Повышение пенсий, визы по 35 евро и снижение ставок по кредитам: что изменится в Беларуси с 1 июля

Повысят трудовые пенсии - в среднем на 23 рубля

С 1 июля в Беларуси повысят все трудовые пенсии - по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Средний размер пенсии по возрасту за июль должен составить 470,6 рубля. Это на 23,1 рубля больше средней июньской пенсии и на 52,2 рубля больше прошлогодних пенсий в июле. Конечно, кто-то получит больше 470 рублей, а кто-то - меньше.

- Размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет свой, поскольку он зависит от стажа и заработной платы до выхода на пенсию, - объясняют специалисты Минтруда.

А вот размеры самых маленьких пенсий - социальных - в июле не изменяются. Останутся прежними и доплаты пенсионерам старше 75 лет, надбавки на уход инвалидам 1-й группы и пенсионерам старше 80 лет, а также повышения героям Беларуси, героям Советского Союза, инвалидам и участникам войны, почетным донорам, другим категориям граждан. Их размеры привязаны к сумме бюджета прожиточного минимума, который планируется немного повысить в августе.

Напомним, в 2018 году пенсии повышали трижды, в 2019-м - дважды, а 2020 году это будет первое (и, скорее всего, последнее) плановое повышение. Хотя увеличить пенсии по плану должны были в конце года, президент решил сделать это раньше. Уверяет, что не из-за выборов.

Задолженность по алиментам будут считать по-новому

Алименты на детей с неработающих алиментщиков зависят от величины бюджета прожиточного минимума (БМП, сейчас это без малого 247 рублей). Алименты на одного ребенка не могут быть меньше 50% от БМП, 75% - на двоих, 100% - на троих и больше детей. Тому же, кто не платит даже этого и накопил долги по алиментам, с 1 июля придется заплатить больше.

Так, алименты с неработающего должника (подчеркиваем: должника) будут начисляться следующим образом: 50% бюджета прожиточного минимума на одного ребенка, 100% - на двоих и 150% - на троих и больше детей.

Кроме того, с 1 июля будет введено еще одно новшество. Если отец ребенка не платит алименты, но в этот период был в армии или проходил альтернативный вид службы, тогда размер задолженности на одного ребенка составит 25% от фактически полученного должником дохода, 33% - на двоих детей, 50% - на трех и более детей.

Если долгов по алиментам у вас нет, то для вас ничего не изменится.

Кредиты станут дешевле

Национальный банк сообщил, что инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось, поэтому решил пойти на «смягчение денежно-кредитной политики». С 1 июля ставку рефинансирования снижают до очередного исторического минимума - с 8% до 7,75%. Это значит, что в банках снизятся процентные ставки по кредитам - в них включена ставка рефинансирования, которая пересчитывается. Вроде мелочь, но по кредитам на жилье выходит приличная экономия. А вот взять новый кредит пока проблематично - большинство банков приостановили выдачу кредитов на недвижимость и автомобили.

Прочувствуем увеличенный тариф за горячую воду

Месяц назад белорусам повысили тарифы на отопление и подогрев воды с 18,4831 до 20,6216 рубля за 1 Гкал. Прочувствовать мы это должны с получением счетов как раз в июле.

А вот минчан, у которых в июне из крана вместо чистой воды начала течь вонючая жижа, обещали вообще освободить от уплаты водоснабжения в июне. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев. То есть, в июльских жировках теоретически они не должны увидеть графу с оплатой воды за июнь. Правда, механизм перерасчета пока непонятен.

Зарядки для электромобилей станут платными

С июля 2020 года бесплатная зарядка для электромобилей на электрозапраках Malanka отменяется, «Белоруснефть» вводит за это оплату - 30 - 40 копеек за 1 кВт*ч. Средний расход электрокара - 16,5 киловатт-часа на 100 километров, по деньгам это выйдет 4,95 - 6,6 рубля, т. е. в два раза дешевле, чем бензин.

Долгожданные визы по 35 евро

С 1 июля стоимость краткосрочных шенгенских виз для белорусов снижается до 35 евро. Это если вы получаете ее в посольстве. Визовый центр берет еще и сбор - 15 - 20 евро. Получить шенген станет не только дешевле, но еще проще и быстрее, при этом время действия уже не будет таким рандомным. Выдавать ее будут в срок до 10 дней.

Напомним, после пандемии в Беларуси первым открылся визовый центр Италии, с 29 июня - Греции.

Тунеядцев снова пересчитают

В августе в Беларуси должны обновить список так называемых тунеядцев - трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Попавшие в список будут оплачивать повышенные тарифы в жировках со следующего года, а также могут не получить оплачиваемый больничный. Обновляют базу ежеквартально: значит, до 21 июля людям, которых несправедливо посчитали тунеядцами (или которые уже нашли работу), нужно подать документы в службу занятости.

Станут дороже некоторые сигареты

Как обычно, в начале месяца на 5 - 10 копеек подорожают некоторые белорусские и импортные сигареты. Цены повышает Гродненская табачная фабрика «Неман», «Табак-Инвест», «Беларусьторг».