Режим заботы о клиентах, антикризисный марафон и бизнес-завтраки: рассказываем, как бизнесмены нашли выход из кризиса, помогая клиентам

Проводят встречи молодые бизнесмены, организаторы форумов Бизнес-Пробуждение и Глобальный Женский форум. Цель мероприятий - переключить предпринимателей на поиск возможностей, рассказать об эффективных инструментах для работы в кризис, мотивация и нетворкинг.

О чем говорят на бизнес-завтраках

Темы завтраков и спикеры подбираются под запросы клиентов. Организаторы общаются с предпринимателями, проводят опросы и выбирают узкую тему. Антикризисные инструменты, переход бизнеса в онлайн, финансовые решения в условиях кризиса, как найти SMM-специалиста, взаимодействие с отраслевыми союзами – это темы уже прошедших завтраков. На встрече, которая состоялась 25 июня, выступал известный ресторатор Вадим Прокопьев. Он рассказал о том, что происходит в ресторанном бизнесе, о проблемах и перспективах, а также об Ассоциации рестораторов и ее пользе для бизнеса.

Такие мероприятия помогают предпринимателям не замыкаться на себе и своих проблемах. Каждый завтрак заканчивается сессиями нетворкинга: участники знакомятся между собой и получают минимум 10 полезных контактов, рассказывают о бизнесе, о проблемах, о том, чем могут пригодиться друг другу.

Аудитория завтраков - владельцы бизнеса, начинающие предприниматели из Минска и других городов Беларуси.

- Мы специализируемся на бизнес-ивентах, и именно в кризис должны были стать точкой опоры для предпринимателей. Они доверяют нам, каждый год приходят на форум и в сложные времена, как никогда нуждаются в поддержке, общении, знаниях и антикризисных решениях. И по сути - именно это и есть наша работа, это и есть смысл бизнес-мероприятий. Мы поняли, что форум «Бизнес-Пробуждение» в сентябре не решает проблемы клиентов весной и летом, спасать бизнес нужно прямо сейчас. Поэтому мы создали дополнительные бесплатные продукты – антикризисный марафон, доступ к выступлениям спикеров, бесплатные бизнес-завтраки, которые помогают клиентам проходить через кризис, - комментируют организаторы Бизнес-Пробуждения. - Наш фокус на помощи: помогать в спасении бизнеса и оказывать поддержку предпринимателям здесь и сейчас. И эта стратегия оказалась успешной: каждый день мы получаем десятки благодарностей, в наших действиях клиенты видят пользу, и как результат продажи билетов на форум Бизнес-Пробуждение стали расти.

Проводят встречи молодые бизнесмены, организаторы форумов Бизнес-Пробуждение и Глобальный Женский форум.

Бизнес-завтраки проводятся бесплатно для тех, кто купил билет на форум Бизнес-Пробуждение 5.0 и по предварительной регистрации в инстаграм аккаунте форума Бизнес-Пробуждение @bp2020.biz. Ближайший планируется на 9 июля.

Доступ к библиотеке Бизнес-Пробуждения и выступлениям всех спикеров прошлых форумов можно получить на сайте.

Напомним, что форум Бизнес-Пробуждение 5.0 пройдет в Минске 26 сентября. На нем выступят топовые спикеры, бизнесмены из разных стран мира. Хедлайнер - легендарный «волк с Уолл-Стрит» Джордан Белфорт. Тема форума - спасение бизнеса в кризис. Генеральный партнер форума - МТБанк.