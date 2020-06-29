«Выборы будут очень интересными, а после выборов - будет еще интереснее». Лукашенко о шестой президентской кампании

Закрытую часть общения Александра Лукашенко с активом Минской области, которое прошло в Солигорске 26 июня, показали в эфире «Главного эфира» на «Беларусь 1» вечером 28 июня.

В частности президент рассказал о…

…КОРОНАВИРУСЕ

«Все обострилось, такие страны, как мы, пытались найти свое место. Это все было на ваших глазах. Я постоянно с вами общался, говорил, как мы будем осуществлять это лечение, что будем делать и так далее - и вы мне не поверили. Видя эту атаку во всем мире… Евросоюз - гробы, копают, мрут, в дом престарелых приезжают, а там сотня погибших, и т. д. Россия тут изолировала всех и пр. «А наш - абы что говорит, про трактор, про сто грамм, про баню - и т. п.». Я не мог кое-что вам говорить всерьез. И когда я говорил, что трактор вылечит, я понимал, что надо посеять, потому что жрать будет нечего. Я же людей пытался успокоить: нам же сеять надо, от этого никуда не денешься. А все изолировались, но сеяли. Я же это знаю. Я, как президент, с ума сходя, три месяца переживая за то, что творится с этим ковидом. Я же не идиот, я же тоже понимаю, что один в мире, одна страна особый путь заняла борьбы с этим вирусом. Мало того что вы не поняли, а не дай бог, мы не справимся - вы точно начнете о меня вытирать ноги. Думаете, легко? Нелегко. Но мы победили».

«Все это время плато наше было очень низким, поэтому мы не перегрузили систему здравоохранения. Второе - как-то эта пандемия шла с севера на юг. Уже нет этих проблем, но последним подъем был в Брестской и Гомельской областях. Сейчас они молодцы, выходят из этого».

…МАСКАХ

«Многое - не было бы счастья, да несчастье помогло - от этой пандемии у нас останется. Врачи заметили, что во время пандемии желудочно-кишечных заболеваний у детей почти не было. Начали руки мыть, дезинфицироваться и т. д. - это с нами должно остаться навсегда. Маску. Маску и надо надевать где-то. Если в ресторане работаешь, еще где-то, ты подходишь к одному, второму, третьему, обслуживаешь, врачам непременно надо работать в маске. Кому-то надо в перчатках работать всегда. Транспорт нам надо дезинфицировать не один раз в месяц. Сейчас мы после каждого рейса моем-чистим. Утром и вечером это надо будет делать. То есть многие мероприятия, которые важны для жизни человека, с нами останутся навсегда».

…ВЫБОРАХ

«Сегодня не президент Лукашенко, Бабарико, Тихановский, бывший мой помощник Цепкало - не мы главные. Важно, кто будет президент при нынешней Конституции, но не это главное. Не выборы главное, главное - где мы будем, что будет с нашим клочком земли, где будут жить наши дети. Ну и мы ж еще умирать не собираемся».

«Мы сейчас на изломе, на разрыве. Нас рвут в Евросоюзе, на нас обратили, как я мягко сказал, внимание американцы. И Россия. Она в страшном сне не может представить, что нет у них этого союзника. В этом плане я понимаю руководство России. Но я им всегда говорю: знаете, вы добром должны белорусов к себе звать. И когда уже искрить очень начинает на переговорах, в более широком кругу - я говорю: мы выстоим, мы, говорю, в землянках подыхали, но не подохли. Мы и сейчас выдержим. Но с кем будете вы. Вы подумайте».

…ДЕЛЕ ТИХАНОВСКОГО

«Главное ведь не понимают люди, что идет спокойное расшатывание обстановки. Если бы мы тогда некоторых не отрезвили, сегодня бы бушевал и Солигорск. Все начинается постепенно, мы это знаем. Расшатывается обстановка внутри страны, доводится до белого каления, идет наступление на действующую власть, происходит слом власти, хорошо, если кто-то садится в кресло власти пробелорусский. Да ладно уже с этим Майданом. Через Майдан, беспорядки, волокита - вплоть до обращения к иностранному государству. Или вы это исключаете? А я - нет. Я думать должен по максимуму. Почему? Потому что я не знаю, какие действия они предпримут. Да, я дал сигнал с Тихановским. Я что-то не так делал? Я переживал за свою страну, за которую я пока еще отвечаю. И буду отвечать всегда - в любом качестве».

…СПРАВЕДЛИВОСТИ

«Выборы будут очень интересными, а после выборов - будет еще интереснее. Это я вам обещаю. И хорошо, что эта пандемия показала, кто есть кто. Мое дело, чтобы было справедливо. Больше чем по закону - это справедливо. Я вам это гарантирую. Хотите? Давайте пройдем свою дорогу вместе, как это было всегда».