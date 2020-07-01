2020-07-01T15:32:16+03:00
Общество
КП Беларусь

«Надеемся на продвинутую аудиторию». Два главных музея страны создали квест к 75-летию Победы

Поучаствовать в игре может любой желающий, нужно лишь собрать команду. Мы опробовали квест [фото]
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
Поделиться:
Первопроходцами квеста стали блогеры и журналисты.Первопроходцами квеста стали блогеры и журналисты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Два столичных музея – Национальный исторический и Великой отечественной войны – предлагают провести праздник 3 июля как минимум необычно. Музеи организовали квест, участникам которого придется искать ответы среди экспонатов, а зоной игры становится вся экспозиция.

Актер перевоплотился в фронтового корреспондента Василия Тихонова. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Актер перевоплотился в фронтового корреспондента Василия Тихонова.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Легенда такая: фронтовой корреспондент Василий Тихонов оставил самое дорогое, что у него было – дневник, в котором рассказал о событиях, свидетелем которых он оказался, а также о людях, которые встречались на его пути. Тихонов - персонаж вымышленный, точнее, собирательный, поскольку таких корреспондентов во время войны было немало. Актер, играющий Василия Тихонова (а в художественном музее он перевоплотится во внука фронтовика) будет сопровождать вас всю игру и подбадривать – но подсказки от него не дождетесь! Подспорьем станет лишь сам фронтовой дневник, написанный от руки, с картой и фотографиями.

Задания получает капитан команды на свой смартфон. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задания получает капитан команды на свой смартфон.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фронтовой дневник не виртуальный - его можно и нужно листать в поисках подсказок. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фронтовой дневник не виртуальный - его можно и нужно листать в поисках подсказок.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Директор музея истории Великой Отечественной войны Владимир Воропаев сказал, что для них было важно создать не просто новое развлечение, но и расширить глубину познания о Великой отечественной войне: «Те, кто захочет пройти этот квест, узнает для себя новых героев войны, какие-то малоизвестные, но важные события».

Подсказки и ключи предстояло искать среди экспонатов музея. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Подсказки и ключи предстояло искать среди экспонатов музея.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задания приходят команде на специальную интернет-платформу, которая доступна капитану команды со смартфоном в руках. Чтобы попасть на следующий уровень, нужно найти ключ. Всего по 14 этапов в каждом из музеев. Несложно догадаться, что создатели квеста вдохновлялись игрой «Схватка», которая родилась 20 лет назад в Минске, и была в свое время невероятно популярна, даже выплеснулась за пределы Беларуси.

Василий Тихонов постоянно находился рядом с командой, но был абсолютно беспристрастным и не подсказывал. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Василий Тихонов постоянно находился рядом с командой, но был абсолютно беспристрастным и не подсказывал.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Журналисты и блогеры стали первыми участниками квеста. На них опробовали задания и заодно проверили возможные «баги» при прохождении этапов. На каждый музей мы потратили примерно 40 минут, а в целом, включая переезд, игра заняла около трех часов.

Организаторы просили не спойлерить и не раскрывать секреты прохождения заданий. Но можем сказать, что они оказались не столько на эрудицию и знание истории, сколько на наблюдательность, так что справится даже старшеклассник. А вот одинаково интересно будет посетителям любого возраста. Даже те из участников, кто поначалу относился к затее скептично, очень быстро включились в игру и с азартом искали ключи.

Один из экспонатов, который позволил команде выйти в следующий тур. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Один из экспонатов, который позволил команде выйти в следующий тур.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы надеемся на продвинутую аудиторию. Будем развивать подобные проекты и дальше, чтобы приходить в наши музеи было не только познавательно, но и интересно, - сказал после квеста директор Художественного музея Владимир Прокопцов.

Директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов лично присутствовал во время квеста. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов лично присутствовал во время квеста.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

БУДЬ В КУРСЕ

Принять участие в квесте будет можно по предварительной записи, которая откроется уже с 3 июля. Стоит квест недешево – 200 рублей на команду до 10 человек плюс входные билеты в музей. Поэтому организаторы рассчитывают в первую очередь на корпоративных клиентов, которые хотят провести полдня активно и с пользой.

Подсказкой могла быть подпись под картиной. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Подсказкой могла быть подпись под картиной.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В финале игры в Национальном художественном музее появился виртуальный танк. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В финале игры в Национальном художественном музее появился виртуальный танк.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото команды после успешного прохождения всех этапов квеста. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото команды после успешного прохождения всех этапов квеста.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После квеста директор музея Владимир Прокопцов вручил всем памятные призы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После квеста директор музея Владимир Прокопцов вручил всем памятные призы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые экспонаты есть сразу в двух музеях - как, например, памятник Гастелло. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые экспонаты есть сразу в двух музеях - как, например, памятник Гастелло.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Трудно комментировать с позиции здравого смысла»: претенденты на президентский пост о том, что ЦИК насчитал больше подписей, чем они сдали
ЦИК проверил подписи избирателей. У Валерия Цепкало из 160 тысяч действительными признали только 75 тысяч, у Дмитриева из 107 тысяч только 159 забраковали
Белоруска, живущая в Литве: Во время карантина над Вильнюсом летали дроны, если было скопление людей - выезжала полиция
Как соседи переживают пандемию, нам рассказала бывший журналист «Комсомолки» Ксения Савченкова, которая три года назад переехала в Вильнюс вместе с семьей
Новые даты, электронная очередь, больше бюджетных мест для медиков и педагогов: как идет вступительная кампания-2020
Во время коронавируса абитуриентам предлагают регистрироваться на подачу документов онлайн - так можно будет меньше времени проводить в приемной комиссии
400 белорусских нефтяников вернулись в Беларусь из России после вахты, затянувшейся на четыре месяца из-за коронавируса
Нефтяники уже готовились сдавать вахту, когда РФ закрыла границу из-за коронавируса. Новая вахта не могла сменить коллег. А те не могли вернуться на родину - иначе бы остановилась работа
Новости 24
Лидия Ермошина прокомментировала несостыковку в числе подписей за Черечня и Канопацкую
Вот такой вот день рождения. Из окна мансарды в Пинском районе выпала пятилетняя девочка
Грозы и сильные дожди. Что приготовила погода на четверг, 2 июля
Похудевший и чисто выбритый. Тихановскому накинули еще 15 суток ареста
«Ну это полное «руки вверх». Владимир Семашко рассказал о предложении России об интеграции
«Как будто кто-то набрал фекалий в рот и плюнул». Цепкало высказался об обвинениях
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 июля 2020 года: всего 306 новых случаев, но 6 умерших
К 2022 году Беларусь будет покупать газ по российским ценам? Владимир Семашко сообщил о решении газового вопроса
Посол России высказался о ситуации с Белгазпромбанком: «Важно скорейшее завершение работы временной администрации»
Штабы претендентов Бабарико и Цепкало будут обжаловать отвергнутые подписи
Видеофакт! В Славгородском районе милиция нашла заблудившуюся пенсионерку, а местные сотрудники МЧС помогли ей выбраться из болота
Минчане продолжают жаловаться на качество воды. «Минскводоканал» извиняется и работает круглосуточно
В Барановичах на 2,5 года осудили бывшего директора школы, в которой на стадионе умер ребенок
От строительства жилья военным до открытия магазина в агрогородке и школы с бассейном в Бобруйске: Лукашенко поручил решить жалобы белорусов
С 1 июля повысили пенсии. Это первое повышение в 2020 году
В Полоцке поймали велосипедного «маньяка»: тот украл два велосипеда за день, причем один - у ребенка
С 1 июля белорусам будут предлагать встречу с медиатором перед разводом
Дальнобойщики, выдыхайте: условия, введенные из-за коронавируса для водителей, отменили
В Италии на пляже умер 38-летний мужчина из Беларуси
Умер актер Виктор Проскурин, сыгравший одну из главных ролей в «Жестоком романсе»
В МВД ответили на заявления белорусов о незаконности задержания Бабарико и пропаже подписных листов
Наталья Эйсмонт о встрече Путина и Лукашенко: «Обсудили все вопросы, которые нужно было»
В штабе Черечня заявили, что сдали подписей меньше, чем им засчитал ЦИК: разница существенная
Как-то так: Евросоюз снизил стоимость шенгена для белорусов до €35, но границы оставил закрытыми
В Кировском районе почти трое суток в лесу искали 81-летнюю бабушку: а она вышла сама и с ведром лисичек!
В Минске уже с 1 июля ограничивают движение всего транспорта по проспекту Независимости - автобусы и маршрутки пустят в объезд
«Это не было однократным шагом»: Макей заявил, что поставки нефти из США в Беларусь продолжатся