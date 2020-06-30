Президентские выборы-2020 в Беларуси: Уголовные статьи Виктора Бабарико не называют, МВД начало проверку Валерия Цепкало

Шестые выборы президента назначены на 9 августа. На этой неделе потенциальные кандидаты принесут в ЦИК весь пакет документов, нужный для регистрации. Документы уже подали экс-председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, бывший руководитель ПВТ Валерий Цепкало и экс-депутат парламента Анна Канопацкая. Во вторник, 30 июня, принесли документы один из лидеров организации «Говори правду» Андрей Дмитриев и глава партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. О сборе необходимого количества подписей заявляли действующий президент Александр Лукашенко и Светлана Тихановская, супруга задержанного YouTube-блогера Сергея Тихановского.

- Полный комплект документов можно подавать до 4 июля включительно, - пояснила КП глава ЦИК Лидия Ермошина.

Районные комиссии провели свои заседания и подвели итоги по проверке подписей, собранных за потенциальных кандидатов. Планируется, что к 1 июля станет известно, сколько в сданных подписных листах содержится подписей, которые признаны избирательными комиссиями действительными. Регистрация кандидатов в президенты должна состояться в период с 5 по 14 июля.

За эту неделю Александр Лукашенко несколько раз высказался о выборах. В Бресте он встретился с протестующими против строительства аккумуляторного завода и рассказал о том, что обсуждают в интернете.

- Это вы «Саша 3%» написали на майках? – спросил президент. - Но вы хоть верите в то, что у действующего президента рейтинг 3%? Не надо нас дергать и оскорблять: «Усатый таракан»... Я пока действующий президент, я никого из вас не оскорбил.

А встречаясь 26 июня с активом Минской области, дал прогноз:

- Выборы будут очень интересными, а после выборов - будет еще интереснее. Это я вам обещаю, - слова президента прозвучали в программе «Главный эфир» на «Беларусь 1».

Также Лукашенко высказался о деле Тихановского. Напомним, блогер был задержан во время пикета в Гродно 29 мая, он находится в СИЗО МВД, ему предъявлены обвинения по двум уголовным статьям. Сейчас в отношении Тихановского и представителей инициативной группы, которым он руководит, выдвинуты обвинения в подготовке нарушений общественного порядка.

- Я думать должен по максимуму. Почему? Потому что я не знаю, какие действия они предпримут. Да, я дал сигнал с Тихановским. Я что-то не так делал? Я переживал за свою страну, за которую я пока еще отвечаю. И буду отвечать всегда - в любом качестве, - рассказал Лукашенко.

Высказался президент и о банке, которым руководил Виктор Бабарико.

- Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули, они (россияне. - Ред.) все поняли. Все страдают: «Ах, Лукашенко посадил». А мы никого туда не звали. Мы действуем по закону, как это было всегда. А как иначе - 640 миллионов долларов через банк отмыли и в Латвию перечислили. Американцы этот банк накрыли – за отмывание денег. И когда я вижу миллионы и миллионы долларов выкачаны - это же на нас заработаны деньги. Скажите, а какие должны быть мои действия? И все: ах, а почему его раньше не арестовали? А почему вчера пирог не съели, а едим сегодня? А потому что не готовы были доказать все это. Потому что только в декабре прошлого года мы были проинформированы о том, что там происходило.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Известно, что Виктору Бабарико и его сыну и руководителю инициативной группы Эдуарду предъявлены обвинения, но называть конкретные статьи УК адвокатам запретили. Как рассказал БелаПАН адвокат экс-банкира Дмитрий Лаевский, на этой неделе в суде должна быть рассмотрена жалоба на меру пресечения в отношении Виктора Бабарико.

- Арест Виктора Дмитриевича, произведенный вопреки праву, открыл новую страницу единения белорусов и осознания ими себя как нации. Это очень белорусский человек (а я такие вещи чувствую), и просто так сложились обстоятельства, что он появился в то время, когда, видимо, оформилась в нем потребность, - такое мнение высказал адвокат экс-банкира. - Ему сейчас нелегко, но он выдержит и выстоит. Не останавливайтесь и продолжайте писать ему письма, не забывая про других людей в СИЗО, которые тоже пострадали. (…) Цель моей работы - свобода Виктора Бабарико и подтверждение его невиновности. Это может быть не быстро и это точно не будет просто. Но мы с вами пройдем этот путь до конца.

Напомним, в видеообращении, которое появилось в интернете после того, как Виктор Бабарико попал в СИЗО КГБ, он призывает инициировать референдум и вернуться к Конституции образца 1994 года, которая предусматривала ограничение в количестве президентских сроков и разделение ветвей власти.

- Их идеология - возврат к старой Конституции 1994 года. Странно. Перамены, реформы, наперад и прочее. И вдруг 1994 год, ту Конституцию, - Александр Лукашенко высказался о старом варианте Конституции и напомнил о 90-х. - Хотите туда вернуться? Возвращайтесь. Без меня. Но не позволяйте возвращаться к тому, от чего мы с вами ушли.

КСТАТИ

29 июня стало известно, что силовики заинтересовались Валерием Цепкало.

- Для проведения доследственной проверки в МВД из Генеральной прокуратуры поступили материалы по заявлению гражданина Турции об имевших место фактах противоправной деятельности Валерия Цепкало. Сейчас проводится проверка, - сообщила «КП» пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Напомним, недавно стало известно о конфликте, возникшем между Валерием Цепкало и турецко-белорусским бизнесменом Седатом Игдеджи, владельцем группы строительных компаний, которые участвовали в возведении объектов ПВТ. В интервью dev.by бизнесмен рассказал, что являлся подрядчиком, который строил дом Валерию Цепкало, и заявил, что за услуги проектирования и строительства Цепкало ему ничего не заплатил.