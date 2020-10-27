«Можно ли завещать участок сыну, если он гражданин Германии?»

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- Я владею земельным участком. Получил его по наследству. Строений нет. Могу ли я подарить участок своему сыну?

Виктор И., Мядель.

- Предметом договоров купли-продажи, мены, дарения земельные участки могут являться только в том случае, если они находятся в частной собственности владельца. Если земельный участок принадлежит на праве пожизненного наследуемого владения, заключение таких договоров отчуждения не допускается, - объясняет нотариус.

Имеет значение и целевое назначение участка. Если его предоставили для строительства или обслуживания жилого дома, такой участок нельзя дарить и продавать до получения документа, который удостоверяет право на расположенный на этом участке дом или на незавершенное законсервированное капитальное строение.

- Подарить земельный участок сыну вы сможете только в том случае, если он является гражданином Республики Беларусь. А если земельный участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства, то нужно быть зарегистрированным по месту жительства в сельском населенном пункте, поселке городского типа или в ином населенном пункте, который находится на территории соответствующего сельсовета.

То есть если полученный по наследству земельный участок принадлежит вам на праве собственности и его целевое назначение не связано со строительством и (или) обслуживанием капитального строения, земельный участок можно подарить сыну, при условии, что он является гражданином Беларуси, а в указанном выше случае - зарегистрирован в соответствующем населенном пункте.

- Решил продать пустой дачный участок. Договорились с покупателем о цене, но когда обратились за оформлением договора к нотариусу, нам сказали, что цена слишком низкая и земельный участок должен продаваться дороже. Правильно ли это?

Игорь А., Несвиж

- Стоимость земельных участков, которые находятся в частной собственности, не может быть ниже их кадастровой стоимости - она определяется исходя из официального курса доллара США к белорусскому рублю, установленного Нацбанком на дату подписания договора или принятия решения. При удостоверении договора купли-продажи земельного участка нотариус получает сведения о его кадастровой стоимости на интернет-странице vl.nca.by «Национального кадастрового агентства» и пересчитывает кадастровую стоимость земельного участка, определенную в долларах США, исходя из официального курса к белорусскому рублю, установленного Нацбанком. Эту сумму нотариус сравнивает со стоимостью земельного участка, согласованной сторонами. Видимо, в вашем случае стоимость земельного участка, за которую он продавался, оказалась ниже его кадастровой стоимости. Поэтому нотариус указал на то, что в соответствии с законодательством земельный участок должен продаваться дороже.

- Хочу завещать сыну принадлежащий мне на правах собственности земельный участок, но сын является гражданином Германии. У меня есть сомнения, сможет ли он получить по наследству участок, который находится в Беларуси?

Иван С., Минск.

- Да, ваш сын сможет унаследовать завещанный ему земельный участок, несмотря на то, что является иностранным гражданином. Земельные участки могут находиться в частной собственности и лиц без гражданства, которые являются родственниками наследодателя. Должны быть соблюдены два условия: 1) они получают участок по наследству; 2) участок находится в частной собственности наследодателя.