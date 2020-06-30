Коронавирус в Беларуси, последние новости на 30 июня 2020 года: умер сильнейший спортсмен страны, рейсы в Тунис перенесли, а врачи нашли, как избежать подключения к ИВЛ

Ситуация в Беларуси

По свежим данным Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 61 790 случаев COVID-19 (+315 за сутки). За все время с начала вспышки выздоровели 45 213 человек (+186 за сутки). Скончались 387 пациентов (+4 за сутки). В ведомстве отмечают, что все умершие имели многочисленные хронические заболевания и положительный тест на коронавирус.

Продолжают работать и лаборатории. За период пандемии в республике проведено 992 007 тестов на коронавирусную инфекцию. То есть за последние сутки специалисты провели 12 207 исследований.

Ситуация в мире

По данным портала worldometers.info, во всем мире COVID-19 выявлен более чем у 10,2 миллионов человек. Из этого числа выздоровели свыше 5,5 миллионов пациентов, умерли – больше 505 тысяч.

На первом месте по количеству инфицированных находятся США (более 2,6 млн), Бразилия (свыше 1,3 млн) и Россия (более 641 тысячи зараженных).

Побит очередной рекорд COVID-19: за сутки заразились свыше 194 тысячи человек

В понедельник утром ресурс worldometers.info зафиксировал новый антирекорд по заболеваемости COVID-19. За сутки коронавирусом заразились более 194 тысяч человек по всему миру. Таким образом, общее число инфицированных перешагнуло психологический рубеж в 10 миллионов человек: по официальным данным, «ковид» выявлен у 10 243 859 человек. От недуга умерли свыше 504 тысяч пациентов.

Напомним, еще 24 июня специалисты Всемирной организации здравоохранения сообщали о том, что пандемия находится в новой опасной стадии развития.

Моря не будет: рейсы в Тунис из Беларуси откладываются

Совсем недавно «Комсомолка» писала о том, что Тунис ждет туристов из Беларуси с 28 июня. Было заявлено, что от отдыхающих даже не потребуют справки об отсутствии COVID-19, а чартерные рейсы должны были вылетать и из областных аэропортов. Но что-то пошло не так: Республиканский союз туристических организаций заявил, что полеты откладываются до 5 июля включительно.

Причина связана с эпидемиологической обстановкой в стране. Но ожидается, что к 5 июля по заболеваемости «ковидом» Беларусь войдет в зеленый список. То есть окажется в списке государств, гражданам которых въезд в Тунис разрешается без справки об отрицательном тесте. Пока туристы приезжают в эту африканскую страну по двум коридорам – со справками и без в зависимости от страны вылета.

Главврач Дрогичинской больницы обратился к белорусам

Главный врач Дрогичинской центральной районной больницы Александр Протасевич обратился к жителям района. Он рассказал, что и в начале этого десятилетия медикам пришлось бороться с тяжелыми респираторными заболеваниями и пневмониями, которые с трудом поддавались лечению. Но нынешняя ситуация не сравнится с той, что была тогда: сейчас условия работы в разы тяжелее.

По словам доктора, с апреля в Дрогичинской ЦРБ отменены плановые операции, а некоторые отделения перепрофилированы для лечения инфекционных больных. Пациентов с коронавирусом лечат даже хирурги, неврологи и акушеры-гинекологи. Врачи, которые работают в «грязной» зоне, не входят в другие отделения. Подробнее об укладе работы больницы, а также о просьбе медика мы рассказываем здесь.

Сильнейший спортсмен Беларуси Сергей Кузнецов умер в возрасте 39 лет. У него был коронавирус

Сергей Кузнецов - мастер спорта Республики Беларусь по пауэрлифтингу, один из сильнейших спортсменов страны, рекордсмен в жиме лежа, судья турниров. Он заболел 7 июня, тест на COVID-19 оказался положительным. Через неделю в больнице сказали, что состояние спортсмена тяжелое, но даже тогда никто не мог поверить, что мужчина не выкарабкается. Увы, ночью 27 июня Сергей Кузнецов скончался от «острой сердечно-легочной недостаточности». Родственники мужчины рассказали, что несколько лет назад он перенес пневмонию.

Сергею Кузнецову было 39 лет. Вместе с супругой они воспитывали двух детей – 19-летнего сына и 10-летнюю дочь. «Комсомолка» выражает соболезнования семье умершего.

Со 2 июля белорусы полетят в Египет. Виза для чартерных пассажиров отменяется

Отличные новости для тех, кому страсть как хочется на море. Уже со 2 июля «Белавиа» возобновляет чартерные рейсы в Египет. На борту самолета и в национальном аэропорту всем пассажирам необходимо быть в масках. Ручная кладь на рейсах запрещена, продажа товаров duty free – тоже. Но это еще не все! Власти Египта отменили сбор за туристическую визу (25 долларов) для пассажиров чартерных рейсов. Такое решение принято для создания «конкурентного преимущества» для привлечения туристов и продлится до 31 октября 2020 года.

ВОЗ назвала критическую меру в лечении COVID-19, которая позволяет избежать подключения пациента к ИВЛ

Всемирная организация здравоохранения заявила о выявлении критической важности в реабилитации для пациентов с COVID-19:

Сьюзан Мюррей, начальник реабилитационной бригады отделения интенсивной терапии больницы «Роял Фри Хоспитал» (Великобритания), пришла к выводу, что в задачи респираторной физиотерапии пациентов с коронавирусом входит очистка дыхательных путей от мокрот. Именно она затрудняет поступление кислорода в легкие человека. И именно регулярная очистка от мокроты помогает не допустить ухудшения состояния пациента и избежать необходимости подключения к ИВЛ.

В ВОЗ добавили, что на сегодня в мире растёт потребность в реабилитационной терапии. Но предоставить эту услугу в странах с низким и средним уровнем дохода проблематично. Поэтому в организации работают над руководством для врачей и специалистов реабилитации о том, какие действия должны быть в протоколах лечения COVID-19.

Также основываясь на клиническом опыте, реабилитологи говорят, что решающую роль могут сыграть именно респираторная физиотерапия и функциональная реабилитация. Например, после отключения от аппарата ИВЛ пациенты далеко не сразу могут сесть без помощи медработников, какое-то время ходят с помощью ходунков. По словам доктора Мюррей, чтобы избежать окоченения суставов и ослабления мышц, пациентам нужны занятия на растяжку и тонизирующие упражнения. Это может ускорить их выздоровление и выписку из больницы. Процесс реабилитации не должен останавливаться даже после того, как человек покинет учреждение здравоохранения.

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