Поляки Беларуси на выборах президента проголосовали за Анджея Дуду

Польша выбирала президента 28 июня. В бюллетенях было 11 фамилий кандидатов, но большинство голосов распределилось в пользу двух – нынешнего президента Польши Анджея Дуды и оппозиционного кандидата Рафала Тшасковского. По данным государственной избирательной комиссии, на этапе обработки 99,77% бюллетеней оказалось, что за Дуду проголосовало 43,67% избирателей, за Тшасковского – 30,34%.

Не остались в стороне от президентских выборов и поляки в Беларуси. Они могли голосовать в диппредставительствах Республики Польша – в посольстве в Минске и в генеральных консульствах в Бресте и Гродно.

– Всего проголосовало 309 человек. И уже есть результаты голосования по Беларуси. Самое большое количество голосов получил нынешний президент, господин Анджей Дуда – 147 голосов, второе место – Рафал Тшасковский, кандидат оппозиции, 108 голосов, – комментирует «Комсомолке» Мартин Войцеховский, первый советник посла Республики Польша в Беларуси.

Карантин из–за коронавируса в Польше уже снят, но пандемия отразилась на выборах. Во-первых, их в последний момент перенесли с мая на июнь. Во-вторых, появилась возможность голосовать не только лично на избирательном участке, но и отправить комиссии бюллетень по почте.

Документы в избирательную комиссию можно было отправить по почте.Фото: Оксана БРОВАЧ

– В диппредставительствах в Беларуси тоже была возможность заказать пакет избирателя по почте, но ею воспользовалось небольшое количество избирателей, – добавляет Мартин Войцеховский, советник посла Польши. – На участках мы соблюдали все меры безопасности. Все обязаны были ходить в масках, члены избирательной комиссии дезинфицировали руки после каждого голосующего. Голосование происходило одноразовыми ручками – каждый избиратель получал отдельную ручку и мог потом забрать ее с собой.

Второй тур выборов намечен на 12 июля. В него вышли Анджей Дуда, представитель правящей консервативной партии «Право и справедливость», и Рафал Тшасковский, нынешний мэр Варшавы, кандидат от либеральной оппозиционной коалиции «Гражданская платформа». Борьба за президентское кресло обещает быть серьезной – аналитики в Польше не могут наверняка сказать, кто имеет больше шансов победить. За Дуду пока большинство, но за Тшасковского голосует молодежь, которой не слишком близки консервативные идеи.