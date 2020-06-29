В Гомеле не засчитали почти 7 тысяч подписей за Бабарико и Цепкало

29 июня в Гомеле на заседании Советской районной комиссии по выборам президента Беларуси приняли решение не засчитывать собранные в поддержку Виктора Бабарико подписи. В комиссии заявили, что проверили подписи и признали недействительными больше 23%, поэтому решили не засчитывать все сданные на проверку в комиссию 4870 подписей за выдвижение Бабарико.

Наблюдатель кампании «Правозащитники за свободные выборы» Леонид Судаленко рассказал «КП», что это, по официальным данным комиссии, самый большой процент недействительных подписей.

Другого претендента, Валерия Цепкало, тоже лишили большой части подписей - почти 2 тысяч. Среди предоставленных инициативной группой Цепкало подписей около 17% комиссия признала недействительными.

Кстати, одна из членов инициативной группы Цепкало, которая лично собирала подписи, признанные недействительными, позвонила в комиссию и попросила объяснить, почему подписи не засчитали. Женщина заявила, что не получила полного ответа и рассказала, что у не есть фотографии всех подписных листов.

Цепкало лишился уже почти 2 тыс. подписейФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- У других пяти потенциальных кандидатов, в том числе действующего президента, процент недействительных подписей был меньше 15%, поэтому по ним повторные проверки не проводились, оставшиеся подписи засчитали. Действительными оказались все 45 подписей за Анну Канопацкую, - отметил Судаленко. - Я пока для себя хочу понять, почему подписи у двух претендентов в Гомеле забракованы. Будет статистика по другим районам, тогда и увидим, что происходит.

Вскоре пройдут заседания еще нескольких районных комиссий - они тоже должны огласить решения по собранным среди избирателей районов подписям.

Независимый наблюдатель добавил, что на заседании Советской комиссии принимали решения о местах для размещения и ведения предвыборной агитации:

- Голосовали единогласно, альтернативных мнений у членов районного избиркома не возникло.