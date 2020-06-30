Новые даты, электронная очередь, больше бюджетных мест для медиков и педагогов: как идет вступительная кампания-2020

Централизованное тестирование, которое в этом году началось позже обычного, продолжается. Абитуриенты уже сдали тесты по белорусскому и русскому языкам, обществоведению. Ближайший тест – по математике - 1 и 2 июля.

Итоги трех ЦТ: Каждый 20-й абитуриент не пришел

Всего в этом году на ЦТ зарегистрировались более 64 тысяч человек. Такую цифру на пресс-конференции озвучила консультант управления высшего образования главного управления профессионального образования Минобразования Ремма Герловская.

- Уже можно подвести промежуточные итоги по результатам трех ЦТ, - отметила специалист. - Где-то 5,5% от числа зарегистрированных на три ЦТ, не явились. Четыре человека удалены за использование мобильных телефонов, шесть человек пропустили ЦТ по медпоказаниям и смогут пройти тест в резервные дни.

Специалист рассказала о мерах безопасности, которые приняты из-за ситуации с коронавирусом.

- Во-первых, мы изменили сроки проведения ЦТ. Во-вторых, увеличили количество пунктов проведения в резервные дни. В прошлые годы абитуриенты могли писать ЦТ [в резервные дни] только в БГУ, теперь пунктов шесть включая областные центры. Абитуриенту не придется ехать на резервные дни исключительно в Минск, - продолжает Ремма Герловская. - Все сотрудники на ЦТ обеспечены средствами индивидуальной защиты, абитуриентам мы тоже рекомендуем их иметь, но по желанию. Один из основных моментов - дистанция при рассадке в шахматном порядке.

На бюджет примут больше медиков, педагогов и физкультурников

Вузы в этом году планируют принять более 55 тысяч человек, из них более 27 тысяч на бюджет.

- В сравнении с прошлым годом есть небольшое увеличение, - говорит о бюджетных местах Ремма Герловская. - Увеличился набор на бюджетные места по медицинским, педагогическим и специальностям физкультуры и спорта.

Сроки вступительной кампании, как и сроки ЦТ, сместились в сравнении с прошлогодними.

- С 25 июля начнется подача документов. Длю абитуриентов, которые подают документы на бюджет, завершится 31 июля. Сдача внутренних вступительных испытаний с 1 по 7 августа. Зачисление на бюджет (это тоже новинка этого года) мы будем проводить в два этапа. Первый – до 6 августа будем зачислять абитуриентов, которые поступают исключительно по ЦТ и не сдают вступительные испытания. Второй – 10-11 будем зачислять тех, кто сдает внутренние вступительные испытания. Подача документов продолжится до 15 августа, а зачисление на платную форму – по 17 августа включительно.

В этом году вступил в силу указ президента, согласно которому некоторые абитуриенты получили новые льготы.

- Выпускники аграрных классов, у которых в аттестате по предметам вступительных испытаний не ниже 7, могут поступать на целевое направление без экзаменов по результатам собеседования. В республике создано более 400 аграрных классов, в этом году выпускается более тысячи выпускников, - говорит об изменениях Ремма Герловская. – Изменились и льготы и для еще одной категории – уволенных со срочной военной службы или службы в резерве в году приема или год назад. При наличии рекомендации из воинской части они имеют право участвовать в конкурсе для заочников на бюджет (по общим правилам для этого нужно иметь работу). Вне конкурса эти абитуриенты могут поступать и на наиболее востребованные экономикой специальности. А те, у кого есть среднее медицинское образование, могут поступать в медицинские вузы вне конкурса.

Прием документов в ссузы – с 20 июля

Что касается ссузов, в этом году принимают абитуриентов 110 колледжей и 83 других учреждения образования (например, гимназии-колледжи, ссузы при университетах). Всего планируется зачислить около 40 тысяч абитуриентов – 25,5 тысяч на бюджет, 14,5 тысяч на платное.

- Сроки приемной кампании в ссузы тоже изменились, - говорит замначальника главного управления профессионального образования начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Минобразования Александра Петрова. – Прием документов начинается с 20 июля. Для тех, кто поступает на бюджет, после девяти классов, - документы принимаются с 20 по 31 июля. Вступительные испытания для этой категории будут проводиться с 1 по 5 августа. Зачисление на бюджет – по 7-е, а на платное – по 16 августа.

Для выпускников 11 классов прием документов с 20 июля по 12 августа. Вступительные испытания – 13-15 августа, зачисление на бюджет – по 17 августа, на платное – по 19 августа.

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В вузах рассказали, как во время пандемии планируют обезопасить абитуриентов при подаче документов

- Мы настойліва рэкамендавалі абітурыентам зарэгістравацца ў асабістым кабінеце. Там будзе арганізавана электронная чарга: абітурыентам прапануецца дыяпазон часу, каб яны прыходзілі падаваць дакументы ў прызнчаны час, - рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии БГУ Павел Навойчик. – Дакументы можна сфатаграфаваць і даслаць у электронным выглядзе. І ўсе неабходныя звесткі будуць запісаны яшчэ да іх прыходу. Калі абітурыент запоўніць усю неабходную інфармацыю, падача дакументаў будзе зведзена да мінімуму. Яму трэба будзе ў прызначаны дыяпазон часу прыйсці на факультэт, зверыць звесткі, распісацца ў журнале і чакаць вынікаў. Але мы не адмовім абітурыентам, якія не плануюць карыстацца электронным кабінетам.

О мерах безопасности рассказывают и в БНТУ.

- В БНТУ тоже делаем акцент на использование личного кабинета абитуриента, - говорит ответственный секретарь приемной комиссии вуза Денис Капский. – Кроме этого, мы предусмотрели более просторные рекреационные зоны для абитуриентов которые будут ожидать подачи документов.

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