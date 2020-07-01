«Припять, дай пять! 4.0»: акция-сплав в защиту Полесья запускается в новом формате

Цель акции - привлечь внимание к проблеме строительства водного пути Е40. Обычно участники устраивали централизованные сплавы, но в связи с пандемией у мероприятия новый формат: сплавы в одиночку или небольшими группами. Организаторы запускают карту с уникальными маршрутами и заданиями. Её можно дополнить своими фотографиями и текстами. Об актуальности акции и миссии участников рассказывают авторы идеи.

- Мы проводим эту акцию вместе с местными жителями Брестской и Гомельской областей, разделяющими нашу позицию, уже четвертый год, - рассказывает Константин Чикалов, координатор акции от общественной организации «Багна». - К ней присоединяются люди и из других регионов Беларуси, которые давно мечтали посетить полесские реки и знают об экологических угрозах для здешней природы. Всех нас объединяет желание защитить Полесье и высказать свой протест в связи с планируемым строительством водного пути Е40. Реализация проекта затронет одни из самых ценных природных территорий Беларуси: национальный парк «Припятский», Полесский радиационно-экологический заповедник, 11 республиканских заказников и 6 местных, 12 из которых имеют международное значение. Полесье обладает глобальной природной ценностью. Нам бы хотелось, чтобы туристы о нём узнали и относились к этому региону с таким же трепетом и уважением, как к Нотр-Даму.

Как исследовать Припять самостоятельно?

Выберите маршрут с понравившимися заданиями на интерактивной карте и выложите фото, видео сплава в Instagram, Facebook, VKontakte с хэштегом #savepolesia. Всё, вы в деле: ваши путевые заметки станут частью кампании!

На карту нанесены 10 маршрутов по самым живописным участкам Припяти и её притокам. Они поделены по сложности и протяжённости: что-то по душе найдут и новички и бывалые.

Если вы никогда прежде не сплавлялись, то подключайтесь к Telegram-каналу, где можно задавать вопросы и получить инструктаж от опытных байдарочников.

- Готовя маршруты, мы хотели дать людям возможность увидеть вековые дубравы по берегам Случи, легендарное Туровское болонье и заливные луга с низинными болотами в пойме Ясельды, - рассказывает Сергей Зуёнок, специалист АПБ по природоохранным вопросам. - На карте также есть задания. Они варьируются от простых, как «собрать мусор вдоль берега», и развлекательных, в стиле «сделать селфи на фоне кувшинок», до более сложных и важных: «отметить точки встреч с редкими птицами и “краснокнижными” растениями» или «замерить уровень воды на определённом участке реки».

Припять. Фото: Виктор Малыщиц.

Участники сплавов смогут до конца августа воспользоваться скидкой на аренду байдарок и ночлег в усадьбах Полесья от партнёров акции, контакты которых можно найти на карте. Тех, кто не сможет присоединиться оффлайн, АПБ и «Багна» приглашают вместе полюбоваться закатом над Припятью и посидеть у костра с помощью онлайн-трансляции. Все мероприятия будут анонсироваться по хэштегу #savepolesia.

- Припять - удивительно красивая река, чрезвычайно важная для биоразнообразия страны. Тут можно увидеть самую крупную хищную птицу из гнездящихся в Беларуси – орлана-белохвоста!, - уточняет Роман Хлебин, сокоординатор сплава и руководитель «Клуба путешествий» Гомельского отдела Беларусского географического общества. - А уверенные в своих силах любители экстрима могут совершить марш-бросок по преодолению пешком водно-тростниково-ивняковых джунглей и убедиться, что титул «Европейской Амазонки» - не пустой звук. Не так много беларусов за свою жизнь хоть раз посетили Полесье, и мы хотим, чтобы акция «Припять, дай пять!» стала тем самым толчком, которого, возможно, им не хватало.

По завершении акции 31 августа карта с маршрутами и нанесёнными воспоминаниями останется в свободном доступе. Её уже можно исследовать по ссылке.