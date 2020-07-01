«Двери машины ушли в песок сантиметров на 15, выбить лобовое стекло было невозможно». Очевидица - о ДТП под Бобруйском, где погибли четверо мужчин

Около 12 часов дня 29 июня в милицию Бобруйска сообщили о том, что в водоеме недалеко от райцентра нашли перевернутую машину Nissan. В салоне автомобиля были тела четырех мужчин, все бобруйчане.

- Среди погибших - сотрудник отдела милиции Первомайского района Бобруйска и сотрудник Академии МВД. Оба находились вне службы, - говорят в пресс-службе МВД. - Руководство и личный состав МВД и УВД Могилевского облисполкома выражают искренние соболезнования родным и близким погибших.

В телеграм-канале Следственного комитета сказано, что водитель ехал вдоль берега, но не справился с управлением - машина опрокинулась в водоем. Чтобы установить точную причину смерти мужчин, проведут судебно-медицинские экспертизы.

В машине находился и заместитель директора бобруйской фирмы «Панадий» Игорь Сахнов.

- Я приехала на место 12.30, когда машина еще была в воде, - рассказывает знакомая погибшего мужчины. - При мне МЧС доставали машину краном. В машине был хороший регистратор - все станет понятно, когда его проверят следователи. Я думаю, что выбраться было нереально: двери машины ушли в песок сантиметров на 15, выбить лобовое стекло невозможно, только если боковое. Но никто не знает, как себя поведет во время паники.

За рулем был охранник одного из бобруйских клубов, говорит девушка.

- Водитель был трезвым, он приехал туда на такси специально, чтобы забрать их домой. Коллеги говорят, что он был спортсменом, не пьет от слова «совсем».

Накануне мужчины отдыхали в агроусадьбе недалеко от Бобруйска, рыбачили. Вечером 28 июня собирались поехать домой.

- Хозяин усадьбы - их друг, они просто отдыхали. Утром они собрали вещи, рыбу и поехали домой. Игорь Сахнов и двое его друзей сидели на заднем сидении. У Игоря осталась жена и сын.

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