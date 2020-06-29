«Мы первооткрыватели будем»: председатель горисполкома в Бресте собрал противников аккумуляторного завода, чтобы обсудить референдум

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук в воскресенье, 28 июня, собрал брестчан в большом зале, чтобы наметить план подготовки местного референдума.

Напомним, после президентских выборов эту инициативу пообещал поддержать сам президент. Лукашенко во время визита в Брест 22 июня встретился с инициативной группой народного протеста, который длится уже 2,5 года: каждое воскресенье брестчане выходят на площадь.

- Это достаточно затратное мероприятие, в том числе и по персоналиям, и по финансам. Мы четко должны расставить приоритеты, чтобы те два месяца, которые у нас есть до начала референдума, каждый день шел процесс. Мы хотим показать реальное отношение брестчан к этой теме, - заявил журналистам председатель горисполкома Александр Рогачук.

Председатель горисполкома Александр Рогачук предложил протестующим сменить площадь на актовый зал. Фото: Олег Полищук, "Брестский вестник"

На приглашение мэра переместиться с площади в зал для переговоров отозвалось больше 100 человек. Обсуждение было горячим и длилось около двух часов. Активисты настаивали, что нет смысла выносить на референдум решение о судьбе предприятия, которое построено с нарушениями - в этом уверены протестующие. Хотя в итоге сошлись на мнении, что завод нужно закрыть любым способом.

По поводу процедуры проведения референдума тоже много дискутировали. Рогачук уточнил, что инициировать его могут сами граждане путем сбора подписей или местный Совет депутатов. Сбор подписей, решили присутствующие - это слишком энергозатратно и долго: необходимо 23 тысячи подписей от жителей Бреста. Проще, если Совет депутатов примет соответствующее решение. Но ведь депутаты могут и не поддержать эту идею.

- Мы здесь первооткрыватели будем, первопроходцы. Но я абсолютно уверен, что это движение навстречу, это движение во благо нашего города, и я готов эту работу лично координировать. Чтобы не сбиваться с ритма каждое воскресенье, актовый зал горисполкома в определенный период будет открыт для уже более узких форматов обсуждения. Система наблюдения за выборами, списки голосующих, состав участковых комиссий - все это будет абсолютно прозрачно, - добавил Александр Рогачук.

Несмотря на подвижки в решении нашумевшего вопроса, активисты все равно не готовы сдавать площадь.

- Власти стараются сбить накал и увести нас с площади. Пройдут выборы - и нас опять могут обмануть… - говорит одна из противниц завода.

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