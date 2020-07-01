Коронавирус в Беларуси, последние новости на 1 июля 2020 года: за сутки в стране выздоровевших в 3 раза больше, чем заразившихся, а в мире пандемия ускорилась

Ситуация в Беларуси:

По официальным данным Минздрава, в Беларуси выявлено 62 118 человек с положительным тестом на COVID-19 (+328 за сутки). Выздоровели и были выписаны из больниц 46 054 пациента (+941 за сутки). Умерли 392 человека (+5 за сутки). В ведомстве напоминают, что все погибшие имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный коронавирус.

За время с начала вспышки отечественные специалисты провели 1 785 млн тестов на коронавирусную инфекцию - значит, только по официальным данным тест на COVID-19 прошел примерно каждый десятый житель страны (некоторые прошли его несколько раз). За последние сутки в республике проведено 8 778 исследований.

Ситуация в мире:

30 июня 2020 года исполнилось ровно полгода, как в Китае зарегистрировали первую вспышку COVID-19. С тех пор коронавирус распространился по всем континентам, кроме Антарктиды, а число инфицированных по всему миру составило более 10,4 миллионов.

В тройке лидеров по числу заболевших находятся США (более 2,6 млн), Бразилия (свыше 1,3 млн) и Россия (больше 648 тысяч заражений).

Ранее университет Джона Хопкинса (США) сообщал, что медики выявили коронавирус у 2,5 млн американцев – а это почти каждый четвертый пострадавший от пандемии в мире! Только за последние сутки прирост инфицированных в Америке составил около 41 тыс. Это говорит о том, что страну накрыла вторая волна коронавируса. Эксперты полагают, что рост заболеваемости ускорился по двум причинам. Во-первых, после гибели афроамериканца Джоржа Флойда по всей стране вспыхнули массовые акции протеста. А во-вторых, ограничительные меры были сняты преждевременно, да и сами граждане игнорировали правила безопасности. Сейчас местные власти рассматривают вариант возврата к карантинным ограничениям.

Границы между Беларусью и Россией могут открыться в конце июля – начале августа

По словам посла Беларуси в Российской Федерации Владимира Семашко, динамика заболевших и выздоровевших COVID-19 в обеих странах сопоставима:

- Если проанализировать динамику числа заболевших коронавирусом и выздоровевших, то четко заметно, что в Москве прирост за сутки примерно 600 - 700 человек, а выздоровевших - 2 - 3 тысячи человек. В Беларуси ситуация похожая. На мой взгляд, границы могут открыться в конце июля - начале августа, - заявил посол.

ВОЗ: темпы роста пандемии коронавируса ускорились еще больше

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 в мире неуклонно ускоряется. И хотя в некоторых странах наблюдается устойчивый прогресс в борьбе с «ковидом», даже эти беспрецедентные меры не смогли окончательно остановить коронавирус. По словам главы ВОЗ, в тех государствах, в которых возобновилась экономическая деятельность и открылись границы, выявляются новые вспышки инфицирования. Это говорит о второй волне коронавирусной инфекции.

- Большинство людей в мире все еще восприимчивы к коронавирусной инфекции, поэтому у нее есть пространство для распространения, - пояснил Гебрейесус.

С 1 июля ЕС открывает границы. Но не для Беларуси

С 1 июля страны Евросоюза открывают границы для государств со стабильной статистикой по COVID-19. К таким странам относятся Австралия, Алжир, Канада, Тайланд, Уругвай, Грузия и другие. Всего в списке 14 государств и Беларуси в нем нет. Большинство стран-членов ЕС оценивают эпидемиологическую обстановку в стране, как безопасную, если в ней зафиксировано не более 16-20 случаев «ковида» на 100 000 человек. В Беларуси число инфицированных существенно больше.

От чего зависит тяжесть заболевания коронавирусом?

На этот вопрос ответил руководитель лаборатории молекулярной генетики человека, профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета Михаил Чурносов. По его словам, тяжесть заболевания коронавирусом связана с генетикой:

- Около 90% заболеваний человека имеют генетическую природу в большей или меньшей степени, в том числе предрасположенность к инфекционным заболеваниям, в данном случае - к COVID-19. Причина заболевания - коронавирус, который при попадании в организм вызывает заболевание. Но одни к нему более чувствительны, другие менее, и течение заболевания тоже определяется генетическими факторами.

Также Чурносов отметил, что наиболее подвержены заражению люди со второй группой крови. А на течение болезни влияет и наличие генетических заболеваний.

- Фактором, предрасполагающим к очень тяжелому течению заболевания из-за заражения коронавирусом, является и наличие тяжелой соматической патологии: сахарного диабета, ожирения и так далее, - заболеваний, также имеющих генетическую природу, - отметил специалист.

В Украине и в открывшейся для белорусских туристов Албании - новые вспышки коронавируса

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Анри Клюге сообщил, что впервые за последние несколько месяцев вспышки COVID-19 произошли в 30 странах Европы. Среди них Украина, Армения, Швеция, Молдова, Азербайджан, Северная Македония, Казахстан, Албания, Босния и Герцеговина, Кыргызстан и Косово.

- Ускоренная передача вируса привела к значительному возрождению эпидемии, которое, если его не остановить, снова поставит систему здравоохранения на грань, - предупредил Ханс Анри Клюге.

Медики и эпидемиологи считают, что темпы распространения коронавируса ускорились из-за того, что люди перестали соблюдать ограничения, а местные власти не усиливают их.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в вайбере на номер +375 (29) 124-42-59.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Беларуси доплаты медикам за работу с коронавирусными пациентами теперь считают с даты КТ (дальше…)

400 белорусских нефтяников вернулись в Беларусь из России после вахты, затянувшейся на четыре месяца из-за коронавируса (дальше…)