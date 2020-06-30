«За вождение в нетрезвом виде лишение прав на 5 лет»: новый КоАП депутаты приняли в первом чтении

Во вторник, 30 июня, перед закрытием второй сессии депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении проект Кодекса об административных правонарушениях и проект Процессуально-исполнительного Кодекса об административных правонарушениях.

О новом КоАП рассказал депутатам директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов.

По его словам, главная особенность разработанных проектов Кодекса - профилактический и предупредительный характер их норм.

Так, одно из наиболее существенных нововведений КоАПа - профилактические меры воздействия на правонарушителя.

- В их числе: устное замечание, предупреждение, меры воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних, - сказал Ипатов.

В новом КоАП все административные правонарушения разделены на три категории:

- административные проступки - их 197. Взыскание с физлица - до 10 базовых величин, 25 базовых величин для ипэшника, 50 базовых величин для юрлица;

- значительные административные правонарушения - их 503 состава; взыскание в виде штрафа, конфискации, депортации;

- грубые административные правонарушения - их 50 составов (повторное совершение влечет за собой уголовную ответственность).

При совершении впервые административного проступка вместо административного взыскания (это, как правило, штраф) лицо в обязательном порядке будет освобождаться от ответственности и только предупреждаться.

- Предупреждение можно будет применять и по категории значительных административных правонарушений. Но в этом случае возможно и наложение административного взыскания. Если сегодня предупреждение может применяться по 236 составам из 896 - это в 26,3 процентов случая, то по проекту предупреждение можно будет применять по 680 составам из 75 - это 90, 67 процентов случаев. Таким образом, создаётся правовая основа для бесконфликтного и справедливого привлечения к административной ответственности, - сказал Ипатов.

При этом за грубые правонарушения, связанные с хулиганством, хищениями, насильственными действиями, массовыми беспорядками сохраняются жёсткие меры реагирования вплоть до ареста. Нетрезвые водители будут нести более серьезное наказание.

- За такое серьезное нарушение, как вождение транспортного средства в нетрезвом виде свыше 0,8 промилле, ответственность предлагается усилить вдвое. То есть предполагается применять штраф в размере 5400 рублей с лишением прав на 5 лет, ранее было три года, - отметил Вадим Ипатов.

Как рассказал директор Национального центра законодательства в правовых исследований, из КоАП исключены порядка 110 неработающих статей - за последние три года они не применялись ни разу.

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