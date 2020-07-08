«Там люди и загорают, и выпивают». Почему мемориальный комплекс «Тростенец» разочаровывает туристов?

Врата памяти - центральный монумент комплекса Тростенец. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мемориальный комплекс "Тростенец". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вы были когда-нибудь в «Тростенце»? Я про мемориальный комплекс на окраине Минска, - позвонил в редакцию мужчина, представился Виктором. - Поехали мы туда семьей без экскурсовода, я рассчитывал сам показать детям это историческое место, но это оказалось не так просто: навигации на территории самого комплекса, весьма значительного по размеру, нет, карта на входе оказалась перевернутой, я совсем запутался, пытаясь по ней сориентироваться. А кремационную яму, обозначенную на плане комплекса, найти так и не смог. Впечатление испортила и атмосфера комплекса, а точнее - ее полное отсутствие: по дорожкам и газонам гуляли люди с собаками, хотя выгул животных здесь запрещен, рядом кто-то загорал и даже делал шашлыки. Как будто это не бывший лагерь смерти, а обычный парк. Комплекс выглядит бесхозным и даже запущенным, хотя открыли его всего несколько лет назад.

Территория комплекса выглядит запущенной. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Выгул собак запрещён. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

История, поросшая бурьяном

Корреспонденты «Комсомолки» отправились посмотреть, что происходит в мемориальном комплексе. На входе карту не нашли, пришлось рассчитывать на интуицию. После впечатляющего монумента «Врата памяти» начались сложности. Дорожка уходит вдаль, по ее бокам - поле. Понять, это продолжение комплекса или просто лужок, никак нельзя, ведь никаких указателей нет. Завидев вдалеке какие-то черные металлические столбы, движемся к ним. От центральной дорожки в сторону сквозь заросли полевых трав уходит другая. Ее плитка густо покрыта пробивающейся из-под нее травой. Идем по ней и находим остатки водонапорной башни, которую в лагере использовали как медицинское помещение. Об этом рассказывает небольшой стенд. Благо они есть возле некоторых объектов. Стенд у черных столбов поясняет, что они окружают руины лагеря смерти - одну из центральных частей «Тростенца».

Руины водонапорной башни. Мемориальный комплекс "Тростенец". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Руины лагеря смерти. Мемориальный комплекс "Тростенец" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рядом из травы метрах в ста торчит еще ряд таких же, с другой стороны - еще один. Указателей нет. Идем к ряду столбиков, что поближе, и вдруг дорожка просто обрывается - упирается в заросли травы. Можно подумать, что там скрылся один из элементов комплекса, но в траве ничего нет. Возвращаемся. Такое интуитивное ориентирование под палящим солнцем выматывает. Вместо мыслей о трагических событиях прошлого все больше думается о том, что памятник немало рассказывает о нашем настоящем.

Мемориальный комплекс "Тростенец". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мемориальный комплекс "Тростенец". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По другой дорожке выходим к остаткам барака. О том, что это все еще часть лагеря, узнаем из информации на небольшом стенде. За фундаментами в зарослях буйных полевых цветов высотой под метр виднеется дорожка, уже асфальтированная, видимо, вся плитка ушла на ту, внезапно обрывающуюся часть. В траве стоят разрушенные колонны из кирпича. Что это, неизвестно. Если подойти поближе, видны и остатки стен. Чтобы приблизится к ним, приходится пробираться через бурьян. И там тоже никакого стенда. Дорожки огибают тонущие в траве фундаменты, которые видны, только если к ним подойти впритык.

Мемориальный комплекс "Тростенец". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Карта комплекса установлена не верно, из-за чего только увеличивает состояние дезориентированности. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Двигаемся дальше. Дорожка уводит в сторону леса, на этот раз не просто обрываясь, а закольцовываясь вокруг дерева. На обратной дороге на другом входе в комплекс находим-таки карту местности, но оказывается, она установлена не на той стороне дороги и еще больше дезориентирует.

Дорожка уводит в сторону леса, на этот раз не просто обрываясь, а закольцовываясь вокруг дерева. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Нет никого, кто бы следил за этим всем»

В тени возле выхода переводит дух мужчина с велосипедом. Знакомимся: Виктор, местный житель. Говорит, что его ныне покойная бабушка «знала тут все».

- Вон там Аллея смерти, тополя растут, которые еще узники сажали. Они не знали, что они будут убиты и сожжены. Вот здесь стоял коровник, возле него - два туалета, в них узники золото прятали, - воскрешает картины страшного прошлого Виктор.

Виктор, местный житель. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Его рассказы сразу делают «Тростенец» крайне интересным. Сразу понимаешь, что с экскурсоводом здесь все будет выглядеть иначе.

- Бабушка говорила, что уже после войны деньги выделили на строительство комплекса. Израиль много денег выделил. Но строительство так и не началось тогда, здесь чистая свалка была. Здесь же промзона Шабаны, вся таблица Менделеева, горы металлолома. Чего здесь только не было! А потом все-таки решили комплекс строить. Президент сказал, со всех городов чтобы дали людей и технику для строительства. Так и строили. За счет этого и сделали, - говорит Виктор.

Построенный несколько лет назад комплекс уже успел потерять одну из своих частей - восстановленную вышку. Она сгорела всего за пару недель до 75-летия Победы.

- Она хорошо смотрелась, ее сделали по фотографиям один к одному. Высокая была, большая. Весь вид придавала комплексу. А потом ее спалили. Приехали те, кто ее обслуживает, и полностью срезали ее, - с грустью говорит собеседник. - Тут хорошо все, красиво, но некому смотреть, нет никого, кто бы следил за этим всем.

На территории лагеря смерти Тростенец погибло более двухсот тысяч человек. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Памятник "Массив имён" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Памятник "Массив имён". в лагере смерти погибло около 10 000 австрийцев. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«У меня много претензий к объекту»

Почему комплекс оставляет такие странные впечатления, «Комсомолке» пояснила архитектор «Минскпроекта» Анна Аксенова, которая разрабатывала проект мемориала. Как оказалось, комплекс лишен целостности, потому что он не достроен.

- У нас проект разработан, утвержден и частично построен. Дальнейшее строительство зависит от финансирования. Решение о продолжении финансирования принимают власти, - поясняет собеседница. - У меня много претензий к объекту. Там и загорают люди на полях, и выпивают. Наблюдение не ведется. Возле каждого объекта стоит небольшой стенд, но, конечно, если посещать комплекс без экскурсовода, сам не разберешься. Желательно идти с экскурсоводом. Это тяжелое место, очень объемное, больше 100 га. Сюда надо идти с заранее подготовленной схемой.

По ее словам, чтобы помочь туристам сориентироваться на местности, в проекте запланировано информационное здание, где каждый посетитель может получить брошюру с планом местности и аудиогид, но инфоцентр пока так и не построен.

- На территории лагеря смерти не благоустроено поле погребения и крематорий - яма-печь. Кроме этого не построен мемориальный парк на территории кладбища Благовщина. А также не выполнен кенотаф, который увековечивает память всех жертв, которые погибли на этой территории. Не построен и «Последний путь», который объединяет территории лагеря смерти и кладбища, - поясняет собеседница.

Когда же комплекс обретет завершенный вид? Ответа на этот вопрос у городских властей нет.

- Финансирование для завершения проекта пока не выделялось, - сказали «Комсомолке» в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома.

На поле возле комплекса и даже на его территории загорают люди. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

СПРАВКА «КП»

Тростенец - один из четырех крупнейших лагерей смерти в Европе и самый большой на территории бывшего СССР. Здесь погибло более 200 000 человек. Комплекс «Тростенец» объединяет несколько мест, где уничтожали людей: деревня Малый Тростенец, где содержались узники, урочище Шашковка - место массового сожжения узников, и урочище Благовщина - место массового расстрела узников.

Строительство комплекса началось в 2014 году. Только на первый этап ушло около 4 миллионов евро. Около 100 000 долларов перечислила немецкая организация, основные средства оплатил город. Первый пусковой комплекс и мемориальную скульптуру «Врата памяти» открыли на территории бывшего лагеря 22 июня 2015 года. Урочище Благовщина открыли летом 2018 с оговоркой, что его будут достраивать.