВладислав Завальнюк отправился в пилигримку на моноколесе. На фотографии с инструктором Игорем СущенкоФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Утром 29 июня в Красном Костеле прихожане и все желающие собрась по необычному поводу - что проводить в пилигримку ксендза Владислава Завальнюка. Отец Владислав едет в Будслав на моноколесе. Больше 130 км в одну сторону он планирует преодолеть за четыре дня. После молитвы и благословления ксендз Владислав Завальнюк ловко стал на моноколесо, сделал два круга вокруг костела и отправился в пилигримку - под аплодисменты и разговоры прихожан.

- Ксёндз Уладзіслаў усё вытрымае! А вернецца - яшчэ і з парашутам скокне, будзем маліцца!

В 9 утра в Красном Костеле собрались прихожане, чтобы проводить ксендза в пилигримку Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В 9 утра в Красном Костеле собрались прихожане, чтобы проводить ксендза в пилигримкуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Ксендз Владислав Завальнюк перед пилигримкой провел имшу в Красном Костеле Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ксендз Владислав Завальнюк перед пилигримкой провел имшу в Красном КостелеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Прихожане Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ПрихожанеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Отец Владислав говорил и о пандемии коронавируса Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Отец Владислав говорил и о пандемии коронавирусаФото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Красный Костел, 29 июня Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Красный Костел, 29 июняФото: Святослав ЗОРКИЙ

После службы Владислав Завальнюк вышел во двор Красного Костела с приветствием «Добрай раніцы, Беларусь!» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После службы Владислав Завальнюк вышел во двор Красного Костела с приветствием «Добрай раніцы, Беларусь!»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Около костела ксендза ждали десятки человек на моноколесах Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Около костела ксендза ждали десятки человек на моноколесахФото: Святослав ЗОРКИЙ

Сопровождать Владислава Завальнюка будет автомобиль. У ксендза будет возможность зарядить моноколесо Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сопровождать Владислава Завальнюка будет автомобиль. У ксендза будет возможность зарядить моноколесоФото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске ксендзу составили компанию коллеги на моноколесах Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске ксендзу составили компанию коллеги на моноколесахФото: Святослав ЗОРКИЙ

Ксендз Владислав надел специальную амуницию Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ксендз Владислав надел специальную амунициюФото: Святослав ЗОРКИЙ

Соломенную шляпу, под которой находится шлем, для Владислава Завальнюка сделали белорусские мастера Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Соломенную шляпу, под которой находится шлем, для Владислава Завальнюка сделали белорусские мастераФото: Святослав ЗОРКИЙ

Моноколеса всех участников освятили. Они поехали с ксендзом до выезда из Минска Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Моноколеса всех участников освятили. Они поехали с ксендзом до выезда из МинскаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Владислав Завальнюк едет в сутане Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Владислав Завальнюк едет в сутанеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Ксендз объехал два раза вокруг костела Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ксендз объехал два раза вокруг костелаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Инструктор Игорь Сущенко напомнил, как вести себя в дороге и показывать поворот Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Инструктор Игорь Сущенко напомнил, как вести себя в дороге и показывать поворотФото: Святослав ЗОРКИЙ

Больше 130 км Владислав Завальнюк планирует преодолеть за четыре дня Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Больше 130 км Владислав Завальнюк планирует преодолеть за четыре дняФото: Святослав ЗОРКИЙ

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70-летний ксендз Владислав Завальнюк поехал в Будслав на моноколесе один, потому что из-за коронавируса отменили паломничества [фото]
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