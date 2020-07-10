«Туалетную бумагу с отдушкой лучше исключить». Проктолог о влиянии самоизоляции на кишечник, геморрое и раке

ДОСЬЕ «КП»

Гинюк Вадим Анатольевич - хирург-проктолог, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей квалификационной категории. Доцент кафедры общей хирургии БГМУ. Член Белорусской ассоциации хирургов. Автор более 100 научных работ, в т. ч. патента на изобретение, нескольких рацпредложений. Работает в частных медицинских центрах Минска. Общая врачебная практика - более 15 лет.

- Вадим Анатольевич, из-за коронавируса многие, особенно люди старшего возраста, месяцами находились в самоизоляции, двигались гораздо меньше. Такое сидение вредно для кишечника?

- Длительное сидение вообще вредно для здоровья. Гиподинамия приводит к ряду негативных последствий. Это и увеличение массы тела, появление запоров, развитие ряда других заболеваний, в том числе проктологических, таких, как геморрой - то, с чем стесняются идти к врачу, нередко доводя ситуацию до обострения.

Обычно к врачу обращаются, когда при дефекации появляется кровь - многие боятся рака, который тоже проявляется кровотечением. Онкология часто обусловлена генетически, и к геморрою тоже существует предрасположенность.

Но все же большее влияние на развитие геморроя имеют провоцирующие факторы: сидение, острая пища, алкоголь, беременность и роды. У каждой второй женщины после родов в той или иной степени есть геморрой.

Чтобы минимизировать риски, нужно менять образ жизни, а люди по природе ленивы. Во многих случаях невозможно поменять сидячую работу, особенно хорошо оплачиваемую, а это является основным фактором развития геморроя.

- Прочитала, что в кишечнике вырабатывается и хранится 95% серотонина - гормона счастья, недостаток которого приводит к синдрому раздраженного кишечника, вызывая боль, дискомфорт, запоры. Правда ли, что можно поднять серотонин не только питанием, но и таблетками?

- Серотонин влияет на образование нервных клеток, а они регулируют моторику желудочно-кишечного тракта. Нет нервных клеток - нет моторики. И здравствуй, запор! Но влияние серотонина на моторику у нас - больше теоретические знания. Ни эндокринологи, ни гастроэнтерологи, ни проктологи этим почти не занимаются. Не бывает так, что серотонина добавили - и все наладилось. Это многофакторная проблема.

«Анальный зуд провоцирует повышенная глюкоза и простатит»

- Если не получается наладить работу кишечника питанием (немногие, например, знают про слабительный эффект киви) - есть упражнения от запоров, а также лекарства.

Бывает, человек жалуется, а мы ничего не находим. Когда нет колита, каких-то анатомических, морфологических изменений, а человеку плохо - списываем это на синдром раздраженной кишки. Это как в хирургии с кишечной коликой: болит живот, но нет ни аппендицита, ни мезаденита (воспаление лимфоузлов. - Ред.), ни других проблем.

Глазом не видно, а проблема существует. У каждой специальности есть общие фразы, диагнозы, когда ничего видимого и объективного не нашли, а фиксировать состояние надо.

Сильный провокатор геморроя - стресс, который приводит к длительному спазму гладкой мускулатуры стенок сосудов, развитию геморроя.

Много болезней в неврологии, дерматологии, гастроэнтерологии, кардиологии имеют в своей первопричине психосоматику. У кого-то возникает экзема, у кого-то запор.

Иногда нам в проктологии помогают психологи. Есть такое заболевание - анальный зуд. И на гельминты проверили, и дерматолог посмотрел, грибков не нашли, а человеку зудит - аж не может. Иногда зуд провоцирует повышенная глюкоза при сахарном диабете, простатит. Иногда причина - аллергический компонент, тогда нужно исключить туалетную бумагу с отдушкой, раздражающие интимные гели.

Зуд может вызываться и хроническим геморроем. Но когда все проверили, и все нормально - отправляем такого пациента к психологу. Часто проблема в голове, и пока ее оттуда не уберешь - ни один врач не поможет.

Была пациентка с тем же анальным зудом, у женщины был хронический стресс - муж алкоголик. И никак она не могла справиться с зудом. Через два года пришла с другой проблемой, а предыдущая сама испарилась: «С мужем развелась - и проблема исчезла».

- С какими проблемами чаще обращаются к проктологу?

- Примерно половина пациентов приходит с геморроем. На втором месте - анальные трещины, которые появляются, когда кал твердый, выходит большими плотными массами, разрывая ткани. Приходят с кондиломами, папилломами анального канала, с воспалительными заболеваниями. С анальным зудом приходит примерно каждый пятый пациент.

Геморрой и трещины в рак не перерождаются, но через ранку в прилегающие ткани может попасть инфекция и развиться гнойник - парапроктит. Он может развиться и без трещины, когда инфекция попадает в параректальную клетчатку с развитием абсцесса. И это уже экстренная ситуация. Еще Гиппократ говорил: «Где гной - там разрез». Такого пациента обязательно должен смотреть специалист.

- Серотонин влияет на образование нервных клеток, а они регулируют моторику желудочно-кишечного тракта. Нет нервных клеток - нет моторики. И здравствуй, запор!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Некоторые думают, что геморрой-– это то, что вылезло наружу. Занимаются самолечением, сами себе назначают свечи…

- Да, люди часто занимаются самолечением. Если человек полностью уверен в своем диагнозе (ранее его смотрел врач), у него нет угрожающей жизни ситуации (массивное кровотечение) - можно применять средства от геморроя (свечи, мази, гели, микроклизмы, таблетки, в том числе и венотоники на основе диосмина). Но нужно следить за самочувствием - даже при незначительном ухудшении необходимо обратиться к врачу, так как болезнь может прогрессировать.

Различают геморрой острый и хронический, а еще наружный, внутренний и комбинированный. Кровит обычно внутренний геморрой. Вот тогда люди и обращаются к врачу, боятся, что у них рак. Иногда геморрой протекает бессимптомно и дает о себе знать лишь на поздней стадии. Например, 4-я стадия геморроя может развиваться и 20 лет. Чтобы до нее не доводить - ведь это уже необратимый процесс, - важно прийти и провериться.

«Под маской некоторых проктологических заболеваний может скрываться рак»

- Рак толстой кишки у мужчин и женщин выходит на первые позиции. Правда, что болезнь молодеет?

- Да, сейчас с онкологией приходят даже молодые. У меня был пациент с раком прямой кишки в 32 года. Пожаловался, что немножко похудел, на два килограмма, и при дефекации обнаружил кровь со слизью. Обычно рак толстой кишки выявляют после 60 лет.

Но в последнее время рак молодеет. Таких случаев немного, но они есть, и говорить, что «мне еще 60 нет - у меня рака не будет!» - неправильно и даже опасно.

Сейчас много стрессов, не самое лучшее питание - риск развития онкологии велик. Для того, чтобы исключить рак толстой и прямой кишок, необходимо посетить проктолога и выполнить колоноскопию.

Ее можно делать и в 40, и в 30 лет при наличии показаний, можно делать процедуру под анестезией. Даже если я на 100% уверен, что кровит геморрой - обязательно назначаю колоноскопию, чтобы отсечь наличие более серьезных проблем.

- Какие ошибки часто допускают пациенты?

- Иногда пациенты, стесняясь произносить слово «кал», говорят: «Доктор, у меня черный стул» или «у меня твердый стул». Хочется ответить: «И у меня черный и твердый - посмотрите, я на нем сижу (улыбается)».

Вещи надо называть своими именами. Стул - это процесс, это акт дефекации, он не может быть черным или твердым. Не нравится кал - называйте его экскрементами, фекалиями. Но стул - это акт.

Если говорить более серьезно, то самая большая ошибка одна - запоздалый визит к проктологу. Потому что под маской некоторых проктологических заболеваний, в том числе геморроя, может скрываться рак.

Мы почти любую проблему можем вылечить, а вот рак в запущенной форме, с метастазами - далеко не всегда.

- Правы те, кто говорит, что нет смысла идти на прием к проктологу, «который трубку на 30 сантиметров засунет», лучше сразу одним махом проверить все, сделав колоноскопию?

- Отчасти правы - колоноскопом тоже можно посмотреть те же 25 - 30 сантиметров, что посмотрит проктолог.

- Много болезней в неврологии, дерматологии, гастроэнтерологии, кардиологии имеют в своей первопричине психосоматику. У кого-то возникает экзема, у кого-то запор.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но есть отличие. При колоноскопии не посмотрят первые 5 - 6 сантиметров, анальный канал, а в этом месте часто концентрируются многие болезни: и трещины, и геморрой, и рак. На консультации врач проводит осмотр области заднего прохода, промежности, крестца и копчика, пальцевое исследование прямой кишки, выполняются инструментальные методы диагностики. Поэтому колоноскопию нужно делать, но вначале стоит обратиться к проктологу, чтобы провести тщательное обследование.

- Бывает, человек жалуется, а мы ничего не находим. Когда нет колита, каких-то анатомических, морфологических изменений, а человеку плохо - списываем это на синдром раздраженной кишки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Люди долго не подозревают, что у них не геморрой, а запущенный рак. Хирург рассказал о первых признаках онкологии

Как понять, что в толстой кишке опухоль и почему при колоноскопии не надо бояться боли, рассказал главный внештатный проктолог Минздрава, завкафедрой хирургии БелМАПО Александр Воробей [продолжение здесь]

Наше любимое сало может спровоцировать рак желудка

Профессор Юрий Мараховский рассказывает, так ли опасен глютен, как о нем говорят, и правильно ли не есть после шести вечера [продолжение здесь]

Хирург-проктолог: Если кишечник опорожняется реже, чем раз в сутки, это может спровоцировать рак

Почему поход к проктологу - страшилка из прошлого, что ведет к обострению геморроя и когда надо бежать к врачу, в рубрике «Закрытый прием» рассказал хирург-проктолог Александр Демеш [продолжение здесь]