«Надеемся на продвинутую аудиторию». Два главных музея страны создали квест к 75-летию Победы

Два столичных музея – Национальный исторический и Великой отечественной войны – предлагают провести праздник 3 июля как минимум необычно. Музеи организовали квест, участникам которого придется искать ответы среди экспонатов, а зоной игры становится вся экспозиция.

Актер перевоплотился в фронтового корреспондента Василия Тихонова.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Легенда такая: фронтовой корреспондент Василий Тихонов оставил самое дорогое, что у него было – дневник, в котором рассказал о событиях, свидетелем которых он оказался, а также о людях, которые встречались на его пути. Тихонов - персонаж вымышленный, точнее, собирательный, поскольку таких корреспондентов во время войны было немало. Актер, играющий Василия Тихонова (а в художественном музее он перевоплотится во внука фронтовика) будет сопровождать вас всю игру и подбадривать – но подсказки от него не дождетесь! Подспорьем станет лишь сам фронтовой дневник, написанный от руки, с картой и фотографиями.

Задания получает капитан команды на свой смартфон.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фронтовой дневник не виртуальный - его можно и нужно листать в поисках подсказок.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Директор музея истории Великой Отечественной войны Владимир Воропаев сказал, что для них было важно создать не просто новое развлечение, но и расширить глубину познания о Великой отечественной войне: «Те, кто захочет пройти этот квест, узнает для себя новых героев войны, какие-то малоизвестные, но важные события».

Подсказки и ключи предстояло искать среди экспонатов музея.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задания приходят команде на специальную интернет-платформу, которая доступна капитану команды со смартфоном в руках. Чтобы попасть на следующий уровень, нужно найти ключ. Всего по 14 этапов в каждом из музеев. Несложно догадаться, что создатели квеста вдохновлялись игрой «Схватка», которая родилась 20 лет назад в Минске, и была в свое время невероятно популярна, даже выплеснулась за пределы Беларуси.

Василий Тихонов постоянно находился рядом с командой, но был абсолютно беспристрастным и не подсказывал.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Журналисты и блогеры стали первыми участниками квеста. На них опробовали задания и заодно проверили возможные «баги» при прохождении этапов. На каждый музей мы потратили примерно 40 минут, а в целом, включая переезд, игра заняла около трех часов.

Организаторы просили не спойлерить и не раскрывать секреты прохождения заданий. Но можем сказать, что они оказались не столько на эрудицию и знание истории, сколько на наблюдательность, так что справится даже старшеклассник. А вот одинаково интересно будет посетителям любого возраста. Даже те из участников, кто поначалу относился к затее скептично, очень быстро включились в игру и с азартом искали ключи.

Один из экспонатов, который позволил команде выйти в следующий тур.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы надеемся на продвинутую аудиторию. Будем развивать подобные проекты и дальше, чтобы приходить в наши музеи было не только познавательно, но и интересно, - сказал после квеста директор Художественного музея Владимир Прокопцов.

Директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов лично присутствовал во время квеста.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

БУДЬ В КУРСЕ

Принять участие в квесте будет можно по предварительной записи, которая откроется уже с 3 июля. Стоит квест недешево – 200 рублей на команду до 10 человек плюс входные билеты в музей. Поэтому организаторы рассчитывают в первую очередь на корпоративных клиентов, которые хотят провести полдня активно и с пользой.

Подсказкой могла быть подпись под картиной.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В финале игры в Национальном художественном музее появился виртуальный танк.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото команды после успешного прохождения всех этапов квеста.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После квеста директор музея Владимир Прокопцов вручил всем памятные призы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ