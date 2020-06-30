2020-06-30T10:22:55+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси доплаты медикам за работу с коронавирусными пациентами теперь считают с даты КТ

Министр здравоохранения Владимир Караник рассказал, как решают вопросы с надбавками за работу для работников скорой и рентгенологов
Александра Андреева
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Контактировавшими с пациентами считаются и работники скорой помощи, сопровождающие пациента в стационар.Контактировавшими с пациентами считаются и работники скорой помощи, сопровождающие пациента в стационар.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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По его словам, Минздрав услышал замечания по поводу того, с какого дня должна начисляться доплата за работу с пациентами, инфицированными коронавирусом. Об этом министр рассказал на встрече с выпускниками Белгосмедуниверситета 26 июня, передает БелТА.

Недоразумения возникали, когда отсчет работы с ковидными пациентами начинался только с ПЦР-теста. Хотя медикам зачастую приходится работать с инфицированными еще до забора мазка. Сейчас моментом установления диагноза считается, например, дата проведения КТ, когда по результатам исследования наблюдается типичная для заболевания клиническая картина. В таком случае контактировавшими с пациентами считаются и работники скорой помощи, сопровождающие пациента в стационар, и врач-рентгенолог, выполнявший КТ. Не обделили и интернов.

За работу с такими пациентами надбавки положены и интернам.

- Если врач-интерн работает с ковидными пациентами, эти выплаты тоже положены, - подчеркнул Караник. - В районах, где я встречался с интернами, которые работали в перепрофилированных стационарах, никто из них на отсутствие выплат не жаловался.

Также министр назвал прошлый год удачным по переоснащению - по стране было установлено 12 компьютерных томографов. Судя по всему, год нынешний будет в этом плане намного удачнее.

- На сегодня только в Минск до 1 августа прибудут 10 КТ, подаренных «Славкалием». В кредитный договор со Всемирным банком, который мы подписали, заложено еще 20 аппаратов на страну. Сейчас обсуждаются с Европейским инвестиционным банком еще 9 КТ, чтобы фактически полностью переоснастить этим оборудованием Беларусь. То же касается ангиографов, магнитно-резонансных томографов аппаратов УЗИ и машин скорой помощи, - сказал Владимир Караник.

Такое количество новой техники может в лучшую сторону изменить диагностику в райцентрах.

- Перепрофилируем и немного изменим построение медицинской службы, - говорит Караник. - Будет стандартная райбольница с набором отделений, райбольница с расширенными функциями - нейровизуализацией, КТ или МРТ, и опорная клиника, где сосредоточено оснащение не хуже, чем в столичной клинике или каком-то другом областном городе.

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