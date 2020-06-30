2020-06-30T17:53:27+03:00
Минск
КП Беларусь

Как пройдет День Независимости в Минске 3 июля 2020 года: хедлайнер Солодуха, светомузыкальный фонтан и долгая работа метро

Что и где пройдет в Минске на День Независимости 3 июля 2020 года. Все мероприятия запланированы, несмотря на эпидемилогическую обстановку
Эвика ОТТО
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День Независимости в Минске: Солодуха - хедлайнер, первый светомузыкальный фонтан в стране и продление работы метро.День Независимости в Минске: Солодуха - хедлайнер, первый светомузыкальный фонтан в стране и продление работы метро.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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3 июля в Минске пройдет торжественная церемония возложения цветов к монументу Победы. Гала-концерт традиционно пройдет у стелы в 21-00. Кто из артистов выступит на празднике, пока держат в секрете. «Комсомолка» связалась с заслуженным артистом Беларуси Александром Солодухой, который подтвердил свое участие в гала-концерте.

- В этом году впервые буду закрывать концерт «Минск - город-герой»! Сначала спою две свои песни «Не грусти» и «Я люблю вас, белорусы». А затем со всеми артистами мы исполним финальную песню «Я люблю Беларусь!», - рассказал артист.

Концерт завершится фейерверком в 23-00, который можно будет увидеть с восьми точек Минска, сообщил зампредседателя Мингорисполкома Артем Цуран, передает belta.by.

О каких-то особых мерах, направленных против распространения коронавируса, пока не сообщается. Напомним. медики по-прежнему советуют носить маски в общественных местах и минимизировать контакты.

Одно из главных событий праздника - торжественное открытие первого в Беларуси мультимедийного фонтана в минском парке Янки Купалы (в режиме тестирования его уже могли наблюдать минчане по вечерам напротив здания телецентра на ул. Коммунистической). Он станет самым большим и мощным в Беларуси. Фонтан выполнен в форме прямоугольника длиною 90 метров и шириною 16 метров. Картины из воды создают около 200 струй, которые поднимаются на высоту до 30 метров (высота 10-этажного дома). Струи также могут создавать различные эффекты: поворачиваться и вращаться, создавать бегущую дорожку, дуги, веер, лилию. Такой подарок Минску сделал Сбербанк, который профинансировал разработку проекта и строительство, при поддержке Мингорисполкома.

3 июля минчане смогут увидеть уникальное водное шоу мультимедийного фонтана на Свислочи, водное шоу начнется в 20 часов, закончится в 23 часа. После на водном экране покажут просветительские программы для взрослых и детей.

А еще 2-5 июля на Октябрьской площади будет работать выставка отечественного машиностроения, где продукцию покажут Минский автомобильный завод, БелАЗ, БелДжи, Амкодор. Время работы выставки с 8 до 20.00

В День Независимости по традиции Минский метрополитен продлит время работы и изменит интервал движения. 3 июля метро начнет работу с 5.30, а в ночь с 3 на 4 июля завершит работу в 1.30 ночи, но закроется на вход в час ночи, только на станциях «Октябрьская», «Немига», «Фрунзенская», «Молодежная» двери метрополитена закроются на 10 минут позже - в 1.10.

- 3 июля с 10 утра до часа ночи 4 июля интервал движения поездов на 1-й и 2-й линиях метрополитена составит 6 минут, - сообщает пресс-служба Минского метрополитена.

Праздничные мероприятия пройдут и во всех районах города.

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