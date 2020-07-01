2020-07-01T17:46:56+03:00
Экономика
КП Беларусь

У половины белорусов в июне 2020 года упали доходы, а каждого пятого отправили в отпуск за свой счет

Кроме того, каждого пятого перевели на сокращенку. Посмотрели исследование
Таисия ЧЕРНУХО
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На фоне пандемии ожидания у белорусов очень пессимистичные: половина считает, что доходы в ближайшие время не вырастут, а треть считает, что они продолжат падать.На фоне пандемии ожидания у белорусов очень пессимистичные: половина считает, что доходы в ближайшие время не вырастут, а треть считает, что они продолжат падать.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Доходы упали, но по сравнению с апрелем все стало лучше

Белорусский исследовательский центр BEROC вместе с компанией SATIO в июне провели очередную серию опросов населения, чтобы понять, как изменились доходы белорусов во время пандемии. Специалисты опросили более тысячи белорусов с разным уровнем дохода, образования и возраста в разных городах и селах.

Выяснилось, что в июне доходы упали практически у каждого второго опрошенного (49,7% стали получать меньше, чем в мае). Опрос проводится четвертый месяц подряд, так что есть с чем сравнивать: по сравнению с максимальным падением в апреле (тогда доходы упали у 52%), ситуация немного улучшилась. А вот если сравнить зарплаты с «докоронакризисным» временем, то их уменьшение ощутили уже 55% опрошенных.

Среди основных причин падения доходов - сокращение заказов (34%), отмена премий (26%) и сокращение зарплат (25%). Каждого пятого перевели на сокращенку, еще столько же отправили в отпуска за свой счет. Из тех, у кого снизились доходы, 7% столкнулись с задержками зарплат.

Ожидания у белорусов очень пессимистичные: половина считает, что доходы в ближайшие время не вырастут, а треть считает, что они продолжат падать. Увеличения зарплат ждет только 5% белорусов. А 9 из 10 прошенных уверены, что экономика восстановится после пандемии очень нескоро, что впереди нас ждет затяжной кризис.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Президент в очередной раз пообещал поднять зарплаты педагогам

- Начато поэтапное повышение зарплаты профессорско-преподавательского состава. В течение будущей пятилетки мы обязательно доведем заработную плату у вас до 150% от средней по стране, - сказал Александр Лукашенко 29 июня.

Впрочем, то же самое педагогам уже обещали и в прошлом году. Осенью 2019 года министр образования Игорь Карпенко заявил, что к 2025 году зарплата педагогических работников должна составить 100% к средней по стране, а профессорско-преподавательского состава - 150%.

В мае 2020 года средняя зарплата профессоров и преподавателей составила 1472 рубля (120% от средней по стране), учителей - 1080 рублей (88% от средней). Все суммы указаны до уплаты налогов.

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