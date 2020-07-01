Белоруска, живущая в Литве: Во время карантина над Вильнюсом летали дроны, если было скопление людей - выезжала полиция

…Первый заболевший в Литве появился 28 февраля - как и в Беларуси. Это была женщина, которая вернулась из Италии. Карантин в стране объявили уже 13 марта, когда было всего 6 заболевших, действовать он начал с 16 марта: закрыли сады, школы, кафе, рестораны, непродуктовые магазины, офисы перешли на удаленку. Родители, у которых не было возможности работать дистанционно, могли на все время карантина просто по звонку в поликлинику взять больничный, чтобы сидеть дома с детьми. Чуть позже обязательным стало ношение масок, запретили собираться компаниям больше двух человек - кроме членов одной семьи. Были введены серьезные штрафы за любое из этих нарушений - 500 евро. Возможно, именно эти меры помогли сдержать распространение коронавируса: на 26 июня в Литве зафиксировано всего 1808 случаев COVID-19, выздоровел 1501 пациент, скончались за все время пандемии 78 человек.

- Езжу по Вильнюсу на машине с белорусскими номерами, и у меня часто спрашивают: «А границы уже открыли?» Но негативного отношения нет - все мы в одной лодке… - говорит Ксения.Фото: Ксения САВЧЕНКОВА

Все время карантина министр здравоохранения ежедневно по будням проводил пресс-конференцию, во время которой рассказывал о количестве зараженных и мерах, которые принимает правительство. Причем сначала информация о заболевших была открытой: в новостях сообщали пол, возраст, город, как заразился и даже публиковали маршруты передвижения - в каком магазине в какое время был, в каком автобусе ехал. Но потом эту информацию посчитали слишком личной и сообщать перестали.

Чтобы ускорить тестирование и избежать очередей в больницах, в Вильнюсе открыли два мобильных пункта проверки на коронавирус: поставили огромные шатры с медиками и военными в спецзащите. Для желающих сделать тест работала горячая линия. Один из мобильных пунктов виден из нашего окна: каждый день туда приезжали машины и муниципальные автобусы (они привозили тех, кто не может приехать на своей машине, разумеется, по одному). Иногда даже выстраивались очереди, максимум, я помню, 12 машин. Правда, двигается очередь быстро: 3 - 4 минуты на машину. Такие мобильные пункты работают по всей стране.

В СМИ и соцсетях периодически появлялись сообщения от людей, которым отказали в тесте или результатов приходилось ждать слишком долго - 5 дней. Но среди моих знакомых все, кто подозревал у себя коронавирус, смогли сделать этот тест.

4. Обычно людная и шумная вильнюсская улица Вокечу во время карантина была практически безлюдной.Фото: Ксения САВЧЕНКОВА

«ПРИГЛАШЕНИЯ НА ТЕСТ У НАС ПРОСТО РАЗДАВАЛИ В МАГАЗИНАХ»

Помню, как с началом карантина все запаниковали и попытались скупить гречку, макароны и туалетную бумагу. Полки с некоторыми продуктами могли быть пустыми к вечеру, но к утру их пополняли товарами со склада. Потом все крупные торговые сети выступили с заявлениями о том, что складских запасов хватит на несколько месяцев изоляции, и люди успокоились.

Над Вильнюсом все время карантина летали дроны, и если где-то было скопление людей - туда выезжала полиция. Полиция патрулировала улицы, через рупор напоминали, что нужно носить маски. Однажды в магазине мой муж подвинул маску с лица, к нему сразу же подошел охранник, который увидел это на записи камеры, и попросил маску поправить. Уже позже, когда начались послабления карантина, разрешили не носить маски детям до 6 лет.

Кстати, детские площадки во время карантина тоже закрыли: их обнесли желтой лентой - и там действительно никто не играл! А еще всем детям организовали удаленное обучение. Учителя и воспитатели обзвонили родителей и узнали, у всех ли есть ноутбук или планшет и интернет. Тем, у кого не было, купили. Всего литовское правительство бесплатно раздало несколько десятков тысяч девайсов. Уроки проходили каждый день, и детям, конечно, это не нравилось. Но еще больше это не нравилось родителям, которые работали из дома. Многие из них даже подписали петицию с просьбой закончить учебный год досрочно! Правда, это не помогло…

Детсадовцам тоже не дали скучать: мой сын дважды в неделю занимался с садиковским логопедом по скайпу, каждый понедельник мы получали от воспитателя задания на неделю, потом высылали ей фото рисунков, поделок. Периодически из сада звонила психолог, спрашивала, все ли у нас хорошо, рассказывала, как снизить тревожность, как объяснить ребенку что происходит и зачем все это. До сих пор не понимаю, как они это все так быстро и круто организовали.

Масочный режим в Литве соблюдают даже малыши.Фото: Ксения САВЧЕНКОВА

После Пасхи ждали роста заболеваемости - люди в это время обычно разъезжаются по другим городам и деревням к родственникам. Чтобы избежать всплеска, накануне Пасхи закрыли въезд в населенные пункты, поставили блокпосты. Пускали только тех, у кого в этом городе есть прописка или недвижимость, многих разворачивали, и людям приходилось возвращаться домой. Небольшого всплеска после Пасхи избежать все же не удалось, но ситуация быстро выровнялась.

А с 1 по 3 мая в Литве начали раздавать приглашения на тест случайным людям в магазинах и на улице. Всего раздали 9000 приглашений, на 7 мая на проверку пришло 3762 человека, тест показал коронавирус только у одного из них. Мы выдохнули…

Как известно, многие литовцы работают за границей - в Великобритании, Германии, Норвегии. Как только в Литве объявили карантин, люди стали возвращаться на родину. Вернувшихся помещали в изоляцию на 14 дней. Для этого были оборудованы некоторые гостиницы и санатории. К слову, если кому-то из невыезжавших была нужна изоляция (например, человек положителен, а члены его семьи - отрицательные), он мог попросить место в такой гостинице, и все - совершенно бесплатно. Заболевших с легкой формой отправляли лечиться домой. Тех, чье состояние было тяжелее, госпитализировали.

Как только стало ясно, что бизнес не отделается малой кровью, правительство Литвы выделило 2 млрд евро на его поддержку. Все самозанятые лица (что-то вроде ИП в Беларуси), платившие до этого взносы в Фонд социального страхования, могли получать по 257 евро каждый месяц карантина. Банки объявили о кредитных каникулах, Минздрав обещал на два года отсрочить уплату обязательного налога на здравоохранение. А еще пенсионерам обещали выплатить по 200 евро, а всем семьям с детьми - по 120 евро на ребенка (200, если это ребенок-инвалид).

В любимом белорусами торговом центре «Акрополис» непривычно темно и пусто.Фото: Ксения САВЧЕНКОВА

«ЛЮДИ БОЯТСЯ, ЧТО ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ ГРАНИЦ ЭПИДЕМИЯ ВСПЫХНЕТ С НОВОЙ СИЛОЙ»

Я езжу по Вильнюсу на машине с белорусскими номерами. Во время карантина я ездила только в магазин, и каждый раз ко мне на парковке подходили люди и, разумеется, соблюдая дистанцию, спрашивали: «А что, границы уже открыли?» Этот вопрос волнует всех. Люди боятся, что после открытия границ эпидемия вспыхнет с новой силой, но никакого негативного отношения к белорусам из-за этого нет. Все в одной лодке…

Официально карантин в Литве закончился 17 июня, однако многие и сегодня продолжают носить маски в общественных местах. Кажется, что коронавирус больше не вызывает такую панику у литовцев, но несмотря на то, что последние дни здесь всего по 2 - 5 новых случаев в день, много говорят о том, что возможна вторая волна эпидемии. В школах готовятся заниматься удаленно еще и осенью, правительство разрабатывает новые меры поддержки граждан. Границы открыты для стран ЕС, но из Беларуси впускают только граждан Литвы, людей с национальной визой, видом на жительство или рабочей визой, при этом в обязательном порядке придется провести 14 дней в изоляции. Когда откроют границы для остальных - никто не знает, ситуация меняется постоянно…

Больше всего во время карантина меня поразило, как строго и прилежно соблюдались рекомендации ВОЗ и Минздрава - никогда не думала, что литовцы такие дисциплинированные. За три месяца карантина все очень устали, но люди продолжали поддерживать друг друга, придумывали всякие крутые штуки, чтобы не было скучно. Например, когда начались послабления карантина и открылись кафе и рестораны, было предписано, что их посетители должны соблюдать дистанцию. В Вильнюсе прошла акция: некоторые кафе и рестораны рассадили через один столик манекены в нарядах литовских дизайнеров. Так и дизайнеров попиарили, и помогли людям соблюдать дистанцию.