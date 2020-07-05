Какие дома строят в шаговой доступности от набережной Свислочи

На протяжении 14 лет компания «Айрон» занимается строительством жилых комплексов. На примере одного из них мы расскажем, как современные грамотные застройщики меняют город к лучшему.

Жилой комплекс с видом на реку Свислочь

Преображение улицы Нововиленской в Центральном районе Минска началось с тех пор, как начали сносить ветхие послевоенные бараки - так называемый квартал-призрак. Улица становится все более современной и комфортной, и впереди еще много перемен. Проектом детального планирования города предусмотрено расширение улицы Нововиленской, строительство школы и детского садика. Сейчас вдоль Нововиленской на берегу реки Свислочь компания «Айрон» строит жилой комплекс класса комфорт «Левада».

Проект изначально предусматривал максимально бережное отношение к окружающему пространству. Ведь расположен жилой комплекс «Левада» в стороне от шумных проспектов, в окружении природно-парковых зон - поблизости парк Победы, водохранилище Дрозды и Комсомольское озеро, в шаговой доступности река Свислочь, а на противоположном ее берегу - парк Dreamland. Красоту этого окружения подчеркнет собственный ландшафтный двор с уникальным рельефом и разноуровневая застройка жилого комплекса. Здесь не будет небоскребов. ЖК «Левада» будет состоять из симпатичных домов от 4 до 9 этажей.

Своя инфраструктура, высокие потолки, панорамные окна

Жилой комплекс «Левада» - это не только многоквартирные дома с 199 тысячами квадратных метров жилья, но и два общественно-деловых центра. Это образовательные центры, спортивные залы, уютные кофейни и фермерские лавки на первых этажах жилых домов. Это собственная инфраструктура, которая включает:

- функциональные площадки для детей различных возрастов;

- детский клуб с возможностью организации праздников;

- фитнес-зал для занятий спортом;

- многоуровневая система безопасности с контролем доступа посторонних и круглосуточным видеонаблюдением;

- наземная стоянка для жителей и гостей квартала.

Дворовая территория будет закрыта от машин и разделена на несколько функциональных зон с учетом потребностей жителей самых разных возрастов.

Дома жилого комплекса «Левада» - это:

- панорамные окна;

- высокие потолки от 2,7 м;

- террасы и «второй свет» (отсутствие потолочных перекрытий на одном или нескольких этажах, создающее ощущение легкого и воздушного большого пространства);

- входы в подъезды с внешней стороны домов, имеющие сквозной проход во внутренний двор;

- кладовые помещения и места для хранения колясок и велосипедов на минус первом этаже, на который можно попасть на лифте.

Каждый метр в квартире функционален

Квартиры ЖК «Левада» площадью от 33 до 113 квадратных метров отличает эргономичность и функциональность каждого метра, а также уникальные видовые характеристики. Предусмотрен и эксклюзивный формат - квартиры на верхних этажах с собственными террасами и завораживающими видами.

Стоимость квадратного метра - от 1300$ в эквиваленте в белорусских рублях по курсу НБ.

У тех, кто не хочет тратить свое время на ремонт после ввода дома в эксплуатацию, есть возможность приобрести квартиры с чистовой отделкой. Предлагаются четыре варианта отделки, в которых скомбинированы классические и современные интерьерные решения.

Все для удобства жильцов - и уютный двор, и мобильное приложение

Строительство жилого комплекса «Левада» ведется в соответствии с графиком. Первых два дома уже практически завершены, и большинство трех- и четырехкомнатных квартир в них уже почти раскуплены - они оказались наиболее востребованными. Готовность еще двух домов - более 50%. И выбор квартир пока есть, но и спрос растет!

На территории ЖК идут работы по благоустройству. Высаживаются деревья и кустарники различных пород. Закупается оборудование для детских и игровых площадок.

Для жителей создана служба эксплуатации, которая отвечает за то, чтобы все вопросы, связанные с проживанием в домах, решались быстро и профессионально. Для удобства коммуникаций создано специальное мобильное приложение, которое позволит упростить взаимосвязь между жильцами и сервисной службой, повысит скорость оперативного реагирования на заявки. С помощью этого приложения жильцы смогут взаимодействовать с оборудованием стоянок и домофонными системами.

БУДЬ В КУРСЕ!

«Айрон» - одна из крупнейших белорусских девелоперских компаний полного цикла. В ее портфеле более 25 проектов, реализованных качественно и в срок. Компания «Айрон» выполняет полный цикл работ: от создания концепции, архитектурного проектирования, возведения объектов до их продажи и последующей эксплуатации.

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