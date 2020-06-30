Глава Палаты представителей Владимир Андрейченко выступил перед депутатами на закрытии второй сессии нижней палаты белорусского парламента и рассказал о предстоящих выборах.

- В настоящее время основное внимание общественности привлечено к главной политической кампании – выборам президента. Любые выборы сопровождаются повышенной социальной активностью и политизацией общественной жизни. К сожалению, в Беларуси определенные силы каждый раз пытаются использовать избирательную кампанию не во благо страны, а чтобы раскачать социально-политическую ситуацию.Нынешние выборы не исключение. Мы видим попытки, поддерживаемые извне, посеять раскол в обществе, внушить народу недоверие к власти, спекулируя на теме пандемии и связанных с ней экономических трудностях, - заявил Владимир Андрейченко. - Под видом предвыборных мероприятий устраиваются откровенные провокации, используются грязные политтехнологии, идет массированная информационная атака на руководство страны, сторонников действующей власти. Это недопустимо. Задача парламентариев – приложить максимум усилий, чтобы выборы прошли честно, открыто, в спокойной, безопасной обстановке и в строгом соответствии с национальным законодательством. Нужно активнее работать с гражданским обществом, выслушивать все мнения и терпеливо, без эмоций объяснять, что стоит за безответственными популистскими заявлениями и что на самом деле надо делать, чтобы обеспечить суверенитет страны, социальную стабильность и здоровье граждан.

По словам Андрейченко, "независимость и благополучие дорого стоят".

- Они достигаются упорным трудом, выверенной внешней политикой, единством нации. Главная задача сегодня – сохранить то, что создано в стране за четверть века, обеспечив мир, справедливость и эволюционный путь развития, и на этом прочном фундаменте двигаться вперед.

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