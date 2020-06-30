«Мы ее так берегли, прятали...» Мужчина, уже судимый за угрозу убийством бывшей жене, убил ее спустя два месяца после наказания

- Вот это прославились наши Городьки… У нас здесь всегда спокойно - я поверить не могла, что такое произошло, - местную жительницу Елену мы встречаем на небольшом стихийном рынке на въезде в агрогородок, что недалеко от Воложина в Минской области. - Марину я знала - хорошая очень женщина, добрая, работала санитаркой в амбулатории. С мужем они уже не жили вместе, развелись, а в тот день она приехала, чтобы прополоть огород.

Местные жители рассказывают, что последний раз убийство здесь произошло в 2008 году - тогда женщина убила своего мужаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Коллеги из амбулатории комментировать эту историю не хотят, но слова Елены подтверждают:

- Хороший человек, самая лучшая в мире женщина была! Спокойная, уравновешенная, отзывчивая. Таких людей редко где встретишь.

Утром 21 июня ее тело с ножевыми ранами нашли в сарае, мужа задержали по подозрению в убийстве. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит от 8 до 25 лет лишения свободы, или пожизненное заключение, или смертная казнь.

Заставил писать предсмертную записку

Марине, погибшей женщине, недавно исполнилось 48 лет, ее бывшему мужу Евгению - на 10 лет больше. Общих детей у них не было, две дочери и сын у Марины родились в первом браке. Сейчас дети уже взрослые, все живут со своими семьями отдельно. Марина и Евгений до развода жили на улице Солнечной в одном из типовых домов, которые строят в агрогородках. Соседи, оглядываясь на пустой дом, рассказывают, что скандалов оттуда не слышали, зато видели, как Евгений избивал жену. В семейные разборки никто не лез - люди говорят, что боялись за себя: «У нас тоже дети».

Последние два года женщина работала в амбулатории санитаркойФото: Святослав ЗОРКИЙ

Как минимум дважды только в этом году к дому Марины и Евгения приезжала милиция. В апреле мужчина уже угрожал жене убийством: заставил писать предсмертную записку и говорил, что сожжет ее вместе с домом. Женщина успела набрать 102: сказать дежурному уже ничего не смогла - в комнату вошел муж, но милиционер заподозрил неладное и направил к ним сотрудников. Тогда мужчину задержали. Поводом для агрессии мужчины стала ревность: он был уверен, что жена в своей комнате с кем-то разговаривает по телефону. В результате мужчина получил довольно мягкое наказание - 240 часов общественных работ. Сельчане говорят, что эти часы он отрабатывал в том же колхозе, где работает животноводом.

У местных к этой истории много вопросов: почему не развелись раньше? контролировала ли мужчину милиция? почему Марина в тот вечер все же не уехала обратно к дочери?

- Это наше поколение, люди около 50, боялись разводиться - это было стыдно. Думаете, меня муж не бил? Неизвестно, развелась бы я или нет, если бы он не умер, - рассуждает продавщица в магазине. - Сейчас в разводе ничего страшного нет, не надо терпеть. Но изменилось мало что: как приходили женщины с синяками в магазин, так и приходят. Прячут глаза, но делают вид, что ничего страшного не случилось, обычное дело, - ответа, почему так, у женщины нет.

Продавец говорит, что в магазин периодически приходят женщины с синяками - прячут глаза, но пытаются делать вид, что ничего страшного не случилось, обычное делоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Алеся с семьей живет на той же улице, где жила Марина, - женщины дружили 12 лет. Сейчас Алеся тоже пытается понять, как можно было не допустить беды: женщина считает, что Евгения уже после первого случая нужно было изолировать от семьи. Был и второй случай, который мог закончиться плачевно:

- Это тоже случилось в апреле. Марина уже боялась оставаться с ним одна и позвала сына. Потом она рассказывала, что Гена (так знакомые называют Евгения. - Ред.) ударил его поленом, хотел напасть и на нее. Они с сыном успели убежать, уехали на машине к родственникам. А Гена подпалил дом. Насколько я знаю, его должны были судить за поджог как раз на этой неделе. Марина его отчасти простила: он пообещал, что отпишет на нее половину дома - она и поменяла показания, смягчила. Если бы немного раньше дело ушло в суд - может быть, его бы посадили. А для кого теперь эта бумажная волокита? Человека уже не вернешь. Я была свидетелем на первом суде - там Марину спрашивали, почему она не снимала побои, не обращалась в милицию? Да потому что боялась, стеснялась афишировать такое. А муж ее говорил, что у нее, видно, такая судьба…

К Алесе Марина иногда прибегала прятаться, рассказывала, что происходит в семьеФото: Святослав ЗОРКИЙ

После 16 лет брака и как минимум одной попытки убийства Марина подала на развод. Приходила к соседке, спрашивала, какие нужны документы.

- Она долго никому не рассказывала, что у них происходит. Но в последнее время уже поняла, что больше не может терпеть. Когда-то он ее избил ногами: сознание потеряла - отлил водой и дальше стал бить. Он на людях был один, а в семье совсем другой. Пил, денег не давал, за дом не помогал кредит выплачивать.

О помощи Марина просила в крайних случаях - не хотела никому доставлять неудобств. Но иногда приходила прятаться к соседке, ночевала у нее.

- Бывало, что оставалась у меня, но обычно ездила к своим родственникам. Мы ее так берегли, прятали - а она сама пришла к нему в руки! Я же говорю, она была стеснительная, не хотела никому мешать. Говорила: «Алеся, не хочу детей твоих стеснять».

«Если бы он ее не бил - никогда бы не подала на развод»

После апрельских случаев Марина переехала к дочке в Сморгонь, нашла там работу. Понедельник, 22 июня, должен был быть ее первым рабочим днем. 21 июня ее убили.

Соседи оборачиваются на пустой дом и рассказывают, что видели, как муж избивал МаринуФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Она и раньше приезжала сюда с детьми: в доме после пожара убирали, картошечку окучивали. Но никогда не оставалась с ним наедине. А в тот день они вместе с дочкой приехали полоть огород. Дочка уехала, а она на огороде была до 21.30. Мы все понять не можем, почему она осталась на ночь. Может, он ей пригрозил? - гадает Алеся. - На следующий день дочка поехала ее забирать. Позвонила Марине, трубку взял Гена. Она попросила передать трубку маме - та сказала, что все нормально, но по голосу было ясно, что что-то не то. Пока дочка ехала - 10 минут, Марины уже не стало. Она была вся синяя, отбиты все внутренние органы, было два удара ножом. 23 июня ее похоронили.

Евгений работал животноводом в местном хозяйствеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Раньше Марина и Евгений вместе работали в местном хозяйстве.

- Он пьет, сидит дома - она за него работу делает, прикрывает. Когда мы помогали дом убирать после пожара, столько бутылок из кухни и его комнаты выгребли! Он все пропивал, а потом жил за ее счет. А что у нее за зарплата - 300 - 400 рублей, санитаркой работала. Дети помогали, чтобы она могла задолженность за дом погасить. Зять приедет - огород посадит, обработает. Маринка говорила, что иногда даже батон не позволяла себе купить. Но при всем при этом если бы он ее не бил, она бы никогда в жизни на развод не подала.

Марина хотела выкупить дом, выплачивала за него кредитФото: Святослав ЗОРКИЙ

Алеся говорит, что муж сильно ревновал Марину.

- Позову на какой-нибудь праздник - всегда отказывалась. «Нет, не пойду, а то Генка прилетит, будет тебе проблем». Она боялась его, никуда не ходила после работы. Только к детям могла съездить.

К разговору присоединяется почтальон. Женщина расстроенно качает головой, рассказывает:

- Трудно ей жилось, потому что дом надо было выкупать. У меня самой трое детей, тоже почти такая же ситуация была: только что меня муж меня не засек, утекла. Он с топором за мной гонялся. Знаю такую жизнь.

У местных к этой истории много вопросов: почему не развелись раньше? контролировала ли мужчину милиция? почему Марина в тот вечер все же не уехала обратно к дочери?Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Городьках не все готовы открыто обсуждать трагедию. Бывшая коллега Марины и Евгения боится, что мужчина получит небольшой срок и после освобождения отомстит ей:

- Потом и меня прирежет. Марина его боялась, боялась идти домой, плакала все время, но почему-то не бросала. Я ей советовала: не покупай ты этот дом, сначала разведись. Муж ее сильно ревновал: зачем телефон купила, зачем сидишь в интернете… Зато работу делать не спешил. В телятнике было работать тяжело - он сидел дома, пил, она за него работала. Поэтому я как-то взяла и выплатила две трети его зарплаты жене, одну треть - ему. Но если увольнять всех, кто пьет, так работать будет некому. Просишь их по-хорошему, иногда даже бутылку покупаешь - а что делать? Надо ж как-то было заставлять работу делать…

В семейные разборки никто не лез - люди говорят, что боялись за себя: «У нас тоже дети».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Женщина тоже недоумевает - почему в ту ночь Марина осталась с бывшим мужем наедине.

- Как можно было поверить такому человеку, который ее избивал, сына ударил, хату спалил?

«У меня самой трое детей, тоже почти такая же ситуация была: только что меня муж меня не засек, утекла», - рассказывает почтальонкаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Соседка Марины и Евгения, Оксана, в то утро, 21 июня, не слышала ни шума, ни криков.

- Я еще сидела кофе на улице пила - было тихо. Пошла домой, решила прилечь - тут Аня (дочь Марины. - Ред.) забегает с криками «Помогите!» - она увидела тело мамы в сарае. Мы с мужем сразу в милицию позвонили. До сих пор прохожу мимо - и голова сама поворачивается в сторону их дома. Хоть ты забор двухметровый поставь - страшно, что с таким человеком рядом жили.

Оксана вспоминает, как вместе с Мариной, ее детьми и соседями убирали дом после пожара.

- Там все было закопчено - обои, мебель. Мы все выбросили - остались стены и окна. Поэтому Гена переехал в сарай, там и ночевал. Аня тогда говорила, что они его простили.

После апрельских случаев Марина переехала к дочке в Сморгонь, нашла там работуФото: Святослав ЗОРКИЙ

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