«Вам надо в Москву? Попадете!» Нелегалы возят белорусов через закрытую границу за $70

Несмотря на то, что граница Беларуси и России закрыта из-за коронавируса уже больше трех месяцев, нелегальные перевозчики помогают белорусам попасть в Москву или Питер. Такие объявления то и дело встречаются в соцсетях. По одному из номеров позвонила «КП».

Перевозчик ответил, что готов доставить пассажира с белорусским паспортом из Гомеля в Москву за 5 тыс. российских рублей (это $70).

- А как везете, тайными тропами? - спросили мы водителя.

- Вам надо попасть в Москву? Попадете, - уклончиво ответил перевозчик.

- Но есть ли риск, что задержат на границе?

- Небольшой. Обложили кругом. Но у нас все налажено.

У официальных перевозчиков билет стоит гораздо дешевле - от 55 белорусских рублей. Но там честно отвечают, что с белорусским паспортом пассажиры границу не проедут:

- Только если есть бумага от работодателя в России - и то не факт. Звоните после 15 июля - должны уже открыть границы.

Гомельчанин, которому срочно нужно было попасть на работу в Москву, на условиях анонимности рассказал «КП», как добирался в Россию при закрытых границах уже дважды:

- Сначала поехали с товарищем лесными дорогами - таких партизанских троп очень много. Дорога была разбитой, но на джипе преодолели ее без проблем. Заметно, что дорогу перепахивали, но ее уже укатали - ездят часто. А второй раз - по трассе через контрольно-пропускной пункт. Подошел пограничник, мы сказали, что срочно надо на работу, спросили, как можно договориться. Тот отправил к начальнику. За троих дали 10 тыс. российских рублей ($140) - пропустили и даже паспорта не смотрели.

Возвращался гомельчанин из Москвы на обычном микроавтобусе легального перевозчика.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Российские пограничники задержали микроавтобусы с белорусами и оштрафовали пассажиров Недавно брянские пограничники за одну ночь задержали около 60 человек, которые пытались проникнуть в РФ через белорусско-российскую границу. Сначала в Злынковском районе остановили два микроавтобуса, перевозивших из Беларуси 36 пассажиров, а вскоре на трассе «Гомель - Брянск» попались еще два авто с 20 пассажирами. Всех задержанных оштрафовали.