«Я говорил, что деда убивать не надо». Верховный суд отменил смертный приговор и направил дело на новое рассмотрение

Во вторник, 30 июня в Верховном суде рассмотрели апелляцию по делу об убийстве пожилых мужчин в Минской области. Речь идет о преступлениях, которые произошли зимой 2019 года.

Тогда, по версии следствия, 84-летняя Софья Мацеле из деревни Суховчицы Копыльского района заявила в милицию о том, что к ней пришел Виктор Скрундик, который раньше помогал по хозяйству: избил, угрожал, требовал деньги и спиртное. Женщины спаслась благодаря тому, что Скрундика остановил его товарищ. Во время проверки следователи и сотрудники милиции выяснили, что мужчина имеет отношение к еще нескольким преступлениям, которые были замаскированы под пожары.

14 января он вместе с Валентином Бушниным пришел в дом к 79-летнему Михаилу Шугалею из Копыльского района. Требуя денег, они избили хозяина, душили его шнурком. Когда пенсионер потерял сознание и перестал сопротивляться, его тело перенесли ближе к печке, дом подожгли. Из дома вынесли 50 рублей.

Через неделю Виктор Скрундик снова пошел на преступление, на этот раз вместе с ним был 25-летний знакомый, Виталий Мятеж. Они пришли к 94-летнему Владимиру Гаркавому из Слуцкого района: избили его, украли 300 рублей и подожгли дом, чтобы уничтожить следы. Когда спасатели прибыли на место, дом горел уже открытым пламенем. Основная версия, которую тогда рассматривали в МЧС, - короткое замыкание. Экспертиза показала, что потерпевшие умерли от острого отравления угарным газом. Это значит, что на момент пожаров избитые старики еще были живы.

Суд первой инстанции 6 марта приговорил 30-летнего Виктора Скрундика к смертной казни и принудительному лечению от алкоголизма, 33-летнего Валентина Бушнина - к 18 годам лишения свободы, 25-летнего Виталия Мятежа – к 22 годам колонии, Сергея Захарченю – к одному году лишения свободы (его обвиняли только в краже).

Верховный суд рассмотрел жалобу обвиняемых. И удовлетворил апелляционные жалобы, отменил приговор, дело направил на новое судебное разбирательство.

В суде озвучили все подробности преступлений, то, как они были раскрыты, а осужденные попытались объяснить мотивы своих поступков.

«Если бы не мои показания, все и дальше бы думали, что они погибли из-за пожара»

В суд 30 июня доставили только Виктора Скрундика. Он сидит в боксе для обвиняемых в темной робе с крупной надписью на спине – ИМН (исключительная мера наказания). Такую одежду приговоренным к расстрелу выдают еще до того, как приговор вступает в силу, но в Верховный суд обвиняемые обычно приезжают в своей одежде.

Защищает Виктора Скрундика адвокат Татьяна Подрецкая, она же не так давно защищала в Верховном суде братьев Костевых, приговоренных к расстрелу за убийство учительницы в Черикове – этот приговор суд оставил в силе.

Виктор Скрундик настаивает на том, что оговорил себя и просит назначить ему проверку на полиграфе – он считает, что так может доказать, что не душил 74-летнего Михаила Шугалея.

- Я себя оговорил, потому что мне угрожал Бушнин: говорил, что найдет меня везде, у него есть друзья в исправительных колониях – мне мало не покажется.

В суде прозвучало, что у Виктора изъяли записку, в которой он пытался договориться с другим обвиняемым о том, чтобы разделить вину. Адвокат отметила: не установлено, что эта записка написана именно Скрундиком.

Виктор Скрундик продолжает: говорит, что не собирался убивать потерпевших, шел туда, чтобы забрать деньги и спиртное.

- Я искренне раскаиваюсь. Не желал смерти потерпевшим, тяжких телесных повреждений не совершал. Когда Бушнин сказал, что деда (Михаила Шуголея) нельзя оставлять в живых, я сказал, что деда убивать не надо. Я не знал, что он пойдет и задушит его. Прошу вас дать мне лишение свободы, а не жизни. Прошу прощения у потерпевшей стороны.

Виктор Скрундик говорит, что Владимира Гаркавого он пытался спасти из горящего дома - предположил, что мужчина еще может быть жив.

- Если бы не мои показания, все и дальше бы думали, что они погибли из-за пожара. Я все рассказал и показал следствию, что на самом деле произошло. За то долгое время, что я проживал в Слуцком районе, я этим жителям никогда не желал зла, а тем более смерти. Искренне был рад, когда люди ко мне обращались за помощью. Я раньше не привлекался по таким статьям. Искренне прошу прощения у потерпевших. Если можете – простите, но я понимаю, что жизнь ваших близких уже не вернуть. Я просыпаюсь с мыслью вернуть те дни назад.

«У Бушнина и Мятежа несовершеннолетние дети, а у Скрундика ничего нет, он как ветер»

Адвокат Татьяна Подрецкая считает, что действиям обвиняемого дали неправильную оценку: ссылаясь на показания свидетелей, она говорит, что Скрундик не убивал людей, а только поджигал дома. Она подробно перечисляет нарушения, которые были допущены в процессе следствия. Например, на ознакомление с 11 томами дела у обвиняемого и его защитника был 1 час 31 минута. Позже прокурор скажет, что эти нарушения никак не повлияли на решение суда.

- Всем понятно, что за страницами уголовного дела стоят судьбы конкретных людей. В тех случаях, когда назначается смертная казнь, ценой ошибки может стать жизнь человека. Поэтому законность, обоснованность и справедливость приговора очень важна.

Защитник говорит, что 84-летней пенсионерке Виктор Скрундик действительно угрожал, но не бил ее и не собирался убивать, только один раз толкнул в грудь. При этом сама пенсионерка рассказывала, что мужчина ударил ее около 20 раз, угрожал, что ее ждет такая же судьба, как и Михаила Шугалея – на тот момент было известно, что тело пожилого мужчины нашли при пожаре.

Прокурор Елена Демко считает, что суд скрупулезно исследовал все доказательства.

- Та версия, на которую ссылается Скрундик, появилась, когда им было понято и осознанно назначенное наказание. Раньше такая версия не выдвигалась. У Бушнина и Мятежа несовершеннолетние дети, у Скрундика же нет ничего, он как ветер.

Прокурор рассказала, что в руках убитого Михаила Шугалея нашли шнурок, которым его душили. Этот шнурок, сказано в обвинении, Скрундик достал из своих брюк.

- Аналогичная ситуация с Гаркавым. Все то же самое: провод на шее, требование о передаче денег. А поведение Скрундика во время пожара? Запоздалое раскаяние, когда он бросается в огонь, предполагая, что человек еще может быть жив. Убитых не называют мужчинами, их называют «дед». Эти люди прожили тяжелую жизнь, прошли войну, но сумели сохранить и физическое, и психическое здоровье.

В своих апелляционных жалобах обвиняемые утверждали, что ценят свои семьи.

- Наличие семьи не остановили Бушнина от совершения особо тяжкого преступления. И Скрундик говорит, как благодарен своей бабушке, которая с 3 лет его растила. Так почему он не отблагодарил эту бабушку, не стал ей помощью?

Напомним, первый смертный приговор в этом году вынесли 10 января 2020 в суде Могилевской области: тогда к расстрелу приговорили Илью и Станислава Костевых, которые убили учительницу в Черикове. Верховный суд рассмотрел их жалобу и оставил приговор в силе. С просьбой о помиловании Костевы обратились к президенту. Кстати, Александр Лукашенко уже высказывался об их деле, обсуждая с журналистом «Эха Москвы» вопрос смертной казни. Адвокат Ильи Костева в суде говорила о том, что именно это высказывание президента определило судьбу обвиняемых.

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