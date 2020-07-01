«Трудно комментировать с позиции здравого смысла»: претенденты на президентский пост о том, что ЦИК насчитал больше подписей, чем они сдали
Вечером во вторник, 30 июня, ЦИК озвучил результаты проверки подписей за семерых претендентов на президентское кресло (см. ТОЛЬКО ЦИФРЫ). Самыми удивительными стали результаты у Сергея Череченя и Анны Канопацкой - Центризбирком насчитал подписей за них больше, чем они сами.
Например, Анна Канопацкая раньше заявляла, что подала в ЦИК 110 тысяч подписей, а после проверки их вдруг стало больше - 146 тысяч. Теперь пресс-секретарь Канопацкой заявляет, что тогда цифра была неполная и что ее команда действительно передала в ЦИК около 147 тысяч подписей.
Сергей Черечень ранее заявлял, что подал 106 500 подписей, а они превратились в 143 с лишним тысячи.
- В территориальные избирательные комиссии было подано 106,5 тысяч подписей, - сказал пресс-секретарь Сергея Череченя Олег Чумаков.
- Как вышло, что их количество увеличилось аж на 37 тысяч?
- Это не к нам уже вопрос.
Примерно такой же ответ мы получили от Андрея Дмитриева на вопрос о том, как ему удалось пройти проверку с таким удивительным результатом - всего 159 отбракованных подписей.
- Вопрос не ко мне, - считает Дмитриев. - Я был уверен в 100 процентах подписей. Мы сдали порядка 107 - 108 тысяч, и сданное количество у нас совпало с принятым. Наша команда «Говори правду» с многолетним опытом. Мы дважды выдвигали кандидатов в президенты. И выступали за то, чтобы общество имело контроль над процедурой проверки. Это проигнорировали. Поэтому не могу не сказать, что зарубленные подписи у Бабарико и Цепкало - это политическое решение. Действия властей в последнее время трудно комментировать с позиции здравого смысла. А другой позиции у меня нет.
Цепкало готов объединяться с кем-то из тех, кто останется в списке кандидатов
У Валерия Цепкало ЦИК отбраковал больше половины подписей - по мнению комиссии, только 75 249 подписей из 160 тысяч поданных являются действительными. И этого недостаточно, чтобы продолжить избирательную кампанию.
- У нас было собрано 212 тысяч подписей. Мы эти подписи очень аккуратно выверили, было три этапа проверки: на областном уровне, на уровне штаба, плюс мы создали независимую ревизионную комиссию, - рассказал Валерий Цепкало 1 июля. - У нас была самая серьезная и самая строгая верификация подписей. Однако около половины подписей были признаны недействительными. Есть странные явления, например по Гродно. Там за одним столом один и тот же человек собирал на улице Советской подписи за два района - Ленинский и Октябрьский. В результате по Октябрьскому району процент недействительных подписей составил 1,8%, а по Ленинскому - 16%, что вызывает у нас некоторое удивление. Мы подготовили запросы в областные избиркомы. В соответствии с законодательством нам должны предоставить акты отбраковки подписей, чтобы мы могли провести собственный опрос тех людей, подписи которых в акте указаны как отбракованные.
Журналисты спросили, планирует ли теперь Валерий Цепкало объединяться с кем-то из других претендентов:
- Безусловно, мы будем сотрудничать с кем-то из тех, кто останется в списке кандидатов в президенты - мы думаем, что такое объединение возможно. От других штабов пока предложений не поступало, мы пока участвуем в кампании самостоятельно.
Также Цепкало прокомментировал проверку, которую МВД инициировало в его отношении. Напомним, в понедельник, 29 июня, стало известно о конфликте, возникшем между Валерием Цепкало и турецко-белорусским бизнесменом Седатом Игдеджи, владельцем группы строительных компаний. Турок в интервью dev.by рассказал, что являлся подрядчиком, который строил Парк высоких технологий, а также дом Валерию Цепкало за Национальной библиотекой, и за услуги проектирования и строительства Цепкало ему ничего не заплатил. В соцсетях появился текст заявления Седата Игдеджи, где он подробно описывает якобы противоправные действия Цепкало.
- Ко мне по этому вопросу пока не обращались, все, что там говорится - это полный бред. Даже комментировать не хочется, и я не понимаю, что они там будут проверять. Там такой бред! Как будто кто-то фекалий в рот набрал и плюнул - вот такое у меня создалось впечатление. Я действительно знаком с этим человеком, к сожалению. То, что он начал вести застройку Парка высоких технологий, - это была ошибка, его порекомендовали. С его стороны был длинный шлейф невыполненных обязательств, его работу на ПВТ прекращал премьер Михаил Мясникович.
Сколько подписей сдали претенденты на президентский пост в Беларуси.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Находящемуся за решеткой Сергею Тихановскому дали еще 15 суток
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