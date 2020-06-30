2020-06-30T10:22:55+03:00
Минск
КП Беларусь

Однокурсники собирают деньги на учебу студенту Академии искусств из Ливана

Молодой человек не может оплатит свое обучение в вузе, где учится на режиссера. Многие белорусы поддержали парня
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Молодому человеку уже собрали приличную сумму для оплаты его обучения в вузе.Молодому человеку уже собрали приличную сумму для оплаты его обучения в вузе.Фото: Из личного архива
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Трогательный пост на своей страничке в Инстаграме написала студентка Белорусской государственной академии искусств Наталья Евдокимова. Девушка попросила помочь ее однокурснику Хасану из Ливана. Молодой человек не может оплатит свое обучение в вузе, где он учится на режиссера. Пост не оставил равнодушными белорусов.

"Просто поверьте мне, что это человек невероятного таланта и безгранично открытой души. Хасан из Ливана, и у них в стране сейчас сложная экономическая ситуация. (...) Из-за этого его родители не могут оплатить ему учебу здесь, в Беларуси, а у них в семье, ко всему прочему, 4 детей. Хасан один с этим тоже не справится", - рассказала Наталья.

С просьбой помочь написал на своей странице и сам студент. Невероятно, но люди стали перечислять на карточку девушки деньги.

- Этот пост был последней надеждой! Не хотелось, чтобы Хасан уезжал. Он тянется к знаниям, и ему это образование очень нужно. Сейчас собрано 2000 долларов (на 29 июня), а сумма, которую необходимо заплатить до 30 июня, 2800 долларов, - говорит Наталья. - Хасан делает все, чтобы он получил образование. До того как уехать в Беларусь, он много работал в Ливане, помогал родителям.

Наталья признается, что не ожидала такой активной реакции от людей.

- Я думала, хоть копеечку соберем! Сначала помогали знакомые, но потом и очень много незнакомых людей! Было много перечислений по 10 - 30 рублей. Кто перечислил 100 рублей, кто 250. Несколько людей прислало сразу 100 долларов. Кто-то лично встретился с Хасаном. Я поверила в людей за эти дни! Поддержали Хасана и ребята из Академии искусств, и наши преподаватели помогают словом и делом. Как я знаю, хозяева квартиры, которую снимает Хасан, тоже пошли навстречу.

Хасан рассказал "Комсомолке", что обучение в Беларуси стоит дешевле, чем в Ливане: в год выходит 5650 долларов. Поэтому он и решил учиться в нашей стране.

- Все было хорошо, но ситуация в Ливане стала сложной. Сейчас там проходят протесты, экономическая ситуация тяжелая, произошел обвал курса национальной валюты. И родители не могут мне оплачивать обучение, - говорит Хасан. - Отец у меня инженер, мама - учительница в школе. У меня есть еще брат-близнец и две сестры, одна из которых школьница. Друзья помогают мне не только деньгами, но и едой. Вот мама Наташи передала мне еды из деревни. Мои друзья всегда рядом!

Если вы хотите помочь Хасану, можете связаться с Натальей. Можно написать ей на почту: evdokimovva.nat@gmail.com. Или позвонить: (8029) 119-74-96.

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