Леше из Минска нужна реабилитация: «После тяжелых родов сына реанимировали»

У 9-летнего Леши - ДЦП, спастический тетрапарез и эпилепсия. Мальчик говорит лишь отдельные слова и передвигается в коляске. Несмотря на свой тяжелый диагноз, Леша растет дружелюбным парнем и очень любит общаться с людьми.

- У меня были тяжелые, длительные роды: произошло обвитие пуповины вокруг шеи Лешеньки, из-за чего он перестал дышать. Его реанимировали, потом случилось кровоизлияние в мозг, а в 4 месяца у Леши случились судороги. К году их удалось купировать, но впереди нас ждала длительная борьба за жизнь. Мы стали постоянно проходить реабилитацию, как в Беларуси, так и за границей. Плюс массаж и ЛФК в Минске, - рассказывает Ольга, мама мальчика.

В последнее время Ольга возит сына на лечение в Черногорию - в Институт физической медицины, реабилитации и ревматологии «Доктор Симо Милошевич» Игало.

- После этой реабилитации Леша более уверенно держит голову и сидит с опорой. А также у него уменьшается спастика и укрепляются все группы мышц. Для меня это дорогого стоит, - говорит Ольга. - Конечно, в ближайшее время Леша не встанет и не пойдет. Но постоянная реабилитация ему жизненно необходима, чтобы не ухудшалось его состояние, не усугублялся сколиоз.

Ольга одна воспитывает двоих сыновей, и оплачивать лечение младшего сына она не может.

- Папа Леши ушел из семьи, кроме алиментов, он материально не помогает. Ездим мы на лечение за границу, так как Лешу на реабилитацию в Беларуси не берут из-за судорог, которые у него возобновились, - говорит Ольга. - Мы очень просим о помощи! На поездку нам осталось собрать 3190 рублей (на 29 июня). Наш перелет перенесен на 10 июля. Будем надеяться, что к этому времени уже откроют границы и мы окажемся на лечении.

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 527 Беларусбанка. - г. Минск, ул. Воронянского, 7а; УНП 100325912; МФО AKBBBY2X:

Белорусские рубли: транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY79AKBB31340000022705420527 в центре банковских услуг 527/Операционная служба.

Евро: транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY11AKBB31340000022815420527.

Российские рубли: транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY58AKBB31340000022525420527.

Доллары: транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY96AKBB31340000022435420527.

Дата окончания действия договоров благотворительных счетов - 04.08.2021.

Назначение платежа: счета открыты на Трубач Ольга Анатольевна для лечения Казарез Алексея Андреевича.

Можно пополнить баланс номера МТС: +375 (29) 263-70-52. Номер открыт на О. А. Трубач.

Можно также перечислить деньги на карту Беларусбанка: 4255 2003 0881 0498. Срок действия: до 02/22. Карта оформлена на маму Трубач Ольгу Анатольевну.

Контакты:

Ольга: 8 (029) 320-27-23