2020-07-02T01:07:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 2 июля 2020 года: за сутки заразились в 5 раз меньше человек, чем выздоровели, а для дальнобойщиков - хорошие новости

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Беларуси на четверг, 2 июля 2020 года
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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За все время с начала вспышки в Беларуси проведено более миллиона тестов на коронавирусЗа все время с начала вспышки в Беларуси проведено более миллиона тестов на коронавирусФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ситуация в Беларуси:

Министерство здравоохранения Беларуси сообщает, что в республике выявлено 62 424 случая COVID-19 (+306 за сутки). От коронавирусной инфекции выздоровели 47 553 человека (+1 499 за сутки), умерли – 398. В ведомстве напоминают, что все погибшие имели не только положительный тест на «ковид», но и многочисленные хронические заболевания. За все время с начала вспышки в Беларуси проведено 1 013 056 тестов на коронавирус.

Ситуация в мире:

По свежим данным ресурса worldometers.info, количество заражений COVID-19 во всем мире превысило отметку в 10,4 млн. Выздоровели 5,7 млн человек, умерли – свыше 508 тысяч. Эпицентр разбушевавшегося коронавируса сейчас находится в США: там зарегистрировано более 2,7 млн случаев «ковида». После Америки на втором месте мирового рейтинга стран с неблагоприятной эпидобстановкой находятся Бразилия (более 1,3 млн заражений) и Россия (свыше 647 тысяч случаев).

Напомним, что на днях глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что темпы роста пандемии коронавируса неуклонно растут. В тех странах, которые восстановили экономическую деятельность и открыли границы, наблюдаются новые вспышки заболеваемости. Это свидетельствует о второй волне COVID-19 и о том, что у инфекции есть пространство для распространения.

С 1 июля белорусские дальнобойщики смогут останавливаться, где захотят, и заезжать домой без штрафов

Еще в начале пандемии Беларусь не стала закрывать свои границы, но ввела ряд карантинных мер, чтобы избежать завоза и распространения коронавируса внутри страны. Нововведения отразились и на водителях-дальнобойщиках, которым запретили останавливаться на всех АЗС, стоянках, в кафе и отелях кроме тех, что были в «Карте питания и отдыха». В зависимости от областных регионов, таких мест было минимум три и максимум - десять.

Но с 1 июля все предупредительные меры для дальнобойщиков, следующих транзитом через Беларусь, отменили. Теперь водители-международники не обязаны проезжать исключительно по тем трассам республики, где указаны места для заправки или остановки. Также дальнобойщиков больше не обязывают покинуть страну по кратчайшему маршруту в течение суток. Раньше за это нарушение был предусмотрен штраф.

«В свидетельстве о смерти главной причиной указали онкологию»: гомельчанин добился, чтобы причиной смерти отца признали коронавирус

Гомельчанин Евгений Яковенко добился, чтобы в свидетельстве о смерти отца причиной смерти был признан коронавирус, а не онкология. В мае 68-летний отец парня попал в онкодиспансер на плановое лечение, где заразился COVID-19. Мужчину лечили в разных больницах, но лучше ему не становилось. Спустя полчаса после того, как его подключили к ИВЛ, пациент умер.

По словам Евгения Яковенко, начмед больницы настойчиво предлагал не делать вскрытие, но парень добился патологоанатомической экспертизы. В предварительном свидетельстве о смерти главной причиной была указана онкология. Это возмутило гомельчанина:

- Если человек умер от коронавируса, а ему пишут, что от рака - это издевательство. Раз отца не удалось спасти, то пускай хотя бы признали, от чего он умер. Хотелось справедливости и предупредить других людей, что COVID-19 - это страшно. Ведь по официальным данным статистики складывается впечатление, что коронавирус не так уж опасен, - объяснил он свою позицию «Комсомолке».

Ожидание результатов растянулось на месяц, и 30 июня Евгений получил окончательное свидетельство о смерти отца. В нем в основных причинах была уже не онкология, а «Синдром респираторного расстройства», вирусная пневмония и коронавирусная инфекция. Подробнее об этом мы рассказываем здесь.

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