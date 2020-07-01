2020-07-01T17:43:28+03:00
Политика
КП Беларусь

Посол в России Владимир Семашко: В посольстве тоже было четверо приболевших коронавирусом

Посол Беларуси в России выразил свое отношение к интеграции, налоговому маневру и цене на газ
Алексей БЕЛОУСОВ
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Посол Беларуси в России Владимир Семашко.Посол Беларуси в России Владимир Семашко.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Владимир Семашко провел 1 июля в Москве онлайн-брифинг, приуроченный ко Дню Независимости.Он сообщил, что коронавирус затронул и работников диппредставительства.

- В посольстве за это время было четверо приболевших, даже не заболевших - они легко приболели, мы вовремя определили. Один только в стационарных условиях лечился, а трое выздоровели дома.

Далее речь шла об экономическом взаимоотношении стран. В частности об интеграции. По словам Владимира Семашко, она должна проходить без ущерба суверенитету.

- Я вспоминаю 13 февраля 2019 года, когда в Сочи нам положили первое предложение (не буду называть авторов с российской стороны). И когда мы посмотрели его и передали президенту, он пригласил меня, и я говорю: ну это полное «руки вверх» называется. Я даже не буду дальше эпитеты продолжать: там было все отдать наверх и, по-моему, оставалось пару таких моментов, как у нас милиция, у вас полиция и так далее. Но так не может быть.

По словам Владимир Семашко, в Европейском союзе только 18% функций отданы на наднациональный уровень.

- А в том документе, который нам 13 февраля 2019 года предложили, я насчитал 95% функций наднациональных.

Рассуждая о введении общей валюты в Союзном государстве, он подчеркнул, что если принимается какое-то решение по эмиссии, девальвации, то оно должно приниматься консенсусом. А налоговое и таможенное законодательства не могут быть одинаковыми - только унифицированными.

По-прежнему нерешенной остается проблема определения цены на газ. Посол напомнил, что в ноябре 2011 года были подписаны пакетные межправительственные соглашения, которые вместе с продажей оставшихся 50% акций «Белтрансгаза» одновременно решали вопросы ценообразования и транзита газа, сообщает БелТА.

- Они подписывались с целью, что мы придем если не к равным, то к очень близким, сопоставимым с Россией ценам на газ.

Владимир Семашко напомнил, что на белорусско-российской границе цена на газ в два раза выше той, которая применяется в Смоленской области.

- При этом мы констатируем, что «Газпромом» не был выполнен протокол, который мы подписали 13 апреля 2017 года. Там было четко прописано: для того, чтобы мы двигались к близким, сопоставимым ценам, мы должны были до конца 2018 года разработать методику ценообразования в Союзном государстве, по сути, методику создания единого рынка. И не позднее 1 июля уже прошедшего 2019 года мы должны были не просто разработать, а пройти внутригосударственные согласования и подписать соглашение о ценообразовании на газ с 1 января 2020 года и далее - бессрочное соглашение. Мы многократно предлагали разные методики, но, к сожалению, это соглашение не состоялось.

И добавил:

- Сегодня, я скажу откровенно: мы не удовлетворены той ценой, которая есть, и неисполнением нашими коллегами соглашения. Но мы видим, что есть понимание, и считаем, что к 1 января 2022 года задача, которую мы ставили в 2017 году, будет выполнена.

Он также высказался еще об одной острой проблеме двухсторонних отношений:

- Мы не снимаем с повестки дня компенсацию издержек от налогового маневра, потому что это больно бьет по нашей экономике.

Владимир Семашко сказал, что белорусская сторона считает налоговый маневр в нефтяной отрасли в России серьезным нарушением как двусторонних, так и подписанных в рамках ЕАЭС соглашений.

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