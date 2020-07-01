2020-07-01T17:04:54+03:00
Экономика
КП Беларусь

После обыска в Белгазпромбанке из депозитарных ячеек его клиентов пропали деньги

Временная администрация все претензии перенаправляет в Департамент финансовых расследований. А депозиторий работает в штатном режиме
Виктор ПАЖИТОК
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В "деле Белгазпромбанка" - новый поворотВ "деле Белгазпромбанка" - новый поворотФото: Святослав ЗОРКИЙ
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С обыском в Белгазпромбанк представители Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля пришли еще 11 июня. Спустя неделю был задержан бывший председатель правления банка Виктор Бабарико, уволившийся со своей должности ради того, что участвовать в президентской кампании. На тот момент Нацбанк уже успел назначить временную администрацию Белгазпромбанка во главе с Надеждой Ермаковой, которая прежде руководила Беларусбанком и Нацбанком.

До 28 июня клиенты Белгазпромбанка, которые пользовались депозитарными ячейками в головном офисе на улице Притыцкого, не могли попасть в депозитарий - их не пускали, объясняя запрет проводимыми процессуальными действиями. Как только запрет был снят, в банк выстроилась длинная очередь. Некоторые клиенты банка обнаружили свои ячейки вскрытыми, а их содержимое пропало. Как сообщает портал tut.by, среди пострадавших (а их на сегодняшний день, как рассказала глава временной администрации банка Надежды Ермаковой, восемь человек) оказалась гражданка Украины. По ее словам, у нее из депозитарной ячейки исчезли более 170 тысяч долларов. Женщина рассказывает, что может подтвердить происхождение денег, но ее никто об этом не просил - их просто забрали. Она написала заявление на имя Надежды Ермаковой и в правоохранительные органы, а также оставила электронное сообщение на сайте президента Беларуси.

Департамент финансовых расследований комментариев по данной ситуации не дает. Как узнала «Комсомолка», в настоящее время депозитарий Белгазпромбанка работает в штатном режиме, желающие могут арендовать депозитарную ячейку. Как отмечено на сайте банка, «сохранность и конфиденциальность ваших ценностей в индивидуальных банковских сейфах (ячейках) гарантирована».

Виктор Бабарико оставил пост руководителя Белгазпромбанка, чтобы поучаствовать в выборах президента Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Виктор Бабарико оставил пост руководителя Белгазпромбанка, чтобы поучаствовать в выборах президента БеларусиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Обращает на себя внимание следующий факт: все претензии от пострадавших, которые они адресовали временной администрации Белгазпромбанка, перенаправлены в Департамент финансовых расследований. В банке поясняют, что заявления по поводу вскрытых ячеек «содержат вопросы, решение которых не относится к компетенции Белгазпромбанка». К слову, на сайте банка появилось сообщение о том, что временная администрация введена на срок максимум шесть месяцев, то есть до середины декабря.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев:

«Главы Нацбанка и Госконтроля проинформировали меня о причинах ареста Виктора Бабрико»

- В ходе встреч с главой Нацбанка Беларуси господином Каллауром и с главой КГК господином Тертелем я был проинформирован о тех причинах, которые предопределили доследственные действия и стали основой для задержания и ареста этого человека (Виктора Бабарико. - Ред.). Принял эту информацию к сведению. Собеседники подтвердили, что работа следственных органов в отношении граждан Беларуси по взаимодействию с акционерами будет вестись в строгом соответствии с законом, - сказал российский посол в интервью радио Sputnik.

Он также отметил необходимость скорейшего завершения работы временной администрации и согласования состава правления Белгазпромбанка, а также необходимость обеспечения законных интересов его акционеров и клиентов. По словам посла, не менее важно, чтобы имиджевые потери, которые понес один из ведущих банков премиального сегмента, были нивелированы.

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Нацбанк рассказал о том, какие депозиты предпочитают белорусы и о том, сколько они там сберегли и накопили (вот здесь про это)

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