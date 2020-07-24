«Больше на самолетах я не летаю»: спросили читателей, каким было их самое необычное путешествие

В этом году поездками и путешествиями все не как обычно. Например, ксендзы со всей Беларуси в связи отправились в традиционную пилигримку на мотоцикле и моноколесе. Мы спросили у читателей KP.BY, а какое путешествие им запомнилось больше всего

Денис ДУДИНСКИЙ, шоумен, телеведущий, солист группы «Да Винчи»:

- Путешествие вдоль Мадагаскара. 4 дня мы плыли на обычной деревянной рыбацкой лодке шириной в человеческое тело и длиной 5 - 6 метров вдоль западного побережья острова. К берегу приставали только переночевать в палатках, а в 5 утра снова садились в лодки. 4 дня, когда даже берега не видишь, зато наблюдаешь акул, китов, невероятное море, в котором купаешься в штиль.

Маша ЕГОРОВА, блогер:

- Мои необычные путешествия происходят сейчас. Пока границы на замке, появилась возможность посмотреть родные края. Я не ожидала, что буквально в паре сотен километров от Минска есть такие невероятные места: старинные кладбища, подвесные мосты, озера, спрятанные в гуще лесов, и многое другое.

Игорь НЕСТЕРОВ, предприниматель:

- Поездка в Бразилию. Добирался своим ходом, летел через Европу. Неприятности начались еще по пути в Вильнюс, когда водитель нашего автобуса так долго спорил о чем-то с пограничниками, что занервничали все пассажиры. Затем задержали мой рейс, из-за чего я поздно прилетел и опоздал на автобус до другого аэропорта. Затем и следующий рейс задержали на несколько часов. А перед самым взлетом выяснилось, что самолет неисправен и нужно ждать замену... В итоге я прилетел в Рио на сутки позже.

Ирина ГОЛУБИЦКАЯ, менеджер салона связи (Брест):

- Однажды меня отправили в командировку в райцентр. Единственная гостиница оказалась под завязку занята строителями-вахтовиками. А мне предложили снять люкс в санатории за 15 км от города. Утром автобус от санатория выезжал в город рано, я приехала бы за два часа до начала работы и уже настроилась скучать. Но неожиданно автобус приехал на пару минут раньше - этого я не предусмотрела. Дорога пустая, попуток нет, и в город пошла пешком. По дороге нагнал мужик на телеге, мы проехали километра три. Потом я, голосуя, остановила трактор, который довез меня до города. А дальше я подсела в городской автобус и вышла не на той остановке…

Петр СТЕПАНЕНКО, пенсионер:

- Из Симферополя до «Артека» на крымском троллейбусе по самому длинному в мире троллейбусному маршруту. Это было в молодости, я вез детей в лагерь. Городской житель, который ездил на троллейбусах из дома до работы, не мог понять, как троллейбус может двигаться по междугородней трассе!

Сергей ВОРОНЕЦ, сторож гаражного кооператива:

- Это был мой первый и единственный полет на самолете - в ту пору, когда из областных центров в районные летали кукурузники и садились на поле. Билеты были дешевые. Отправили в срочную командировку в какой-то городок в Витебской области. Долетели быстро, но трясло так страшно, что больше на самолетах я никогда летать не решался.