«Звал, кричал, три раза возвращался в лес»: сын потерявшейся 81-летней пенсионерки рассказал подробности спасения

В воскресенье, 28 июня, житель деревни Стайки Кировского района Могилевской области вместе со своей 81-летней матерью отправился в лес за грибами. Собирали лисички - позже мужчина рассказал «Комсомолке», что их сейчас в лесу навалом. В какой-то момент семья разделилась, и мужчина потерял мать из виду. Так и не найдя ее своими силами, он вернулся домой и вместе со своим братом позвонил в МЧС.

На поиски пенсионерки выехали работники МВД, спасатели, в том числе поисково-спасательная группа Республиканского отряда специального назначения МЧС со служебной собакой по кличке Габби.

Также к поискам подключились местные жители и родственники пенсионерки, представители лесничества, волонтеры.

Выяснилось, что женщина слабослышащая, болеет сахарным диабетом. Её обнаружили на третий день в 3 километрах от дома. Она сама вышла из леса навстречу группе сотрудников МЧС. После осмотра медиков пенсионерку госпитализировали.

Фото: МЧС Беларуси

- По словам бабушки, бродя по лесу, она слышала вдали звуки диких животных, из-за чего пыталась спрятаться от них, отдаляясь все больше в сторону болота. Воды и еды у нее с собой не было, поэтому мы обнаружили ее с явными обезвоживанием и переохлаждением, а также со множественными укусами насекомых, - рассказал начальник дежурной смены центра оперативного управления РОСН Евгений Высоцкий.

«Комсомолка» связалась с сыном пенсионерки Михаилом. Он рассказал, что время от времени они с матерью ходят в лес вместе:

- В этом году лисички начались рано: в лесу в некоторых местах аж желтое все. В то воскресенье я пошел за грибами с мамой. Вышли около 11 часов. Не знаю, сколько было времени, когда я заметил, что ее нет рядом. Сначала сам пытался найти: мобильника у нее не было, поэтому я звал, кричал, три раза возвращался в лес. Потом вызвал спасателей. Когда маму нашли, то сразу забрали в больницу, я с ней даже поговорить не успел. Знаю, что сейчас она нормально себя чувствует, ее поехал навещать мой брат.

Фото: МЧС Беларуси

Как сообщили «Комсомолке» в МВД, с начала года зарегистрировано 7 сообщений о безвестном исчезновении людей в лесу, пятеро из них - пенсионеры. Местонахождение всех граждан уже установлено. Для сравнения, в прошлом году за период с конца мая по декабрь в лесах Беларуси заблудились 142 человека. Все эти люди направлялись в лес за грибами и ягодами.

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