«Не хотел ребенка отдавать жене». Подробности трагедии на Грибоедова, где из высотного дома выбросился отец с маленькой дочкой

Трагедия произошла в Минске в многоэтажном доме по улице Грибоедова, 1. Как сообщает Следственный комитет, вблизи дома были обнаружены тела мужчины и ребенка с признаками падения с высоты.

Страшная трагедия в Минске на улице Грибоедова.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как узнала "Комсомолка", из дома выбросился отец с дочкой. На асфальте было найдено и тело собаки. Ее мужчина тоже выбросил из окна. Говорят, что мама девочки поехала подавать заявление в ЗАГС со своим женихом. В это время мужчина и совершил непоправимое... Семья жила на пятом этаже. Родители девочки среднего возраста - им около 35 лет.

Вблизи дома были обнаружены тела мужчины и ребе нка с признаками падения с высоты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После случившегося место трагедии - подъезд и двор дома - оцепили лентой. Здесь работают сотрудники СК и милиции.

Возле дома стоял мужчина, он был в шоке. Судя по всему, это друг мамы погибшей девочки.

На месте трагедии работают сотрудники СК и милиции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Просто не хотел ребенка отдавать жене... Поджёг квартиру и ушел (из жизни - Ред.) вместе с дочкой. Ей было около двух лет, - рассказала "Комсомолке" соседка семьи. Женщина стала очевидцем трагедии. - Я ехала на машине к подъезду домой. Слышала крик. Что я слышала, я не знаю, не помню. Только грохот услышала... Мы на телефон почти наехали. Сосед с 9-го этажа услышал тоже хлопок. Я сначала думала, что лежит кукла, игрушка.

После случившегося место трагедии - подъезд и двор дома - оцепили лентой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По словам соседки, погибшего мужчину она видела часто в доме.

- Они чем внимание к себе привлекли? Во-первых, они все с тату. Мужчина все время ходил в шортах. И у него тату были на икрах. Говорят, что она (мама погибшей девочки - Ред.) была беременна. Ее допрашивали прямо в скорой.

По предварительным данным, мужчина поджег квартиру.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Женщина рассказывает, что мама со своим молодым человеком приехали на место трагедии.

- Его трясло тоже. Он уже понял все. Он спросил: "Все мертвы?". Я ему и сказала.

В СК рассказали, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.139 УК РБ "Убийство".

На месте трагедии работают сотрудники СК и милиции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ