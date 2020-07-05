Какие дома строят в шаговой доступности от набережной Свислочи
На протяжении 14 лет компания «Айрон» занимается строительством жилых комплексов. На примере одного из них мы расскажем, как современные грамотные застройщики меняют город к лучшему.
Жилой комплекс с видом на реку Свислочь
Преображение улицы Нововиленской в Центральном районе Минска началось с тех пор, как начали сносить ветхие послевоенные бараки - так называемый квартал-призрак. Улица становится все более современной и комфортной, и впереди еще много перемен. Проектом детального планирования города предусмотрено расширение улицы Нововиленской, строительство школы и детского садика. Сейчас вдоль Нововиленской на берегу реки Свислочь компания «Айрон» строит жилой комплекс класса комфорт «Левада».
Проект изначально предусматривал максимально бережное отношение к окружающему пространству. Ведь расположен жилой комплекс «Левада» в стороне от шумных проспектов, в окружении природно-парковых зон - поблизости парк Победы, водохранилище Дрозды и Комсомольское озеро, в шаговой доступности река Свислочь, а на противоположном ее берегу - парк Dreamland. Красоту этого окружения подчеркнет собственный ландшафтный двор с уникальным рельефом и разноуровневая застройка жилого комплекса. Здесь не будет небоскребов. ЖК «Левада» будет состоять из симпатичных домов от 4 до 9 этажей.
Своя инфраструктура, высокие потолки, панорамные окна
Жилой комплекс «Левада» - это не только многоквартирные дома с 199 тысячами квадратных метров жилья, но и два общественно-деловых центра. Это образовательные центры, спортивные залы, уютные кофейни и фермерские лавки на первых этажах жилых домов. Это собственная инфраструктура, которая включает:
- функциональные площадки для детей различных возрастов;
- детский клуб с возможностью организации праздников;
- фитнес-зал для занятий спортом;
- многоуровневая система безопасности с контролем доступа посторонних и круглосуточным видеонаблюдением;
- наземная стоянка для жителей и гостей квартала.
Дворовая территория будет закрыта от машин и разделена на несколько функциональных зон с учетом потребностей жителей самых разных возрастов.
Дома жилого комплекса «Левада» - это:
- панорамные окна;
- высокие потолки от 2,7 м;
- террасы и «второй свет» (отсутствие потолочных перекрытий на одном или нескольких этажах, создающее ощущение легкого и воздушного большого пространства);
- входы в подъезды с внешней стороны домов, имеющие сквозной проход во внутренний двор;
- кладовые помещения и места для хранения колясок и велосипедов на минус первом этаже, на который можно попасть на лифте.
Каждый метр в квартире функционален
Квартиры ЖК «Левада» площадью от 33 до 113 квадратных метров отличает эргономичность и функциональность каждого метра, а также уникальные видовые характеристики. Предусмотрен и эксклюзивный формат - квартиры на верхних этажах с собственными террасами и завораживающими видами.
Стоимость квадратного метра - от 1300$ в эквиваленте в белорусских рублях по курсу НБ.
У тех, кто не хочет тратить свое время на ремонт после ввода дома в эксплуатацию, есть возможность приобрести квартиры с чистовой отделкой. Предлагаются четыре варианта отделки, в которых скомбинированы классические и современные интерьерные решения.
Все для удобства жильцов - и уютный двор, и мобильное приложение
Строительство жилого комплекса «Левада» ведется в соответствии с графиком. Первых два дома уже практически завершены, и большинство трех- и четырехкомнатных квартир в них уже почти раскуплены - они оказались наиболее востребованными. Готовность еще двух домов - более 50%. И выбор квартир пока есть, но и спрос растет!
На территории ЖК идут работы по благоустройству. Высаживаются деревья и кустарники различных пород. Закупается оборудование для детских и игровых площадок.
Для жителей создана служба эксплуатации, которая отвечает за то, чтобы все вопросы, связанные с проживанием в домах, решались быстро и профессионально. Для удобства коммуникаций создано специальное мобильное приложение, которое позволит упростить взаимосвязь между жильцами и сервисной службой, повысит скорость оперативного реагирования на заявки. С помощью этого приложения жильцы смогут взаимодействовать с оборудованием стоянок и домофонными системами.
БУДЬ В КУРСЕ!
«Айрон» - одна из крупнейших белорусских девелоперских компаний полного цикла. В ее портфеле более 25 проектов, реализованных качественно и в срок. Компания «Айрон» выполняет полный цикл работ: от создания концепции, архитектурного проектирования, возведения объектов до их продажи и последующей эксплуатации.
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