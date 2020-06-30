«За помощью обратилось всего 2 - 3% из тех, кто в этом заинтересован». Почему бизнесу не нужны льготы?

О первом случае коронавируса на территории Беларуси стало известно 28 февраля. Спустя четыре месяца количество тех, у кого тест оказался положительным, превысило 61 тысячу. О том, что пандемия быстро и сильно ударит по частному бизнесу, его представители заговорили сразу: падение спроса и покупательной способности стало очевидным почти сразу же, и воронка эта увеличивалась, грозя принять глобальный характер - соседи закрыли границы, экономические связи были поставлены на длительную паузу. Бизнес ждал адекватных мер со стороны государства.

О том, что пакет мер разрабатывается и согласовывается в профильных министерствах, говорили долго - бизнес терпеливо ждал. 24 апреля президент подписал указ №143 «О поддержке экономики», который был принят в «целях минимизации влияния на экономики Республики Беларусь мировой эпидемиологической ситуации». Поддержка эта носит избирательный характер: помогать решили отраслям, которые больше других пострадали от пандемии - обрабатывающей промышленности, производству текстильных изделий, авиаперевозчикам, салонам красоты. В перечень тех, кому решили помочь, вошли транспортные компании, кроме такси, гостиницы и базы отдыха, туристические компании, организаторы конференций и выставок, организации, работающие в сфере образования, развлечения и бытовых услуг. Список объемный, но, к примеру, такой значимой отрасли, как общепит, в нем нет - рестораторов оставили за бортом.

Сами меры поддержки в целом логичны: отсрочка до конца лета и последующая рассрочка до конца года уплаты некоторых налогов, введение моратория на увеличение базовой арендной величины и арендной платы, а также рекомендация для частных арендодателей предоставлять отсрочку уплаты аренды. Именно рекомендация. Местные власти также приняли соответствующие документы: например, Мингорисполком 28 мая снизил некоторым юрлицам и индивидуальным предпринимателям налог на недвижимость, земельный налог, а также арендную плату.

В середине июня состоялась рабочая встреча министра экономики Александра Червякова и министра труда и социальной защиты Ирины Костевич с представителями объединений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, где были озвучены промежуточные оценки эффективности мер, определенных в 143-м указе.

- По последней информации, в облисполкомы и Мингорисполком поступило около 5,7 тысячи обращений субъектов хозяйствования по предоставлению различного рода мер поддержки по указу №143. Более 2,5 тысячи из них уже удовлетворено. Более 340 субъектов хозяйствования получили льготу по налогу на недвижимость на сумму 3,7 миллиона рублей. Из них 70% - частный бизнес. Отсрочки, рассрочки и налоговые кредиты на сумму около 5 миллионов предоставлены 217 организациям. Причем 85% - также частный бизнес. Арендаторы торговых площадей, находящихся в частной собственности, по итогам работы облисполкомов также сообщают о снижении арендной платы и предоставлении отсрочек, - сообщил Александр Червяков.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Надо обязать государственные предприятия погасить свои долги перед частным сектором»

- При Республиканской конфедерации предпринимательства уже на протяжении более трех месяцев работает антикризисная оперативная рабочая группа. Она работает практически в режиме «семь на двадцать четыре». За это время мы собрали более полутора тысяч различных предложений от бизнеса. Поскольку мы находимся в постоянном диалоге с Министерством экономики, то направляем их специалистам ведомства и специалистам других министерств, где они систематизируются и доводятся правительству, - рассказал в беседе с «Комсомолкой» председатель Высшего координационного совета «Республиканская конфедерация предпринимательства» Владимир Карягин. - Несколько удивляет то, что разработанные пакеты мер еще не вполне освоены бизнесом в той мере, в которой это можно было бы ожидать. Не более 2 - 3% субъектов хозяйствования, заинтересованных в этих мерах поддержки, ими воспользовались. При этом власть, особенно в последние недели, демонстрирует полную готовность рассматривать различного рода предложения. Видимо, еще не все субъекты хозяйствования об этом осведомлены. Что касается пакета мер, то, полагаю, некоторые надо будет расширить, пересматривать их в том или ином ключе, продлевать их действие. Для этого мы активно мониторим ситуацию вместе с Министерством экономики и прочими отраслевыми министерствами. Акцентирую при этом: важно, чтобы бизнес сам стал проявлять еще большую активность - на сайтах Минэкономики, Минтруда, Мингорисполкома, областных исполкомов сейчас есть исчерпывающая информация и алгоритмы получения поддержки помощи для субъектов хозяйствования, которыми можно воспользоваться.

- Вы сказали, что собрано около полутора тысяч предложений от представителей бизнес-сообщества. Какие еще меры поддержки предприниматели называют в числе первоочередных?

- Это, во-первых, по-прежнему вопросы аренды у частных арендодателей; во-вторых, вопросы продления различных кредитных линий и финансовой поддержки проектов; в-третьих, получение прямой финансовой помощи на выплату заработной платы. Особенно эта мера поддержки актуальна для таких секторов, как общепит, для некоторых туристических компаний, предприятий, оказывающих бытовые услуги. Международные турагенты и туроператоры давно просят и ожидают от правительства поддержки, чтобы им разрешили «заморозить» некоторые расчеты с потребителями, поскольку их зарубежные партнеры, главным образом из стран Юго-Восточной Азии и Южной Европы, находятся на карантине. Эти туристические организации надеются в период будущего активного туристического сезона (в конце этого года - начале следующего) преодолеть все трудности, но поддержка им нужна сейчас. Есть и еще один момент, на который указывают предприниматели. Многим компаниям малого и среднего бизнеса должны государственные, бюджетные предприятия. Иногда срок задолженностей достигает год - полтора. Эта мера - обязать государственные предприятия погасить свои долги перед частным сектором - стала бы большим подспорьем для предпринимателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«А слона –то мы и не заметили»: белорусские рестораторы, владельцы кафе и других точек общепита не понимают - почему их нет в списке тех, кому государство решило помогать в пандемию коронавируса (подробнее про их реакцию - здесь)