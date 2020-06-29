2020-06-29T21:12:10+03:00
Общество
КП Беларусь

В Украине и в открывшейся для белорусских туристов Албании - новые вспышки коронавируса

О резком росте заболеваемости COVID-19 сообщает Всемирная организация здравоохранения
Раиса ЮДИНА
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Похоже, вылет к морю за границу для белорусов задерживается.Похоже, вылет к морю за границу для белорусов задерживается.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Анри Клюге, вспышки коронавируса впервые за последние несколько месяцев произошли в 30 странах Европы. Среди них Украина, Армения, Швеция, Молдова, Северная Македония, Азербайджан, Казахстан, Албания, Босния и Герцеговина, Кыргызстан и Косово. А в одиннадцати странах из трех десятков - особенно острый рост заболеваемости.

- Ускоренная передача вируса привела к значительному возрождению эпидемии, которое, если его не остановить, снова поставит систему здравоохранения на грань, - предупредил Ханс Анри Клюге.

Новый всплеск случаев заражения COVID-19 наблюдается в США, в Индии, где открывается одна из крупнейших больниц в мире для лечения коронавирусных больных на 10 тысяч пациентов.

В соседней Украине из-за стремительного роста новых случаев ковида значительно увеличилась загруженность больниц. Причиной новой вспышки медики и эпидемиологи называют то, что люди перестали соблюдать ограничения. При этом местные власти не решаются усиливать их.

По всему миру уже более 10 миллионов человек заразились коронавирусом, сообщает Университет Джона Хопкинса, отслеживающий статистику пандемии. Тройка стран-лидеров по количеству заболевших - США, Бразилия и Россия. Более 5 миллионов заразившихся ковидом во всем мире выздоровели, как минимум 500 тысяч умерли.

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