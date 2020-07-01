С 1 июля многие белорусские пенсионеры получат в среднем на 23 рубля больше. Но не все

С 1 июля в Беларуси поднимут трудовые пенсии более чем 2,4 млн человек. Повышение коснется всех трудовых пенсий — по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. На такой перерасчет пенсий уйдет 335 млн бюджетных рублей.

В итоге средний размер пенсии по возрасту за июль должен составить 470,6 рубля. Это на 23,1 рубля больше средней июньской пенсии и на 52,2 рубля больше прошлогодних пенсий в июле. Конечно, кто-то получит больше, чем 470,6 рублей в июле, а кто-то - меньше.

- Перерасчет трудовых пенсий будет произведен путем корректировки фактического заработка пенсионера исходя из средней зарплаты, примененной при предыдущем пересчете пенсий, с повышением ее величины на 6 процентов, - объясняет алгоритм Минтруда и дополняет: - Размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет свой, поскольку он зависит от стажа и заработной платы до выхода на пенсию.

А вот размеры самых маленьких пенсий – социальных – в июле не изменяются. Останутся прежними и доплаты пенсионерам старше 75 лет, надбавки - на уход инвалидам 1 группы и пенсионерам старше 80 лет, а также повышения - Героям Беларуси, Героям Советского Союза, инвалидам и участникам войны, почетным донорам, другим категориям граждан. Их размеры привязаны к сумме бюджета прожиточного минимума, который планируется немного повысить в августе.

Напомним, среднюю пенсию по возрасту власти который год пытаются довести до 40% от средней зарплаты в стране, но по итогам года этого мы еще ни разу не достигли: зарплаты все равно растут быстрее. В 2018 году пенсии повышали трижды, в 2019-м - дважды, а 2020 году это будет первое (и, скорее всего, последнее) плановое повышение. Хотя увеличить пенсии по плану должны были в конце года, президент решил сделать это раньше.

- Пенсия, конечно, небольшая. Что имеем, то имеем. У нас где-то в четвертом квартале планировали повысить пенсии. Тем не менее я попросил, чтобы перенесли то повышение сюда. У нас немного есть денег. Мы должны ветеранам, пенсионерам помочь. Насколько это возможно. Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда это не делал, - сказал 20 июня Александр Лукашенко. - Если ветераны, пенсионеры поднимают вопрос, хоть 10 - 20 долларов, но надо добавить сейчас, чтобы вам было полегче.