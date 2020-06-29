Воду из водопроводных кранов в Минске нельзя пить еще две недели?

Минск встревожен ситуацией с водопроводной водой, которая началась в среду, 24 июня. В этот день все жители Фрунзенского и Московского и жители нескольких домов в других районах столицы обратили внимание на крайне неприятный запах воды. О том, что пить ее нельзя, городские власти сообщили только к полуночи. Глава государства в этот день посещал парад Победы в Москве. А через два дня, во время встречи с активом Минской области в Солигорске, Александр Лукашенко не смог обойти своим вниманием тему воды.

- Прилетел, а уже к обеду слышу: в Минске с водой что-то не так. Думаю: точно, как детей, нельзя на минуту оставить, спички уже прятать надо от них, чтобы не сожгли страну, - цитирует слова главы государства телеканал «Беларусь 1».

Во время выступления он назвал и предварительную причину произошедшего.

- Они (ремонтники. - Ред.) водоводы меняли. Там диаметр метр трех этих труб, они прохудились, последние сто метров заменили, а в тех, которые раньше заменили, оставалась вода. Нет чтобы очистить или выбросить ее из водоводов, это предварительно, сейчас мы разбираемся, они закачали это туда. Увидели, что вода пошла не очень хорошая, застоявшаяся, они начали ее очищать реагентами и передозировали, и эта вода начала вонять и в квартиры попала, - сказал Лукашенко.

По словам президента, уже в этот момент он был в курсе ситуации.

- Я говорю: «Будете пить сейчас сами все чиновники в Минске, будете эту воду пить и варить себе пищу», - заявил он.

Вскоре санстанция и лаборатория «Минскводоканала» взяли пробы воды, которые показали, что проблема ликвидирована.

-Я к чему это говорю: диктатура - это плохо, а когда за ночь решили тяжелейшую проблему, диктатура - хорошо. При чем тут диктатура? Должна быть ответственность, - подчеркнул Александр Лукашенко.

За воду в июне платить не нужно

Жителей столицы, у которых были проблемы с качеством воды, на июнь освободят от оплаты за нее. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.

- Ситуация по питьевому водоснабжению в Минске находится на постоянном контроле президента. По его поручению правительством принято решение по освобождению от уплаты за услугу водоснабжения за июнь жителей Минска, в квартиры которых поступала вода, не соответствующая потребительским качествам, - сказал заместитель премьер-министра.

О том, как именно сделают перерасчет, он не сообщил. Лишь пояснил, что эта информация прорабатывается. Не смогли ответить на этот вопрос и в Министерстве ЖКХ: в ведомстве объяснили, что данной темой занимается Мингорисполком. А в исполкоме сказали, что на данный момент механизм компенсации оплаты за воду приводят в соответствии с законодательством. Подробности обещают сообщить вечером понедельника.

СЧИТАЛКА «КП»

Насколько из-за проблем с водой похудеет жировка в июне, можно узнать, подняв жировки за прошлый месяц. Так, если семья из четверых человек вписывается в норматив 4 куба на человека, то за июнь она заплатит меньше на 14 рублей.

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ

Правда ли, что воду из кранов нельзя пить еще две недели?

В редакцию газеты обратилась минчанка Ольга, которая живет во Фрунзенском районе. Она рассказала, что в интернете видела скриншот поста, где сотрудник водоканала поясняет причины аварии. Они сходятся с озвученной главой государства официальной версией произошедшего. Но в этом же тексте говорится, что воду из кранов пострадавших районов нельзя пить еще две недели. Ольга интересуется, действительно ли стоит воздержаться от употребления воды из-под крана.

На горячей линии по безопасности питьевой воды Минского городского центра гигиены и эпидемиологии «Комсомолке» пояснили, что информации об ограничениях по использованию воды у них нет.

А в Минздраве добавили, что контролирует безопасность воды именно санстанция.

- Если они сказали, что это [двухнедельный запрет на использование воды для питья] - неправда, значит, это неправда, - заявили в Минздраве.

КСТАТИ

Несмотря на то, что по запрет на использование водопроводной воды для питья снят еще в субботу, 27 июня, воду в цистернах продолжали развозить по пострадавшим районам и 28 и даже 29 июня. В воскресенье, по официальным данным, работало 20 точек, куда приезжали цистерны с питьевой водой. В понедельник на сайте «Минскводоканала» было указано четыре адреса, где стоят цистерны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почему вчера в течение дня сообщалось, что вода безопасна, только запах, а заявление о том, что эту воду пить нельзя, появилось только ближе к полуночи?: что ответил «Минскводоканал»

Специалисты, как и вчера, обещают решить все проблемы с водой до конца текущего дня (подробнее)

«После стирки все белье выкинула». Что говорят минчане, которые скупают воду в магазинах и разыскивают цистерны по городу

Корреспондент «Комсомолки» прошлась по проблемным районам, чтобы узнать, как горожане переживают происшествие (подробнее)