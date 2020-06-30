«Никогда еще не было такого массового отбраковывания подписей на президентских выборах». Юрист о проверке подписных листов за Бабарико и Цепкало

На сегодняшний день претендентами на пост президента остаются 6 человек, которые сдали в территориальные комиссии минимум по 100 тысяч подписей, в поддержку своего выдвижения. До 4 июля потенциальные кандидаты в президенты сдадут в ЦИК полные пакеты документов.

Напомним, шестые выборы президента назначены на 9 августа. В президентской гонке остаются экс-председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, один из лидеров организации «Говори правду» Андрей Дмитриев, глава партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень, действующий президент Александр Лукашенко и Светлана Тихановская, супруга задержанного YouTube-блогера Сергея Тихановского.

Территориальные избирательные комиссии закончили проверку подписных листов, сданных за выдвижение кандидатов в президенты. 29 июня после заседаний районных комиссий появилась информация о том, что большое количество подписей, собранных за Виктора Бабарико и Валерия Цепкало было признано недействительными.

Команда Виктора Бабарико подала в территориальные избиркомы по всей стране в общей сложности 365 тысяч подписей, команда Валерия Цепкало - 160 тысяч.

По данным ЦИК на 30 июня после проверок у Валерия Цепкало осталось 75 249 подписей, он выбывает из президентской гонки.

У Виктора Бабарико осталось 165 744 подписей, у Александра Лукашенко - 1 939 572, у Анны Канопацкой - 146 588, у Сергея Черечня - 143 109, у Андрея Дмитриева - 106 841, у Светланы Тихановской - 104 757.

К слову, у двоих потенциальных кандидатов оказалось больше подписей, чем они об этом рассказывали сами. Напомним, Анна Канопацкая говорила, что сдала в комиссии 110 тысяч подписей. Команда Сергея Черечня сообщала, что в комиссии было сдано 106 тысяч подписей.

Как сообщает БелаПАН, только 29 июня во Фрунзенском районе Минска избирательная комиссия забраковала все подписи за потенциальных кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

- В крупнейшей территориальной единице страны (более 230 тысяч избирателей) забракованы подписи за выдвижение Бабарико (сдавал 47.190 подписей) и Цепкало (сдавал 17.853), - сообщил юрист Юрий Чаусов. Эта комиссия приняла 9.818 подписей за Андрея Дмитриева, 16.972 подписи за Анну Канопацкую, 52.578 подписей за Александра Лукашенко, 7.253 подписи за Светлану Тихановскую.

- Никогда еще не было такого массового отбраковывания подписей на президентских выборах в Беларуси. Особенно учитывая, чтобы такой отсев подписей происходит именно у лидеров, тех, кто собрал ошеломляющее количество, - рассказал «КП» юрист и правозащитник Владимир Лабкович. - Были случаи, когда практически все подписи признавались недействительными. Например, у кандидата Провальского в 2010 году из Витебска. Он сдал 100 тысяч подписей, где почти 80% было собрано в одном только Железнодорожном районе Витебска. Там все подписи были признаны недействительными. Но так, чтобы по всей Беларуси браковали подписи, мы такое наблюдаем в первый раз.

- Как проверяют подписи?

- Есть основания, когда все подписи признают недействительными. Например, если подписи собраны с участием администраций, с участием давления либо подкупа. Конкретно каждая подпись признается недействительной если она сфальсифицирована, если в ней указаны данные лица, который не существует. Либо когда данные внесены не членами инициативной группы, когда дата проставлена не самим подписывающим. И так далее. Комиссия должна в произвольном порядке делать забор не менее 20% подписей. Если в них 15% будут недействительными, делается второй забор. Если в нем обнаруживается еще 15% недействительных подписей то все подписные проверки прекращаются. Процедура отбора этих подписей для проверки абсолютно закрыта для наблюдателей. Наши наблюдатели в очередной раз, как и на всех остальных кампаниях, не получили право присутствовать при этом отборе подписей. А он очень важный.

Есть вопрос насколько эта выборка была случайной. Можно отобрать 20% сомнительных подписей, разделить их на две кучки и делать эти заборы, а потом в каждой найти по 15% недействительных. Процедура закрытая, она абсолютно не вызывает доверие. Сама проверка может осуществляться разными путями: визуально, путем графологической экспертизы, может сверкой в паспортных столах. Но закрытость процедуры и выборочность проверки... Видно, что у тех претендентов, которые даже по количеству собранных подписей, не самые популярные в обществе, они почти не выставляли пикеты, сбор проходил не открыто и не публично, а подписи в порядке. А у очевидных лидеров общественного мнения подписи не в порядке – это вызывает очень много сомнений и недоверия.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Штаб Виктора Бабарико собирается обжаловать каждое решение территориальных избирательных комиссий о признании недействительными подписей за его выдвижение кандидатом в президенты. Об этом заявил 29 июня во время стрима на youtube-канале Бабарико юрист его штаба Максим Знак.

- Есть комиссии, где большее число подписей было принято без всякого брака. Очень сложно комментировать происходящее, так как мы не понимаем, что произошло и как это отразится на регистрации или не регистрации кандидата в президенты, - отметил Максим Знак.

Он также заявил, что юристы намерены подать жалобы в вышестоящие комиссии для того, чтобы им разъяснили, по каким причинам подписи были признаны недействительными в районных избирательных комиссиях. И подчеркнул, что «есть большая уверенность, что с подписями, которые сданы, все в порядке».

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН?

В статье 61 Избирательного кодекса прописано, какие подписи считаются недостоверными:

- фиктивные подписи (выполненные от имени несуществующих лиц и выдаваемые за действительные);

- подписи избирателей, выполненные от имени разных лиц одним лицом или от имени одного лица другим лицом;

- подписи лиц, не обладающих избирательным правом;

- подписи избирателей, указавших в подписном листе данные, не соответствующие действительности;

- подписи избирателей, собранные до установленного срока выдвижения кандидатов;

- подписи избирателей, если в сведениях о них отсутствуют одно или несколько требуемых настоящим Кодексом данных;

- подписи избирателей, если данные о них внесены в подписной лист нерукописным способом или карандашом, а также подписи, даты внесения которых выполнены избирателями несобственноручно;

- все подписи избирателей в подписном листе, если подписи собраны лицом, не являющимся членом инициативной группы, или если подписной лист не заверен членом инициативной группы либо заверен другим членом инициативной группы, не собиравшим эти подписи.

Если обнаружится несколько подписей одного и того же избирателя в поддержку выдвижения одного и того же кандидата достоверной считается только одна подпись, а остальные подписи считаются недостоверными.

Если количество обнаруженных при проверке недостоверных подписей избирателей составит более 15% от количества проверенных подписей, проводится дополнительная проверка еще 15% подписей избирателей от количества подписей в подписных листах, сданных в соответствующую комиссию.

В случае, если суммарное количество недостоверных подписей избирателей, выявленных при проверках, составит более 15% от общего количества проверенных подписей в подписных листах, дальнейшая проверка подписей в подписных листах районной, городской, районной в городе комиссией прекращается и все подписи избирателей в сданных подписных листах не учитываются при определении результата сбора подписей избирателей в районе, городе, районе в городе.