Лукашенко отправился в Россию открывать с Путиным мемориал советскому солдату. Посмотрели, что увидят и что обсудят президенты

Александр Лукашенко вылетел в Россию – сегодня, 30 июня, он вместе с Владимиром Путиным примет участие в открытии ржевского Мемориала советскому солдату – это в 230 километрах о Москвы. Интересно, что для Путина – это будет первая рабочая поездка по стране с начала эпидемии коронавируса. Для Лукашенко – вторая, президент Беларуси 24 июня летал на парад в Москву.

Накануне приезда президентов в Ржеве красили траву и даже борщевик

Накануне в Ржеве шли усиленные приготовления. По данным местных СМИ, на протяжении последней недели в городе шла усиленная уборка дорог, полив растений, покраска деревьев и даже окрашивание травы и борщевика! Об этом сообщает «Независимая телекомпания «РиТ». Работы ведутся как в центре города, так и на его границах.

Накануне в Ржеве шли усиленные приготовления. Фото ВК "РЖЕВГРАД Ржев в твоем сердце".

Напомним, о том, что Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко на открытие Мемориала советского солдата, стало известно 24 июня после парада в Москве. Лукашенко тогда впервые побывал на параде в Москве. Туда он летал со своими сыновьями. Спустившись с трапа самолета, Лукашенко заявил, что приехал «в столицу своей родины». Буквально через пару часов Лукашенко уже улетел в Минск – отдельной встречи президентов Беларуси и России не было.

Через два дня Лукашенко заявил, что приглашение Путина он принял:

- Во вторник на следующей неделе. Мы выбираем время, как поехать. Ищем момент, чтобы поехать и обсудить с президентом России там же некоторые вопросы нашего дальнейшего сотрудничества, — сказал Лукашенко во время общения с трудовым коллективом предприятия «Белкалий-Мигао».

Что увидит Лукашенко во Ржеве?

Конечно, сам мемориал. В 1942 - 1943 годах под Ржевом прошли ожесточенные бои. Кровопролитные сражения длились 14 месяцев. Проведенные войсками Западного и Калининского фронтов наступательные и оборонительные операции имели огромное стратегическое значение для достижения перелома в пользу Красной армии на всем советско-германском фронте.

Заявляется, что мемориальный комплекс построили по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны - «тех, кто воевал здесь, кто удержал и обескровил силы гитлеровской армии». Монумент построили на народные пожертвования – собрали 500 миллионов российских рублей (7,14 миллионов долларов).

Центром мемориала станет 25-метровая фигура солдата на высоком насыпном холме. Фото ВК "РЖЕВГРАД Ржев в твоем сердце".

Центром мемориала станет 25-метровая фигура солдата на высоком насыпном холме. Имена павших увековечены на стальных плитах и в мультимедийной экспозиции музейного павильона, который станет филиалом Музея Победы.

Затем во Ржеве пройдут переговоры Лукашенко и Путина.

Что могут обсуждать Лукашенко и Путин?

За день до визита Лукашенко Путин провел оперативное онлайн-совещание со своим Совбезом. Официально заявлялось, что обсуждались «вопросы внутренней и внешней политики, а также интеграционные процессы на постсоветском пространстве». По информации от наших московских коллег, обсуждали именно завтрашнюю встречу Путина с президентом Беларуси.

Важная тема – обсуждение цен на газ и нефть, кредиты и финансовая поддержка. А еще, вероятно, будут обсуждать ситуацию вокруг «Белгазпромбанка». Напомним, приезд Александра Лукашенко в Москву проходит на фоне определенных обострений отношений между Минском и Москвой, произошедших в ходе предвыборной кампании в Беларуси. Напомним, полторы недели назад в Белгазпромбанке прошли масштабные обыски, в ходе которых были арестованы огромные суммы денег, золотые слитки и банковская корпоративная коллекция картин белорусских художников стоимостью 20 миллионов долларов. Виктор Бабарико арестован, ему уже предъявлены обвинения, также задержаны около 20 нынешних и бывших топ-менеджеров банка.

- На базе банка ими была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод денежных средств на территории иностранных государств, - заявил председатель КГК Иван Тертель. В «Газпроме» эти действия назвали незаконными.

26 июня Лукашенко заявил о зарубежном вмешательстве в кампанию по выборам президента Беларуси.

- Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела, - сказал он во время принятия кадровых решений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко о фейках: «Мне доложили, что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн». По словам президента, «в интернете распространяются жуткие фейки», «из России идет информация»

Видеофакт. «Маски сорваны с кукол и кукловодов»: Лукашенко прокомментировал последние события в Беларуси. Открывая совещание по банковской системе, президент высказался на злобу дня и подчеркнул важность сохранения белорусского суверенитета и независимости