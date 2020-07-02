Знакомая семьи, в которой отец выбросился с балкона с дочкой: «Рома был спокойным... Но Карина говорила, что он бывает другим»

Трагедия произошла 30 июня в Минске в многоэтажном доме по улице Грибоедова. Напомним, на земле было найдено тело мужчины, маленькой девочки и собаки.

Следственный комитет сообщил подробности трагедии. 34-летний минчанин был дома вместе со своей полуторагодовалой дочерью. В какой-то момент он собрал вещи своей бывшей гражданской жены - матери девочки - и поджег их в ванной комнате. После этого он взял дочь, собаку и поднялся на общий балкон 24-го этажа. Сначала отец ребенка сбросил с балкона собаку, а затем свою дочь. Затем сам прыгнул вниз.

По предварительной информации, на такой ужасный поступок он пошел из-за конфликта с 29-летней гражданской женой.

Как узнала «Комсомолка», погибшего мужчину звали Роман, его гражданскую жену - Карина. Они расстались, но продолжали жить вместе. Снимали двухкомнатную квартиру на пятом этаже. Новая многоэтажка расположена в центре Минска, недалеко от Комсомольского озера. Аренда квартиры здесь стоит от 500 долларов. По словам жильцов, у Романа был бизнес в Польше.

Знакомая семьи рассказала нам, что буквально на днях была у этой семье в гостях.

- Это были образованные, интеллигентные ребята из хороших семей. Я была у них в гостях 22 июня. Они тогда приехали с дачи, гостили с ребенком у друзей. Ничего не говорило, что случится беда. Рома при мне сходил в магазин за детским питанием. И то, что произошло - это гром среди ясного неба. Квартира опечатана, Карина отключила все телефоны. По разговорам, у нее появился какой-то бойфренд. Но я этого не знала. Кто-то пустил слух, что в тот день она пошла в ЗАГС со своим молодым человеком подавать заявление. Но это какая-то глупость. Когда все случилось, она подъезжала к Минску.

Возбуждено уголовное дело по статье 139 УК РБ "Убийство"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Свидетелем трагедии стала работница, обслуживающая дом:

- Я в тот момент работала на улице - убирала скошенную траву. Тут моя коллега говорит: «Ты слышала, как женщина кричит?». Я подумала, что кто-то кричит на своего ребенка: «Что ты делаешь?» И тут раздается какой-то хлопок. Проходят минуты, и в наш двор с сиреной въезжает реанимобиль. Следом еще одна скорая. Мы вбегаем во двор. И тут говорят: человек сбросился - он прямо на ступеньках лежал. Смотрю - знакомая собака лежит на бордюре. Это была Ревочка (собака. - Ред.). Она разбилась насмерть. Я тогда еще не увидела ребенка… В квартире Карины не было. Обошла все, что могла, но Карины не нашла. Испугалась за ее жизнь... А потом приехали спасатели. Оказывается, дым пошел из окна. Рома в ванной поджег Каринины вещи. Их квартира была вся в черной копоти.

Когда Карина с молодым человеком приехала к дому, ее позвали опознать дочку. И у нее случилась истерика. Карину завели в машину скорой помощи. Через пару минут появилась ее мама, бабушка погибшей девочки.

- Кто мог бы подумать, что любящий папа может такое сделать? - продолжает женщина. - Роман - сдержанный мужчина. А Карина солнце какое-то. Молодая, всегда яркая, стрижка каре, загоревшая, смуглая, с улыбкой. Когда они заселились с Романом в этот дом, у них только появилась доченька. Они растили эту девочку. Я ее называла маленькая принцесса.

Молодые люди создавали впечатление счастливой семейной пары.

- Никогда на людях не ссорились. Все было хорошо. Буквально полторы недели назад они шли вместе по улице. Я еще спросила: «А где ваша Ревочка?». Они сказали, что оставили дома, потому что едут в поликлинику с малышкой. Рома часто гулял на улице с детской коляской и собачкой. Я спрашивала: «А где Каринка?». Он говорил, что она дома занимается домашними делами. Рома их так любил... Он ушел и решил все свое любимое забрать с собой. Хорошие ребята, и что случилось? Для меня Рома был спокойный, хотя Карина говорила, что временами он бывает другим...

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК РБ «Убийство».